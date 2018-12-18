Gerçeklerden kaçamayız!

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz” diyor. Ne kadar iyi değil mi?

Fakat… O bunu söylediği gün TV haberlerinde dertli bir çiftçi konuşuyor, traktör satışlarının yüzde 52 azaldığını söyleyerek:

“Bir traktör 180 bin lira. Eğer alıcı bulsam, traktörümü yarı fiyata satacağım ama alan yok!” diyordu. Anlattığına göre çiftçiler müthiş sıkıntılar içindeydi.

Nasıl bir çelişkidir?

Çiftçiye traktör yetiştiremiyorsak, Kanada, Amerika, Çin, İran, Sırbistan, Hollanda gibi 100'den fazla ülkeden neden tarım ürünleri ithal ediyoruz?

Yaman bir çelişki değil de nedir bu?

Kuru fasulyeden mercimeğe, nohuttan bezelyeye kadar her türlü ürünü yabancı ülkelerden satın almasak yiyecek bir şey bulamayacağız!

20 yıl öncesine kadar dünyada tarım ürünleri kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik.

Şimdi ne oldu? Neden böyleyiz?

Bunun neden olduğunu herkes biliyor ama korkudan söyleyemiyor. Söyleyenlerin başına da iyi şeyler gelmiyor!

Ee, ne olacak bunun sonu?

Gerçek ağır yürür ama sonunda onun ışığı ortalığı aydınlatır. Gerçekten kaçılamaz!