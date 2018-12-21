Akrep kötülüğünden değil, tabiatı öyle olduğu için sokar!

Amerika da akrep gibi, kötü olduğundan değil, doğası gereği (kendi çıkarlarını savunmak için) gariban ülkelere saldırır. Huyu böyle!

ABD Başkanı Trump şimdi birdenbire Suriye'den çekilme kararı aldı.

Ben buna şüphe ile bakıyorum!

İlk birliklerin çekilmeye başladığı haberleri geliyor. Bu çekilme gerçekten başlamışsa, tamamlanması en az 60 gün ile 90 gün arasında sürer…

Daha birkaç gün öncesine kadar Suriye'de PKK uzantısı PYD'li teröristleri eğiten, onlara uçaklar ve kamyonlar dolusu milyonlarca dolarlık modern silah, araç ve mühimmat veren ABD ne oldu da böyle ani olarak çekilme kararı aldı?

Trump, PYD'li teröristlere operasyon başlatacağını açıklayan Türkiye'yi haklı mı gördü? Birdenbire Türkiye sevgisi mi kabardı?

Ben hâlâ “Bu işte bir oyun mu var? Bu kararın altında ne gibi hesaplar yatıyor?” diye düşünüyorum.

ABD dünyanın en büyük silah gücüne sahiptir. Kimse “Korktu da kaçtı” diyemez.

Trump dün “Biz Ortadoğu'nun polisi olmak istemiyoruz. Bunu biraz da başkaları yapsın” dedi. Dileriz samimidir!