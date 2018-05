Densizlik!

“Meclis Başkanı” denilen adamın saygısızlığını gördünüz mü?

Türkiye Cumhuriyeti adına skandal bir davranıştır!

Aslında bu onun değil, onu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin suçudur. Adında “adalet” sözcüğü olan ama uygulamalarında adalet olmayan bir partidir bu…

Meclis Başkanı İsmail Kahraman adındaki şahsın 3 yıl süren görevi sırasında yarattığı tüm skandallardan iktidar partisi sorumludur.

Böyle bir adam Meclis Başkanı yapılır mı?

Meclis Başkanı, ülkesini seven, Meclis'i adaletli yöneten, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, bu devletin kurucularına saygı duyan biri olmalıdır. Fakat onda bu hasletler yok!

* * *

İsmail Kahraman, yayınladığı 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adını ağzına almamak için büyük çaba gösterdi ve “Atatürk” adını telaffuz etmeyerek “Samsun'dan yola çıkan bir heyet” ifadesini kullandı…

Şu lâfa bakın hizaya gelin:

“Samsun'dan yola çıkan bir heyet Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmış.”

Mesele bu kadar basit mi?

O heyetin başkanı kim? Milleti örgütleyip Milli Mücadele'yi başlatan lider, Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşleyerek düşmanla yapılan özgürlük savaşını yöneten kim? Kim Başkomutan olarak “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!” dedi?

İsmail Kahraman'ın bunları söylemeye de, Atatürk'ün adını telaffuz etmeye de dili varmıyor. Neden?

İçinde bulunduğu ruhsal kargaşadan, kompleksten! Tavırları onun psikolojik halinin yarattığı “Atatürk alerjisini” gösteriyor!

Neyse ki İsmail Kahraman ve onun gibiler 24 Haziran'da bir daha geri gelmemek üzere gidiyorlar!

Günümüzün iktidarı dilediği kadar sansürlemeye, unutturmaya çalışsın, Büyük Ata'sına karşı olan sevgisi Türk milletinin yüreğinden asla silinmeyecek!

“BİRİNİ ASACAKLAR”

Selcan Taşçı Hamşioğlu, genç kuşağın başarılı gazeteci-yazarlarından biri…

“Birini Asacaklar-Darağacındaki Medya” onun üçüncü kitabı… Bir takım aksamalar nedeniyle kitabın elime geçmesi uzun sürdü.

Selcan Taşçı “Hiçbir kalemin asılmadığı, medyası hür bir ülkeye erişmek dileği ile…” diye yazarak kitabını imzalayıp bana göndermiş…

Kitapta “Son 15 yılı hep darağacının gölgesinde yaşayan” yazarlarla yapılan söyleşiler yer alıyor. Selcan Taşçı bu yazarların her biri ile konuşmuş…

Yazar “Birini Asacaklar” adlı kitabında bana da 10 sayfa yer vermiş. Selcan Hanım kardeşimize göre yıllardır diğer “asılma” ihtimalinin gölgesinde yaşayan yazarlar şunlar:

Necati Doğru, Melih Aşık, Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Can Ataklı, Rıza Zelyut, Ali Sirmen, Hikmet Bila, Mehmet Faraç, Mesut Yar, Oray Eğin, Emre Ulaş, Cüneyt Ülsever, Abbas Güçlü, Orhan Koloğlu, Mine Kırıkkanat, Ahmet Hakan, Yalçın Bayer, Levent Kırca.

* * *

“İşbara Alp” adında bir erkek çocuğu annesi olan Selcan Taşçı yolladığı kitaba yazdığı notta “Sizin gibi usta bir meslek büyüğünden kırık not almamak ümidiyle…” diyor. Kırık not bir yana “Çok iyi” not verdiğimi belirtmeliyim.

Bu arada Selcan Taşçı'nın hukuk ve siyaset bilimcisi olan eşi Ali Işıner Hamşioğlu'nun Ankara 1'inci Bölge'den İYİ Parti aday adayı olduğunu belirteyim.

İtalya'da yüksek lisans yapan Ali Işıner 3 üniversite bitirmiş. Hacettepe, Anadolu ve Selçuk üniversiteleri mezunu.

TEBESSÜM

“BU NERENİN TAVUĞU?”

Temel bir tavukçu dükkânına gidip tavuk istemiş… Tavuk satıcısı, kesilmiş, yolunmuş bir tavuk çıkartmış, tam paketlerken Temel parmağıyla tavuğun gerisini yoklamış:

“Yaramaz bu… Siirt tavuğu… Başka bir tavuk ver.”

Tavukçu şaşırmış. Bakmış müşteri ısrarlı, başka bir tavuk çıkartmış. Besili mi, besili, mis gibi bir tavuk… Temel parmağı ile yine tavuğun gerisinde yoklama işlemini tamamlamış:

“İş yok bunda… Şırnak tavuğu bu… Başka bir tavuk ver!”

Müşteri Temel, dükkâncının çıkarttığı üçüncü tavuğu da aynı usulle muayene ettikten sonra, onu çok beğenmiş:

“Hemen paket yap bunu… İyi bir tavuk… Kayseri tavuğu bu!”

Tavukçu hayretler içinde tavuğu paketlerken Temel ona:

“Yahu hemşerim, sen nerelisin?” diye sormuş.

Tavukçu hiç sesini çıkartmadan arkasını dönmüş…

“Beyim bir bakıver” demiş “Sen daha iyi bilirsin!”

GÜNÜN SÖZÜ

Okuma yazma alışkanlığı olmayan toplum şifahi toplumdur, laklakla yaşar!