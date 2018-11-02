Çocuklara cinsel istismar!

Türkiye'de olaylar fırtınası var… Kaşıkçı cinayeti, papaz Brunson olayı, donan askerlerimiz, Suriye bataklığı, vs… Biri bitmeden diğeri patlak veren olaylar zinciri karşısında toplum olarak serseme döndük!

Çözülmesi gereken o kadar çok derdimiz var ki… Bunlardan biri de küçük yaştaki oğlan ve kız çocuklarına tecavüz olayları!

Vatan Partisi'nin “Öncü Kadınları” bu vahşeti hatırlatıp “Çocuk istismarları ile mücadele edelim” diyerek önemli bir “Cinsel tecavüz paneli” hazırladı. Yarın Ankara Türk-İş Konferans Salonu'nda saat 10.30'dan itibaren bu dehşet verici sorunun çözümü tartışılacak.

Türk Psikiyatri Derneği verilerine göre Türkiye'de neredeyse her üç çocuktan biri cinsel istismar mağdurudur. Çirkin ve iğrenç olayların yalnızca onda birinin bildirildiği tahmin ediliyor.

Cinsel istismarın yaklaşık yüzde 20-25'ini ensest (aile içi) olayları oluşturmakta.

Çocuklara tecavüzle ilgili güvenilir bilgi toplanması çok zordur. Cinsel istismarcı bü­yük bir çoğunlukla çocuğun tanıdığı biridir.

Çocuk cinsel istismarı ile mücadeleyi “milli görev” kabul etmemiz gerekiyor.