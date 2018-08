Dolar ABD’nin Tanrı’sıdır!

Amerikalıların milli paraları olan doların üzerine “in God we trust – Biz Allah'a güveniriz” diye yazmalarını çok dindar oluşlarına bağlayanlar var.

Gerçi bu ibare 19'uncu yüzyıl'ın ikinci yarısında bir kilise papazının tavsiyesi üzerine konulmaya başlanmıştır ama daha sonra dini ifadeden çok bir kuvvet gösterisi haline getirilmiş, doların gücüyle dünyaya hükmetmek istenmiştir.

Günümüzde dünyanın hâkimi üzerinde “Allah” yazılı yeşil dolarlardır.

1864 yılında dönemin Maliye Bakanı Salmon Portland Chase dindar bir adamdı ve kilisedeki pazar ayinlerini kaçırmazdı.

Koyu bir Hristiyan olan kilisenin papazı sık sık “Paraların üzerine ‘Biz Allah'a güveniriz' diye yazılması dini bir zorunluluktur” der dururdu.

Maliye Bakanı dindar biri olduğu için papazın sözlerinden etkilendi ve çıkarılan kanunla madeni paraların üzerine “in God we trust – Biz Tanrı'ya güveniriz” diye yazıldı.

Bu cümle 30 Temmuz 1956 günü Amerika Başkanı Eisenhower'in imzaladığı yasayla Amerika'nın ulusal sloganı olarak kabul edilmiş, bir yıl sonra Amerikan Kongresi, dolaşımda olan bütün madeni ve kâğıt Amerikan paralarının üzerine “in God we trust – Biz Tanrı'ya güveniriz” diye yazılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Amerika'nın ünlü başkanlarından Theodore Roosevelt, Allah'ın adının para üstünde olmasının Allah'a saygısızlık olacağı görüşündeydi. Bir süre karşı mücadele yaptı fakat, toplumun baskısı nedeniyle sonunda o da bunu kabul etmek zorunda kaldı.

Amerika'da Allah inancı olmayan ateist gruplar da “Tanrı ile paranın ne ilgisi var?” diyerek Allah adının dolarların üzerine yazılmasına şiddetle karşı çıktılar.

Amerikan yönetimi ünlü bir ateist olan kadın aktivist Susan B. Anthony anısına para bastırıp kadının kabartması ile “in God we trust” ifadesini yan yana basarak onları yatıştırdı.

Şimdi ABD'nin dünya kabadayısı (!) patronu Çılgın Trump, dolar gücüyle dünyaya nizam vermek ve kendisine karşı çıkan Türkiye, İran, Rusya gibi ülkelere hükmetmek istiyor.

Trump'ın Allah'ı para…

Doların gücüyle herkese hükmedeceğini sanıyor! İnancı bu ve başka inancı yok! Tanrı dünyayı Trump gibilerden korusun!

“Işıksız bir tünele girdik”

Seçimden sonra güya Türkiye güllük gülistanlık olacaktı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile şahlanacaktık…

Öyle diyorlardı… Dinleyenler de saf saf inanıyordu!

Tersi oldu, tarihimizin en zor dönemlerinden birini yaşar hale geldik!

Siyaset dünyamızın deneyimli isimlerinden olan Adalet eski Bakanımız Prof. Dr. Hikmet Sami Türk “Türkiye ucu ışıksız bir tünele girdi” diyor ve ekliyor:

“Yeni kararnameler çıkıyor her gün. Adı kararname olsa da çıkarılan kararnameler kanundur, yasadır. Yasama yetkisine ortak olmuştur. Meclis'in yasama yetkisi bundan böyle ikinci planda kalacaktır. Türkiye ucunda ya da çıkışında ışık görülmeyen bir tünele girmiştir.

Türk toplumu bölünmüş durumda. Yani Erdoğan'a oy verenlerle, ona karşı oy verenler. AKP'ye oy verenlerle diğer partilere oy verenler, bunlar aşağı yukarı her iki tarafta da yaklaşık yarı yarıya yer alıyor. Bu Türk toplumunun bölündüğünü gösterir. Toplumu bir araya getirecek uygulamalara ihtiyaç var. İktidarın bunu yapmaya hiç niyeti olmadığı görülüyor maalesef!”

TEBESSÜM

“Papaza bak papaza!”

“Papaz” sözcüğü günümüzde aktüel hale gelince eski dönemde yaşanmış fıkra aklımıza geldi.

Egemen Bostancı adında bir gazeteci arkadaşımız vardı. Günün birinde gazeteciliği bırakıp gazinoculuğa başlamıştı.

Onun Taksim ile Dolmabahçe arasındaki bölgede açtığı “Lâlezar” adlı gazino ünlüdür.

Zeki Müren ve Emel Sayın gibi zamanın en şöhretli sanatçılarının sahne aldığı Lâlezar Gazinosu'nun ilk günleri… Salon tıklım tıklım dolu. Top sakalıyla ünlü olan patron Egemen Bostancı masaların arasından sahneye doğru yürüyor. Bir masanın yanından geçerken, ailesiyle masada oturmakta olan zengin bir adam Egemen'in top sakalını görünce “Çocuklar, papaza bakın papaza…” diyor.

Egemen Bostancı bunu duyuyor ve adamın yanına giderek kulağına eğilip:

“Bayım” diyor “Sen asıl papazı hesap geldiği zaman göreceksin!”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasilerin vatandaşlara dağıttığı gülücükler genellikle kalp paralar gibi sahtedir!