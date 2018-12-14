Bir kınama daha!

Yalnız Türkiye'de değil, Almanya'da da SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni ve SÖZCÜ yazarlarına FETÖ suçlamasıyla açılan dava en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Türkler de, Almanlar da şaşırdı bu işe…

Ortak fikir: “Türkiye'de basın özgürlüğü yok, demokrasi yok, hukuk yok! Karşı görüşte olan herkes susturulmak isteniyor!”

Bunun ülkemize ne kadar zarar verdiğini anlatmamıza gerek yok!

Merkezi, Almanya'nın Köln kentinde olan Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu'nun Genel Başkanı Dursun Atılgan bana gönderdiği mesajda:

“Almanya'dan sesleniyor, kendim ve federasyonum adına, SÖZCÜ'ye yapılan bu ağır baskıyı kınıyorum” diyor.

Atılgan mesajına “Cumhuriyet ilkelerini savunan Atatürkçü SÖZCÜ Gazetesi'nin bükülmez kalemli, sağlam bilekli, çelik yürekli yazarlarına sonsuz minnet ve şükranla saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini ekliyor.

Dursun Atılgan “FETÖ'nün siyasi, ayağını oluşturanlar kimlerdi? Feto hakkında methiyeler düzenler, kitaplar ve makaleler yazanlar, militanları devlet organlarına yerleştirenler kimlerdi? Neden onları araştırmıyorlar?” diye soruyor.