Burhan Kuzu Bey kuzu kuzu hizaya geldi!

Anayasa Profesörü AKP'li Burhan Kuzu TV'lerde “Türkiye'de adalet var!” diye yırtınıp duruyordu. Adalet varsa neden bağırarak milleti inandırmaya çalışıyordu?

Bir arkadaşı ona telefon etti:

“Burhan Bey, sen nasıl adalet var diyebiliyorsun? Yakışıyor mu senin gibi bir hukukçuya?” dedi ve devam etti:

“SÖZCÜ'ye yapılan haksızlıkları görmüyor musun? Burak Akbay'a uygulanan hukuksuzluğa neden gözlerini kapatıyorsun?

Tüm iddialar çürütüldüğü halde iftiraya uğrayan SÖZCÜ ve sahibi Burak Akbay'ın davası hâlâ devam ediyor. Adalet bunun neresinde? Bunlar sadece bildiklerimiz. Kim bilir ülkemizde adalet arayan daha kaç kişi var?

* * *

Türkiye'ye yabancı yatırımlar azaldı. Neden? Adalete güven olmadığından… Yabancılar, İngiltere'deki gibi sağlam bir demokrasi ve güvenilir bir hukuk olmadan Türkiye'ye gelmeye korkuyor!

Ülkemizdeki saygın insanların FETÖ'cü diye suçlanması aslında FETÖ'nun işine yarıyor. FETÖ yandaşları dünyada Türkiye'nin aleyhine propaganda yapıyor. Kime hizmet ediyorsunuz siz?”

Bunları bana anlatan arkadaşa “Sonra ne oldu?” diye sordum. Şöyle dedi:

“Kuzu Bey beni kuzu kuzu dinledi ve bir şey demedi. Diyebileceği hiçbir şey yok ki!”

* * *

Bu yazıyı geçen yılın 15 Eylül günü yazmıştım…

Aradan 8 aydan fazla bir zaman geçti.

24 Haziran seçimleri için Burhan Kuzu, AKP milletvekili adayları listesine alınmadı. Bazı AKP'lilerin tabiriyle “Şutlandı”

Yani, Prof. Burhan Kuzu Bey de AKP'nin “metal yorgunluğuna” uğrayan talihsiz kişilerinden…

Şimdi bazı şeyler duyuyor, kulaklarıma inanamıyorum.

Anayasa Profesörü Burhan Kuzu “Hayatta da, siyasette de adalet olmadığından” bahsediyormuş!

Eh, bu da bir gelişme… Öğrenmenin yaşı yoktur çünkü.

Eğer ülkede adaletin olmadığını gerçekten kabul ediyorsa Burhan Kuzu Bey'i tebrik ediyorum.

İnsan profesör olsa bile zaman ona yeni yeni şeyler öğretiyor!

Her sorun akılla çözülür!

Bodrum'a geldim, baktım Yalıkavak, Gündoğan, her taraf çöplük gibi… Sürekli Bodrum'da yaşayan kadim arkadaşım Can Pulak'a sordum:

“Nedir bu hal?”

“Biz maalesef basit meseleleri çözmekte değil, çözmemekte hatta arapsaçına döndürmekte çok ustayız” dedi ve anlattı.

“Şu Bodrum'un çöp meselesine baktıkça, beceriksizliğe mi üzülsem, gösterilen sonuçsuz çabalara mı kızsam, yetkililerin çaresizlik içinde kıvranıp, suçu birbirlerinin üstüne atmalarını mı eleştirsem, doğrusu şaşırdım.

Değil Bodrum gibi antik ve turistik bir kentte, Afrika'nın en geri ülkelerinde bile, çöp toplama işi artık kolayca çözülüyor. İçimizden biri kafayı çalıştırsa, yetkililer birbirlerini suçlamak yerine pratik çözümlerde buluşsa, yıllar önce çözmüş olurlardı Bodrum'un çöp sorununu. Ama bizde böyle olmuyor işler. Bizimkiler çözümsüzlükte bocalamaktan besleniyorlar galiba.”

Usta bir yönetici olan Can Pulak daha çok şey anlattı, basit ve etkili çözüm yolları önerdi. Yerim dar olduğu için bunları nakledemiyorum. İlgili belediyeciler lütfen Can Pulak'la temasa geçsinler. Sorunu çözmeye gerçekten niyetleri varsa tabii…

ULUSU'NUN ŞİKÂYETLERİ

Futbol Federasyonu eski Başkanı M. Kemal Ulusu, Bodrum Belediyesi'ne 7 maddelik şikâyet mektubu gönderdiğini söyledi ve:

“Gündoğan'da inşaat yasağı delinmiş, çöp olayı artık bardağı taşırmış durumda. Sayın Başkan gelse de beraber dolaşıp önce Küçükbük rezaletini, sonra Gündoğan sahilindeki pisliği, kaldırım perişanlığını, görüntü kirliliğini göstersem. Yazık oluyor, yazık!” dedi. Benden söylemesi…

TEBESSÜM

İstanbul'a yeni tüp geçit!

İstanbul'da yeni bir tüp geçit için ihale açılmış. Birçok yabancı firmanın katıldığı ihalede en düşük teklifi Temel ile İdris'in firması vermiş.

Komisyon üyeleri sormuşlar:

“Teklifiniz çok uygun ama önce projenizi anlatın bize… Nasıl yapacaksınız?”

Temel: “Ben Anadolu Yakası'ndan başlayacağım kazmaya. İdris gidecek Avrupa Yakası'ndan kazacak… Kaza kaza denizin ortasında buluşunca tüp geçit yapılmış olacak.”

Komisyon üyeleri gülmüş:

“Peki, ya yönünüzü şaşırır da hiç buluşamazsanız ne olacak?”

Temel'den önce İdris atılmış:

“O zaman bir tüp geçit fiyatına iki tüp geçit yaptırmış olacaksınız daa!”

GÜNÜN SÖZÜ

Çok konuşan “Boş” konuştuğu için halkın gözünden düşebilir!