Dünya ve Türkiye

“CNN International” tüm dünyaya yayın yapan etkili bir televizyondur. Merkezi ABD'nin Atlanta kentinde olan kanal 24 saat sürekli olarak haber yayınlar.

CNN Int. önceki sabah “Hapisteki gazeteciler” konulu bir program yayınladı ve basın özgürlüğünün olmadığı, gazetecilerin en çok hapse atıldığı ülkeleri şöyle sıraladı:

● Çin, ● Türkiye, ● Mısır, ● Suudi Arabistan.

CNN Int. “Resmi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Türkiye hapishanelerinde 251 gazeteci var!” dedi.

Yalnız CNN Int. televizyonu değil, tüm Batı dünyasındaki TV ve gazeteler bu tür yayınlar yapıyor. Türkiye'nin adının, Çin, Mısır, Suudi Arabistan gibi basın özgürlüğünün olmadığı antidemokratik ülkelerle birlikte anılması gerçekten çok üzücü!

SÖZCÜ Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına FETÖ'cü suçlamasıyla açılan dava tüm bunların üzerine tuz biber ekti.

Hukuk dışı, kanıtsız, tanıksız açılan FETÖ davası Batı medyasının dilinde… Yıllardır dünyanın her yanında aleyhimize çalışan, çevremizdeki bazı düşman ülkelerin etkin lobileri bile Türkiye'ye bu kadar zarar verememiştir!