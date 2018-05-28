Eyvah! Eyvah!

AKP'nin seçim sloganı: “Vakit Türkiye vakti!”

Ee, ne olacak?

“Yeis yok Reis var!”

Tamam, anladık ama ne yapacaksınız siz onu söyleyin:

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır!”

AKP'nin seçim bildirgesi açıklanırken bu sözleri duyunca “Eyvah!” diye düşündüm ve “Şimdi yandık” dedim kendi kendime… Eyvah!” Nasıl demeyeyim ki?

16 yıldır AKP döneminde yapılanlar geldi aklıma…

2002'de çok daha mutluyduk. 2018'e geldiğimizde bin bir dertle boğuşur halde bulduk kendimizi…

“Büyüdük” filan diyorlar ya… Büyüyen sadece kendileri… Milletin büyüdüğü yok! Tam tersine paramız yabancı paralar karşısında eridikçe daha da küçülüyoruz.

16 yıllık AKP döneminde fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. İşin özeti bu!

* * *

AKP döneminde yaşadıklarımızdan akla gelen bazıları:

– 16 yılda ekonomimiz, elin yabancısına muhtaç hale geldi!

– Cumhuriyet yönetiminin yarattığı bütün değerli varlıklar satıldı, paralar yatırımlara değil, cari harcamalara harcanarak savruldu gitti.

– Eğitim sistemi çöktü. Ülkede cahillik meziyet haline geldi. Profesör unvanlı kişiler, çağ dışı, cahilce açıklamalarıyla Türkiye'yi dünya kamuoyu karşısında gülünç duruma düşürdüler.

– FETÖ okullarına devlet bütçesinden milyonlarca liralık destek verildi.

– FETÖ ile kol kola girildi “Ne istediler de vermedik?” denildi.

– FETÖ'cü hâkimler hukuk sistemine yerleşti, Atatürkçülere kumpaslar kuruldu.

– Silahlı Kuvvetler, FETÖ'cü subay ve generallerle doldu.

– 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra her kesimden FETÖ'cü tutuklandı ama FETÖ'nün siyasi ayağı nedense bulunamadı!

– Gazeteciler hapse atıldı. Dünya basını “Türkiye'de basın özgürlüğünü öldürdüler!” diye eleştiri yağdırdı.

– PKK'lılarla masaya oturuldu, pazarlıklar yapıldı, “Açılım-saçılım” derken terör azdırıldı, şehit cenazeleri yürekleri parçaladı.

– Hukuk sistemi bozuldu, yargıya güven erozyona uğradı, azaldı.

– Türk halkı sürekli fakirleşti. Halen nüfusumuzun büyük bir bölümü maalesef yoksul.

– Cari açık ve dış borçlar ürkütücü boyutlara ulaştı.

– Reza Zarrab'ın dağıttığını itiraf ettiği rüşvetleri alan 4 bakan yargılanmadı, Meclis'te AKP'lilerin oylarıyla kurtarıldı.

– Ergenekon, Balyoz ve Casusluk davalarıyla yapılan haksızlıklar Türk adalet tarihine kara leke olarak geçti.

– AKP, Anayasa Mahkemesi tarafından “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı” olarak mahkûm edildi.

16 yılda bu ulusun çektikleri anlatmakla bitmez sevgili okurlar… Hepsini yazmaya yerim yetmez!

“Yaptıkları yapacaklarının teminatı” ise eyvah ki eyvah!

“HEPİMİZ KARA MURAT’IZ”

Kara Murat benim yarattığım bir roman kahramanıdır. “Türk'ün cesaret ve yiğitliğini” sembolize eder.

Kara Murat'ın serüvenleri uzun yıllar milyon tirajlı ünlü Günaydın Gazetesi'nde tefrika edildi ve büyük ilgi gördü.

Kurulduğu 2007 yılında SÖZCÜ Gazetesi'nde de Kara Murat'ın bir macerası yayınlandı.

Tamamı 20 cilt olan Kara Murat romanlarının 9'u film yapıldı. Bu 9 filmin 8'inde Kara Murat rolünü Cüneyt Arkın oynadı ve çok başarılı oldu. Filmlerin yapımcılığını “Bay Sinema” unvanlı Türker İnanoğlu üstlendi.

Türk sinemasının büyük aktörü Cüneyt Arkın'ın bir internet sitesinde çıkan ilginç konuşmasına rastladım. Ünlü aktör, Kara Murat'tan bahsederek şöyle diyor:

“Kimse Türk Milleti'ni hafife almasın!

Biz öyle savaştan kaçan kimselere benzemeyiz.

Biz rol icabı yiğit, para için kahraman değiliz.

Gelsin görelim bakalım köpek soylarını!

O zaman her birimiz KARA MURAT oluruz.

Çünkü KARA MURAT biziz.” (Cüneyt Arkın)

– Aktörün bu sözlerinin büyük ilgi görerek okunma rekoru kırdığını da belirteyim.

TEBESSÜM

KAÇAK HASTALAR!

İki akıl hastası, tedavi edildikleri hastanede ortadan kaybolmuş. Görevliler bütün gün iki hastayı aramış ama bulamamışlar. Bakmadık yer bırakmamışlar: Yok, yok!

“Bunlar kaçmışlar… Sokaklarda arayalım” derken bir de bakmışlar ki, iki akıl hastası da hastaneye geri dönmüş, yataklarında yatıyorlar…

Görevliler:

“Sabahtan beri sizi arıyoruz yahu. Neredeydiniz?” diye sorunca hastalar cevap vermiş:

“Bugün prova yaptık, keşifte bulunup geriye döndük, hayırlısıyla yarın kaçacağız!”

GÜNÜN SÖZÜ

Dürüstlük, zekâ ve enerji…

Bu üçünden ilki yoksa öbür ikisi toplumu mahveder!