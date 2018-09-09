Bir yabancının Türkiye notları

Her zaman değil ama çoğu zaman ülkemin insanlarıyla gurur duyuyorum.

Aramızda dolaşan çarpık, kötü ruhlu, habis yaratıklar da bulunuyor. Fakat soylu insanlarımız daha fazla.

Bodrum'da BG (Bodrum Gündem) adında bir dergi çıkartarak mesleğini sürdüren gazeteci meslektaşım Fatih Bozoğlu'ndan aldığım ilginç bir e-maili okurlarımla paylaşmak istiyorum.

Bu mesajı ona Bodrum'da yaşayan Angelica Patrignani adındaki yabancı bir hanım göndermiş, o da bana nakletti. Bayan Angelica şöyle diyor:

“Geçen hafta misafirlerimden biri çantasını, para ve bilgisayarı ile birlikte bir kafede unuttu. Edith adındaki misafirim bir saat sonra çantası aklına gelince geri döndü ve çanta hâlâ oradaydı. Kimse ona dokunmamıştı…

Bugün yatımın bulunduğu kışlık tersane bedeli için avans ödemeye gittim. Telaşlı bir gündü. Üç defa kontrol ettiğim para dolu zarfın içerisine 50 Euro'luk banknotları yerleştirmiştim. Öğleden sonra tersane sahibi Nazif Cengiz bey ile buluştum, tam bir güvenle zarfı ona teslim ettim. Sayma gereğini duymadı.

İki saat sonra Nazif Cengiz beyden bir WhatsApp mesajı geldi:

‘Parayı ancak şimdi saydım. Bana 50 Euro fazla ödeme yapmışsınız. Dalgınlık işte ama merak etmeyin, bazen bana da öyle oluyor' diyordu.

Bu ülkeyi (Türkiye'yi) bu yüzden çok seviyoruz. Mesele 50 Euro meselesi değil. Mesele çantayı bulmamız değil. Bu durum, bu ülkenin güzel insanlarının yapısı ile ilgili olan bir durumdur.

Değer yitiren Türk Lirası'na rağmen, ülkede yaşanan bütün sorunlara, sıkıntılara rağmen Türkiye'den sakın vazgeçmeyin. Biz de sizi sonuna kadar destekleyeceğiz.”

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Sevgili okurlar… Fatih Bozoğlu'nun bana naklettiği mesajda yazılanlara benzer olaylar ülkemizde çok yaşanıyor. Yukarıdaki sadece bir örnek… Olumsuzlukların yanı sıra böyle güzel şeylerin de olduğunu, insanlarımızın temelde soylu bir ruha sahip olduklarını anlatmak için bu mesajı naklettim.

Bayan Angelica “Türkiye'den sakın vazgeçmeyin” diyor.

Nasıl vazgeçebiliriz ki?

Burası bizim vatanımız…

Her zaman söylüyorum. Ülkemiz aslında bir cennettir. Onu cehennem haline getiren içimizdeki ufku dar, görgüsüz, hırslı, açgözlü, kavgacı, eğitimsiz, cahil yaratıklardır. Neyse ki iyilerimiz daha çok.

Tasarrufa Saray'ın uçaklarından başlamalı!

Doların fırlamasıyla yaşanan ekonomik kriz bizim devletlilere tasarrufu hatırlattı.

Tasarruf tabii ki iyidir ama yapılanların sadece göstermelik olduğu görülüyor.

Her kriz döneminde bir tasarruf balonunun patlatıldığını söyleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir:

“Başta Meclis ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarında savurganlık had safhada… Eğer gerçekten tasarrufa başlanacaksa makam araçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'nın uçaklarında da tasarrufta bulunulması gerekir” diyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 11 uçak ve 3 helikopterden oluşan bir hava filosu var. Bu kadar uçak ve helikopterin sadece personel ve bakım masrafının bile 25 milyon liradan fazla tuttuğu belirtiliyor.

TEBESSÜM

İstanbul'un en hırslı valisi

Eski yıllarda İstanbul'da Fahrettin Kerim Gökay adında ünlü bir vali vardı. Çok kısa boylu olan Gökay'ı sempatik bulan halk ona “Mini mini valimiz, ne olacak halimiz?” diye tempo tutardı.

Fahrettin Kerim'in hocası, onun gibi Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı olan Ordinaryüs Profesör Mazhar Osman'dı. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi olunca Mazhar Osman şunları söyledi:

“Onu iyi tanırım. Benim yanımda yetişti. Yetenekli ve hırslıydı. Bir an önce yükselmek istiyordu. Sonunda ordinaryüs profesör oldu ama üniversitede bunun üstünde bir makam yok.

Şimdi valiliğe getirildi. Yakında milletvekili, sonra da bakan olmak isteyecek ve sanırım olacak. Sonra başbakanlığa gelmek isteyecek. Türkiye'de bu da olabilir.

Siyasetin en yüksek makamı cumhurbaşkanlığı, belli olmaz, cumhurbaşkanlığına da getirilebilir.

Fakat daha sonra peygamber olmak isteyecek ki, işte o zaman onu yine bana, Bakırköy Akıl Hastanesi'ne getirecekler!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yaptığın iyilikleri değil, sana yapılan iyilikleri unutmazsan insansın!