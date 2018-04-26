Kılıçdaroğlu'nun CHP'li 15 milletvekilini vererek İYİ Parti'nin önündeki engelleri aşması, Meral Akşener'in siyasi bir ayak oyununa kurban gitmesini önlemesi demokrasi adına alkışlanacak bir hamledir.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den istifa edip gözünü kırpmadan İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili bence demokrasi kahramanlarıdır.

Tabii ki ortada onların adına hüzünlü bir durum var…

15 milletvekilinin de CHP'den kopmaları nedeniyle üzüntülü olduğunu biliyorum. CHP'den koptular ama kalplerini orada bıraktılar. Görev gereği ayrılan bu vekillerin günün birinde yuvaya döneceklerine inanıyorum.

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15 fedakâr milletvekilinden sadece Burdur Milletvekili Mehmet Göker'i tanıyorum.

1967 doğumludur. Düzgün, dürüst, kaliteli bir kardeşimdir.

Milletvekili olmadan önce doktorluk yapıyordu. Burdur'un sevilen ve güvenilen ortopedi uzmanlarındandı…

Kendini bildi bileli CHP'lidir. Burdur'da yapılan “Teröre karşı tek yürek” ve “Teröre tepki” yürüyüşlerinde hep ön safta yer alan bir yurtseverdir.

Kılıçdaroğlu'nun verdiği görev gereği CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçiş imzalarını atarken neler hissettiğini şöyle anlattı:

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“İlk duygum gururdu. Demokrasiye kurulan kumpasa karşı duran 15 vekilden biri olarak büyük gurur duydum.

İkinci duygu ise hüzün oldu.

Ben kendimi bildim bileli, kısa pantolonlu günlerimden bu yana CHP'liyim. Demokrasi mücadelesi bile olsa CHP'den ayrı düşmek beni hüzünlendirdi. İmzayı atarken gözlerim doldu, duygusallaştım.”

Mehmet Göker haklıdır. İnsanın gönül verdiği bir partiden ayrılması zordur. Fakat vatan vazifesidir bu. “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” sözü boş yere söylenmemiştir.

Doğru yaptın Mehmet kardeşim… Vatan sana ve diğer fedakâr milletvekillerine minnettardır.

Ahlâk anlayışı!

AKP ve MHP'lilerin CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini “Ahlâksızlık” olarak nitelemelerine şaşırıyorum.

İnsanların yasal haklarını kullanması ne zamandan beri ahlâksızlık oluyor? Ayrıca bu olayda bahsi geçen milletvekillerinin hiçbir menfaati yok…

Transfer parası mı aldılar? Bakanlık ya da herhangi bir avanta mı istediler? Çıkar peşinde mi koştular? Hayır! Bunu tamamen ülke sevgisiyle yaptılar.

Son dönemde yıldızı parlayan bir siyasetçi olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i seçime girememe tehlikesinden kurtardılar.

Meral Akşener'den korktukları artık net olarak görülen iktidar mensupları şimdi ateş püskürüyor, ağır hakaretlerde bulunuyorlar.

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Ayıptır beyler…

CHP'ye ve İYİ Parti'ye küfretmeden önce aynaya bakın, hatırlarsınız!

Sizler neler yapmadınız ki bugüne kadar?

Devlet Bahçeli ile “İttifak” adı altında ortaklık yapmak nedir? Baraj altında kalacağı kesin olan MHP'yi kurtarmak için kanunu değiştirip o partinin baraj sorununu sıfıra indirmek sizce etik midir?

İttifak yapmayan ve seçime tek başına giren bir parti yüzde 9.99 oy alsa bile Meclis dışında kalacak ama MHP ittifak yaptığı için yüzde 3, yüzde 4, hatta yüzde 1 oy alsa bile Meclis'e girecek! Hakkaniyet ve adalet bunun neresinde?

Tuğrul Türkeş'i MHP'den alıp Başbakan Yardımcısı yapan sizler değil miydiniz?

Süleyman Soylu'yu DYP'den, Numan Kurtulmuş'u da HAS Parti'den alarak Bakan yapmadınız mı?

Sosyal demokrat fikirleri size taban tabana zıt olan CHP'li Ertuğrul Günay'ı da transfer edip Turizm Bakanı yapan siz değil misiniz?

Siz yapınca her şey iyi oluyor ama aynı şeyi karşı taraf yaparsa “Siyasi ahlâksızlık” oluyor, öyle mi?

Bu yolu siz açtınız, partiler arası transferleri siz başlattınız. Şimdi niye kızıyorsunuz?

TEBESSÜM

Doğru ve yanlış!

Adam 80 yaşına bastığı gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmış. Tabii bol para bütün hayatını bir anda değiştirmiş.

Bir eğlence gecesinden sonra beş yıldızlı bir otelin kral dairesinde yatmaya hazırlanırken kapı açılıp içeriye çok güzel genç bir kadın girmiş… Sarışın bir afet!

Genç kadın adamı görünce:

“Ah, çok affedersiniz, yanlış odaya gelmişim…” demiş.

80'lik zengin gülümsemiş:

“Hayır, tam doğru odaya geldin. Yalnız 20 sene geciktin!”



GÜNÜN SÖZÜ

“Ey vatandaş! Ben senin için her şeyi yaparım” gibi sözler kuş avcılarının yemleridir!