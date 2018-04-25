Erdoğan’ı da CHP kurtarmıştı!

Siyaset dünyasında hızla yükselen bir değer görülüyor ve özellikle kadınlardan büyük destek alıyor… İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bu…

Üç siyasi parti liderlerinin Meral Hanım'a bakışları çok farklı…

AKP lideri Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli onu kendilerine ciddi bir rakip ve büyük bir tehlike olarak gördükleri için önünü kesme çabalarına girdiler.

Hele Devlet Bahçeli'nin adamları birçok hukuksuzluğa bile imza attı…

Bu arada yandaş medyada hakaret ve karalamalar da gırla gitti!

Meral Akşener yılmadı ve mücadeleye devam etti…

Bütün çabalara rağmen İYİ Parti'nin durumu iyi görünmüyor ve Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın hoşuna gidecek bir karar almaya hazırlanıyordu.

İl ve ilçe kongrelerinin eksikliğini bahane edilerek İYİ Parti seçime sokulmayacaktı. 16 Nisan Referandumu'nda büyük bir şaibe altına giren Yüksek Seçim Kurulu ikinci defa aynı hatayı yapmak üzereydi.

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İşte bu aşamada, gerçek bir demokrat olan hak ve hukuk- sever CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu devreye girdi, Meral Hanım ve İYİ Parti, CHP'nin 15 milletvekili vermesiyle Meclis'te grup kurup bütün yasal engelleri aştı.

CHP'nin yaptığı büyük bir fedakârlıktır. Vatanseverliktir. Çünkü İYİ Parti seçimlerde yalnız iktidarın değil CHP'nin de rakibidir.

Son dönemin yükselen liderleri arasında olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bile rakibini överek “Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı büyük bir jesttir. Bunu herkes yapmaz” dedi.

Şimdi AKP'liler CHP'ye ateş püskürüyor. Ağır hakaretler yağdırıyorlar… Demediklerini bırakmıyorlar.

İnsafınız kurusun!

Bu CHP bir vakitler sizi de kurtarmıştı… Hatta “İpten almıştı” bile denilebilir.

Unutmayın ki, Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu dönemde “Artık muhtar bile olamaz” denirken ona CHP yardım elini uzatmıştı.

* * *

2002 yılıydı… Bir süre cezaevinde yatan Tayyip Erdoğan “Siyasi yasaklı” hale gelmişti.

CHP'nin desteği olmasa, o zamanki Hürriyet Gazetesi'nin manşet attığı gibi “Erdoğan muhtar bile olamazdı!”

Fakat hukuk ve demokrasiden hiçbir zaman ayrılmayan CHP'nin oylarıyla Meclis'te Anayasa değiştirildi ve Tayyip Erdoğan siyasi haklarına kavuştu.

Erdoğan, Başbakanlığını da, Cumhurbaşkanlığı'nı da CHP'ye borçludur.

O zaman CHP'yi hararetle alkışlayan AKP'liler şimdi Akşener'e yaptığı destek nedeniyle CHP'ye küfrediyor!

Hayat bu tür garipliklerle dolu!

* * *

Meral Akşener, Devlet Bahçeli ile ters düşüp MHP'den ayrıldıktan sonra iftiralara, tuzaklara, kumpaslara maruz kaldı, hepsini aştı.

Çevremde tanıdığım bütün kadınlar (eşim Emel dahil) Meral Akşener'i destekliyor. Meral Hanım Türk kadınının umudu haline geldi.

Kılıçdaroğlu'nun iktidarın oyununu bozmak için attığı tarihi adım muhteşemdir. Doğru olanı yaptı. Bu adım belki de Türkiye'nin kaderini değiştirecek.

İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekili siyaset tarihine “Demokrasi fedaileri” veya “Demokrasi kahramanları” olarak geçecektir.

Halûk Pekşen neden şen?

CHP Trabzon Milletvekili Halûk Pekşen'le konuştum.

Adı gibi pek şendi…

“Hayrola, bu şenliğin, bu sevinci sebebi ne?” diye sordum. Güldü:

“Demokrasi, hukuk, adalet, barış, özgürlük, eşitlik, gençlik, güzellik ve mutlu bir gelecek için başlayan geriye sayım devam ediyor. 60 gün kaldı.”

“Seçimden bahsediyorsun?”

“Tabii ki… Beni başka ne sevindirebilir… Türkiye'yi yaşanmaz hale getiren bu adamlar gidecekler… 24 Haziran'da çifte bayram yaşayacağız. Yani Ramazan Bayramı'nın bitiminde 24 Haziran Demokrasi ve Özgürlük bayramı başlayacak…”

“Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?”

“Ekonomi bana bunu söylüyor. İşin özeti şu: Ekonomi ile geldiler ve ekonomi ile gidecekler.”

“Yani 24 Haziran'ı kurtuluş günü olarak görüyorsun…”

“Evet! 24 Haziran'da Türkiye önleyici tedavi sürecine girecek…”

“Peki, ya seçimi yeniden iktidar kazanırsa!”

Halûk Pekşen yine güldü. Fakat bu defaki acı bir gülüştü:

“Eğer öyle bir şey olursa Türkiye yoğun bakıma girer! Allah korusun!”

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