CHP’ye tuzak!

ABD ile Türkiye arasında gerilim devam ederken, iktidar partisi kurnaz bir manevra ile yerel seçimleri erkene almaya çalışıyor.

Anayasa'ya göre belediye seçimleri 5 yılda bir yapılır, seçim tarihi kanunla öne çekilemez. Yerel seçimleri erkene almanın tek yolu, anayasa değişikliğidir.

Anayasa'yı Meclis'te değiştirmek için en az 400 milletvekilinin oyu gerekir.

Meclis aritmetiğine göre AKP ve MHP'nin toplam oyları buna yetmiyor, CHP'nin desteği şart oluyor.

AKP'ye yakın bir hanım gazeteci (Nagehan Alçı), Kılıçdaroğlu'na çok yakın olarak bilinen bir ismin kendisini aradığını açıklayarak:

“AK Parti ve MHP bize gelip yerel seçimlere 31 Mart 2019 yerine, 4 Kasım 2018'de gidelim' derlerse Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi destekleyeceğine eminim” dediğini aktardı.

AKP yandaşı kadın gazeteci “CHP erken yerel seçim ihtimaline açıkça yeşil ışık yaktı” diyor.

Sevgili okurlar… Bütün bunlar AKP'nin oyunu. Bu tür tezgâhlarla Kılıçdaroğlu'nu kandırıp 2019'un Mart ayında yapılması gereken Belediye seçimlerini geriye çekip bu yılın 4 Kasım gününe almak istiyorlar.

Ben Kılıçdaroğlu'nun, AKP'nin bu oyununa gelecek kadar saf olduğunu sanmıyorum.

Kendi içinde kavga halinde olan bölünmüş bir CHP'nin erken yerel seçimde perişan olma ihtimali kuvvetlidir.

CHP'nin, AKP'nin erken yerel seçim önerisine destek olması “aptallıkla eş değerli” olur! Bu sözler sert geldiyse CHP'liler beni bağışlasın. Dost acı söyler çünkü!

“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır!”

Kadim okurlarımdan E. Albay Tahsin Ataizi gönderdiği mesajda, Amerika ile aramızdaki stratejik ortaklığın bir palavradan ibaret olduğunu belirterek şöyle diyor:

“Bunlar neden bahsediyorlar, stratejik ortaklık diye?

Kimse kurusıkı palavra atmasın! Ne kurttan post, ne Amerika'dan, ne Rusya'dan dost olmaz. Hiç kimseden bize hayır yok!

Gelin, birbirimizi ötekileştirmeden, Türkiye'nin, Türk'ün birlik beraberlik tavrını dünyaya duyuralım.

Yakın tarihimizden örnekle, ambargolara, restleşmelere karşı, İsmet İnönü'nün, Başkan Johnson'a verdiği cevap, Ecevit'in ABD'ye rağmen gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı… Ve restleri…

İsmet Paşa 1964 yılında Johnson'un uyarı mektubuna karşı verdiği sert ve onurlu cevapta:

“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır!” demişti.

Amerika'nın bir papaz için sürdürdüğü tehditkâr tavrına karşı bizim heyet halinde ABD'ye gidip el pençe divan durmamız değil, Amerikan heyetinin bize, Türkiye'ye gelmesi gerekmez miydi?”

THY neden zararda?

Sürekli yaşadığı Kanada'dan Antalya'ya gelip memleket özlemini gidermek isteyen Tarık Karslı “Türk Hava Yolları benden Ottowa-Antalya-Ottowa bileti için 5200 dolar istedi. Ben de şimdi THY yerine yabancı firmalardan uçak bileti arıyorum” diye bir şikâyet mesajı gönderdi.

5200 dolar, yaklaşık 30 bin Türk lirası!

Helâl olsun Türk Hava Yolları'na… Müşterilerini iyi (!) yolmak istiyor!

Aynı güzergâhta diğer uçak şirketleri ne alıyor? Tarık Karslı'nın araştırmalarına göre yarıdan daha az!

Tarık Bey şöyle yazıyor:

“Yabancı bir şirketin uçağı ile önce Avrupa'ya gideceğiz, oradan Türkiye'ye geçeceğiz. Bana Türkiye kısmı da dahil 2200-2500 dolar civarında bir paraya mal olacak, hem de Avrupa'da tatil yapmış olacağız. THY kadar uçuk bir fiyat talebi olabilir mi? Dünyadan haberleri yok. THY'ye iktidar yandaşları doldurulursa işlerin sağlıklı yürümesi mümkün olmaz!”

Vatandaş Tarık Karslı böyle yazıyor.

THY'nin neden her yıl milyonlarca zarar ettiği anlaşılıyor değil mi?

TEBESSÜM

Gözleri iyi görüyor!

Yaşı hayli ilerleyen Fadime bir gün aynada kendisine uzun uzun bakar ve eski gençlik günlerinden eser kalmadığını görür.

Güzel birkaç söz duyup moralinin düzelmesini isteyen Fadime, teselli bulmak için kocası Temel'in yanına gider:

“Ula Temel… Artık gençlik gitti… Şu halime bak. Yüzüm kırış kırış oldu, iyice çirkinleştim ben… Aynaya bakınca bu acı halimi gördüm…” der. Kocasının kendisine “Hayır, öyle değil, acı bir halin yok” demesini beklemektedir.

Temel, karısına dikkatle bakar, bakar, sonra:

“Üzülme Fadime'ciğum” der “Gözlerin hâlâ çok iyi göriyi…”

GÜNÜN SÖZÜ

Kendine iyi kulak ver. Hiç kimse sana senden daha iyi akıl veremez!