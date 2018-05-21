AKP 450 milyon alıyor İYİ Parti ise SIFIR!

Seçim demek büyük bir masraf kapısı demektir. Milletin ödediği vergilerle toplanan paralar havaya savrulur.

Peki, seçim yapmayalım mı?

Tabii ki yapacağız… Demokrasinin vazgeçilmez unsurudur seçimler… Fakat böyle zırt-pırt seçim de olmaz! Bunun kuralı vardır, zamanı vardır, adabı vardır!

Ülkemizde ise bütün sorunlar bırakılıp seçime gidiliyor, araya referandumlar da sıkıştırılıyor.

İktidara sormak lâzım: Bu kaçıncı erken seçim?

16 yıllık dönemde yapılan seçim ve referandumların sayısı 9… Her 2 yıldan daha az bir süre içinde sandığa gidiyoruz.

Ülkeyi 4-5 yıl sandıksız yönetmeyi başaramayan siyasiler, sonra kalkıp yeniden göreve talip olarak vatandaştan oy istiyorlar? “Hangi yüzle?” diye sormak hakkımız değil mi?

Bir de seçimlerin masraflarını düşünün Devlet Hazinesi her seçimden sonra neredeyse tamtakır kuru bakır oluyor!

Paralar erken seçim yerine yatırımlara harcansa Türkiye önemli oranda rahat ederdi.

* * *

24 Haziran seçimleri için iktidar partisi AKP devletten 450 milyon lira yardım alacak.

CHP'nin alacağı yardım, 234 milyon lira.

MHP 108 milyon, HDP 99 milyon lira alıyor.

Yani, bu fakir halkın paraları seçim nedeniyle böyle savruluyor.

İYİ Parti seçimlerin öksüz çocuğu gibi… Hiç devlet yardımı alamıyor. Parasal yönden büyük eşitsizlik var. Seçim yasası öyle düzenlenmiş!

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Dr. Aytun Çıray, “5 kuruş verilmeyen İYİ Parti'ye karşı 400 milyon liradan fazla Hazine yardımı alan ve devlet imkânlarını sonuna kadar kullanan AKP ile mücadele edeceğiz ve iktidar partisini sandığa gömeceğiz” diyor.

Çıray, tüm kısıtlı imkânlara rağmen liderleri Meral Akşener'in anketlerde açık ara önde olduğunu belirtiyor.

* * *

Önceki gün SÖZCÜ'de SONAR'ın anketini okudunuz… SONAR objektif olmaya özen gösteren düzgün bir araştırma şirketidir.

SONAR'a göre AKP Meclis çoğunluğunu şimdiden kaybetti bile…

Muhalefet blokunun oyu yüzde 58, AKP-MHP ortaklığı yüzde 42…

MHP'nin Saray ittifakına pek faydası olmuyor anlaşılan… Yüzde 2 ya da yüzde 3 oy alabiliyor.

24 Haziran'da çetin mücadele Cumhurbaşkanı seçiminde olacak… İkinci tura kalacak adaylardan biri yüzde 42 oyla Tayyip Erdoğan… Ya ikinci?

Meral Akşener ile Muharrem İnce'nin oyları başa baş görünüyor. Yüzde 21 civarında… 8 Temmuz'daki ikinci turda İnce veya Akşener'den biri Erdoğan'ın rakibi olacak.

FAKIBABA VE AKBABA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Muhammed Akbaba'dan, SÖZCÜ Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Metin Sarıkınacı'ya bir “Düzeltme talebi” gelmiş…

Fakıbaba'nın danışmanı Akbaba'nın “Halk bizden yüz çevirdi” başlıklı yazı ile ilgili olarak gönderdiği yazıda;

“Sayın Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Şırnak'ta yaptığı konuşma, bir haber ajansı tarafından ‘Bakan Fakıbaba Şırnak'ta özeleştiri yaptı' başlığıyla sözlerinin sadece bir kısmına yer verilerek haberleştirilmiş, bazı internet medyasında ve ertesi günkü gazetelerde sözler yanlış anlaşılacak şekilde çarpık yer almıştır.

Sayın Bakan konuşmasında bir dönem halktan kopuk, halka üstten bakan uygulamalardan dolayı devletle halk arasındaki iletişimin bozulduğunu ve halkın devletten yüz çevirdiğini, bunun devlet adına bir özeleştiri konusu olması gerektiğini söylemiştir. Fakat bu eski anlayışın artık değiştiğini, devletin halkın hizmetkârı ve yöneticilerin de halkın emrinde olduğunu özellikle vurgulamıştır” deniliyor.

Bakan Fakıbaba çok konuştuğu için bazı sözleri medyaya çarpık yansıyor. İşin doğrusu bu!

TEBESSÜM

Afrika'da yaşayan yamyam kabilenin başkanı oğluyla birlikte balta girmemiş ormanda dolaşırken, nehirde yıkanan genç ve çok güzel bir sarışın kadın görürler…

Kadın Avrupa'dan Afrika'yı gezmeye gelen bir turist kafilesindendir. Bir fırsatını bulup yalnız başına nehirde yıkanmaktadır.

Oğlan, babasına sorar:

“Ne dersin baba, yiyelim mi şu kadını?”

Baba kısa bir an düşündükten sonra:

“Hayır” der “Bence onu eve götürüp, onun yerine anneni yiyelim!”

GÜNÜN SÖZÜ

İşe azimle başla, yılmadan devam et, koskoca bir dağı bile delip geçersin!