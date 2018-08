Ekonomide sihir de sihirbaz da yoktur!

Ekonomi bilgisinin üst düzeyde olduğunu herkesin kabul ettiği İlhan Kesici'den zaman zaman mesajlar alırım. Hepsi uyarı dolu, yol gösterici mesajlardır. Bunları yayınlarım. Neden?

Ülkeyi yönetenler okur da belki ufukları aydınlanır diye…

Tabii ki okumazlar, ya da okusalar bile aldırmazlar… Çünkü onların iyi bilmediği hiç bir konu yoktur. Her şeyi çok iyi (!) bildikleri için iki yakamız bir araya gelmez!

Yaşadığımız hüzünlü günler bunun sonucudur… Ve sıkıntılar artarak devam edecektir.

Allah bu ülkeyi her şeyi bildiğini zannedenlerden korusun!

★★★

İlhan Kesici yolladığı mesajlardan birinde:

“Ufukta kara bulutlar toplanmaktadır. Şiddetli yağmur da gelebilir, sel de olabilir, afet de… Ekonomi yönetiminde SİHİR YOKTUR, sihirbaz da yoktur, sadece AKIL OLMALIDIR. Aman dikkat!” diyor.

Kesici'nin mesajı yolladığı tarih 18 Haziran 2018… Yani seçimden bir hafta, dolar krizinden iki ay önce…

İlhan Kesici ve onun uyarılarını nakleden bizler görevimizi yaptık ama ne çare ki kimseyi uyandıramadık. Elimizden gelen budur, başka ne yapabiliriz ki? İşin sorumluluğu ülkeyi yönetenlere ait…

Muhterem halkımız bunlara oy verdikçe, onlar doğru yaptıklarını sanıyor, olayları daha da içinden çıkılmaz hale getiriyorlar!

★★★

Papaz bahanesiyle dolar fırladı, paramız yabancı paralar karşısında eridi, patinaj yapan ekonomimiz tehlikeli bir şekilde kaymaya başladı,

Olanlar oldu ve kriz kapımıza dayandı.

Peki, ne yapmalıyız şimdi? Önemli olan bu!

İlhan Kesici “Yapılacak iş şudur” diyor ve ekliyor:

1) Üç-beş yıl perspektifli bütüncül bir program.

2) Bunun içinden bir acil eylem planı.

3) Bunun ulusal ve uluslararası platformlarda anlatımı.

4) Gerekli dış finansmanın temini.

★★★

Yukarıdaki maddeler biraz fazla bilimsel oldu ama anlayan anlar.

“Peki yeterli mi?” diye soruyoruz.

İlhan Kesici “Aklın yolu budur ve gerisi boştur!” diyor.

Uyarıları tabii ki iktidar dinlemeyecektir ama biz görevimizi yapalım da, gerisini onlar düşünsün!

Mum dibine ışık vermiyor!

Uzun bayram bitti. Herkes mutlu bir bayram geçirdi mi?

Trafik kazaları felâket tabii ki… Bayram tatilinin ilk 6 gününde 137 kaza oldu, 105 kişi öldü, 524 yaralı var…

Hayatlarını kaybedenlerin dışında mutsuz bir grup daha var… Sayıları 5 bin civarında…

Bunlar TOBB (Türkiye Odalar Birliği) emeklileri…

Devlet kendi emeklilerine bayramda 1000'er lira ikramiye verdi.

TOBB emeklileri ikramiye alamadı.

Türkiye Odalar Birliği, ülkemizin en zengin sivil toplum kuruluşudur. Somali ve Myanmar'dan Bosna'ya kadar, dünyanın her yanındaki ihtiyaç sahiplerine milyonlarca dolarlık yardım yapan TOBB yönetimi nedense kendi emeklilerini bayramda öksüz ve yetim çocuklar gibi bıraktı.

Bana mesaj gönderen TOBB emeklileri “Türkiye Odalar Birliği'nin bir avuç kendi emeklisine sahip çıkmasını beklerdik.” diyor.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun haberi olsun, TOBB emeklileri “Mum biraz da dibine ışık versin.” diyorlar. Haksızlar mı?

TEBESSÜM

“Getirin savaş çizmelerimi!”

Tanrı ve melekleri sohbet ediyorlarmış. Kapı birden açılmış, telaşlı bir haberci melek içeri girerek:

“Yüce Tanrım, Amerika ile Rusya arasında 3'üncü Dünya Savaşı başladı!” demiş.

Tanrı hiç oralı olmamış.

Bir süre sonra aynı melek yine gelip:

“Yüce Tanrım, Almanlar da savaşa katıldı!” demiş…

Tanrı yine hiç aldırış etmemiş.

Ertesi gün haberci melek:

“Çin, İngiltere, ve Fransa da savaşa katıldı. Savaşanlar her gün artıyor.” diye devam etmiş. Fakat Tanrı yine tepkisiz!

Haberci melek bir gün:

“Türkler de savaşa girdi efendim” diye haber verince Tanrı hemen ayağa fırlamış:

“Getirin benim savaş çizmelerimi!” diye bağırmış. Şimşekler çakmış, gökler gürlemiş.

Melekler şaşkınlık içinde sormuşlar:

“Neden Tanrım? Hiçbir ülkenin savaşa katılmasına tepki göstermediniz ama Türkler katılınca neden savaş çizmelerinizi istediniz?”

Tanrı şöyle cevap vermiş:

“Türkler her meseleyi bana bırakır, her işi bana havale ederler de ondan!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yalancı siyasetçi, yalanı inandırıcı olsun diye onu cazip ayrıntılarla süsler!