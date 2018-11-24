Boş lâflar!

Bizde bir söz vardır: “Yağmasan da gürle!” denir…

Ege ve Doğu Akdeniz politikalarımız da buna benziyor. Durmadan gürlüyoruz, “Fena yaparız ha!” filan diyoruz ama bir türlü yağmur olup inmiyoruz!

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, önceki gün İzmir'de yaptığı açıklamada:

“Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle âlem bilmelidir” dedi.

Sözler güzel ama içi boş…

Binali Bey bunları söylerken geriye dönüp şöyle bir bakmalı…

Ege Denizi'nde 18 Türk adasının çoğu onun başbakanlığı zamanında işgal edildi. Bu edepsizliği yapan Yunanistan'a tek kelime etti mi? Türkiye topraklarını korumak için harekete geçti mi?

Hayır, sadece seyretti!

O adalar hâlâ zorba Yunanistan'ın işgali altında… Palikaryalar Türk topraklarını işgal ettikleri gibi, oraları silah deposu hâline getirdiler. Uzun menzilli Yunan toplarının namluları Türkiye'ye çevrildi.

Bizimkiler ise Yunan saldırganlığına hâlâ boş veriyor!