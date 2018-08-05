Allah dünyayı zalim Trump’tan korusun!

Daha önce de yazdım:

Amerika gibi dostumuz varken, düşmana ihtiyacımız olmaz!

Dünyada bu kadar çıkarcı, bencil, fırsatçı ve dayatmacı başka bir devlet yoktur!

Amerikan halkı hakkında kötü bir düşüncem kesinlikle yok. Amerikalıları, Amerikan edebiyatını severim, Amerikan bilim adamlarını ve ABD'nin ileri teknolojisini, olağanüstü film sanayiini takdir ederim. Fakat…

Ülkenin yönetimine gelince tam bir rezalet olduğunu söylemek sanırım haksızlık olmaz!

Çılgın Trump zamanında ABD yönetimi çok tehlikeli bir hale geldi. Allah dünyayı bu zalimlerden korusun!

* * *

Amerika, önce iki bakanımıza yaptırım kararı aldı, ardından parasını ödediğimiz F-35 savaş uçaklarının teslimini engelleyen tasarıyı onayladı.

Gerekçe olarak İzmir'de ev hapsine alınan Papaz Brunson gösteriliyor ama o bir bahane… Gerçekte hedef iki bakan değil, Türkiye…

Trump, “Ya benim yanımdasın, ya da düşmanımsın!” diyor.

Peki, Amerika'nın tehditlerine karşı Türkiye ne yapmalı?

1) Demirel'in yıllar önce yaptığı gibi Türkiye'deki Amerikan üsleri kapatılmalı.

2) Trump'ın ve Amerikalı bakanların Türkiye'deki varlıklarına el konulmalı.

3) Suriye'de PYD-PKK'ya 5 bin TIR dolusu silah veren ABD'ye karşı, Şam yönetimi ile işbirliği yapılmalı ve Türkiye'den parça koparıp Büyük Kürdistan'ı kurmak isteyen Amerika'nın oyunu bozulmalı.

* * *

Amerika, Türkiye için, dostluk bir yana, düşmanların en başta geleni… Bunu hâlâ anlamamak için zekâ özürlü olmak gerek!

Ege'de Muavenet adlı savaş gemimizi vuran Amerika, askerimizin başına çuval geçiren Amerika, vizeleri iptal edip Türk insanını aşağılayan Amerika, 30 yıldır Türkiye'ye kan kusturan terör örgütü PKK'yı besleyen Amerika, FETÖ belâsını başımıza saran Amerika… Bu durumda “Her türlü pisliğin, her türlü kötülüğün başı Amerika” demek yanlış olmaz!

Amerika'nın siyasi ahlâk dışı haysiyetsiz tehditlerine karşı onurlu bir davranış sergileyerek dik durmak zorundayız.

ABD, Ortadoğu'da, Asya'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, her yerde kaybediyor. Türkiye'de de kaybetmeli!

Dev Amerika aslında çöküyor ama farkında değil!

Trump dünya hâkimiyetini kaybettikçe daha da çılgınlaşıyor!

“CHP'liler oltaya gelmesin!”

CHP'deki iç kavga yalnız Türkiye'deki CHP'lileri değil, Avrupa'daki yurtseverleri de üzüyor.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan'dan bir mesaj aldım. “CHP'deki bu iç çekişmeye derhal son verilmelidir” diyor ve ekliyor:

“AKP Sözcüsü Mahir Ünal seçimlerden iki gün sonra ‘Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir' dedi. Bu sözler dikkatlice okunursa CHP'yi bir iç çekişmeye sürüklemek istediği anlaşılır. Ne yazık bazı CHP'liler de bu oltaya geldiler!

Yaklaşan belediye seçimlerini kazanmak için plan yapmak ve el ele, omuz omuza çalışmak yerine iç çekişmeye dalmak yanlış oldu.

CHP'lilere sesleniyorum: Kavgayı bırakıp yerel seçimlere hazırlanın ve lütfen bizi hayal kırıklığına uğratmayın!”

TEBESSÜM

Ateist adam ve orman ayısı

Ateist bir adam bir gün ormanda gezip etrafındaki güzelliklere bakarken, birden arkasında kocaman bir ayı belirmiş.

Adam kaçmış, ayı kovalamış. Uzun süren kaçısın sonunda adam yorgunluktan yere düşmüş, ayı da adamın üzerine atlayıp pençesini kaldırmış… Tam vuracakken adam:

“Allahım!” diye bağırmış. Bir anda zaman durmuş, ayı donmuş, ormandaki nehir bile akmaz olmuş. Orman kararmış ve gökyüzünden bir ışık huzmesi adamın üzerinde parlamış… İlahi bir ses adama:

“Yıllarca bana inanmadın. Yaradılışı kozmik bir olaya bağladın. Şimdi sana bu durumda yardım etmemi mi istiyorsun? Seni sevgili bir kulum mu saymalıyım?” demiş.

Adam utanç içinde “Biliyorum, bunca yıldan sonra dindar biri olmayı istemem haksızlık ama belki AYI'yı dindar yapabilirsin kurtulmam için…” diye yanıt vermiş.

İlahi, ses “Peki” demiş ve ormandaki ışık kaybolmuş. Nehir tekrar akmaya başlamış, her şey eski haline dönmüş. AYI iki pençesini de göğe doğru çevirmiş ve konuşmaya başlamış:

“Allahım, senin rızkınla akşam yemeğime başlıyorum. Hamdolsun bana verdiğin nimetlere. Amin…”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat kavgadır. Tüm doğa, böceklerden insanlara kadar savaş halindedir!