Gönülden düşen adam!

Genel seçimlerin en çok konuşulan isimlerinden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir.

Bahçeli Bey, tam sayfa paralı gazete ilanı verip tehditler savurarak 59 gazeteciye gözdağı vermeye çalıştı. Devlet Bahçeli'nin tehdit ettiği gazeteciler arasında ben de vardım tabii ki… Olmasam emin olun üzülürdüm!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sert bir bildiri ile Devlet Bahçeli'nin bu yakışıksız davranışını kınadı.

Neyse… Tüm bunlara “Seçim sarhoşluğu” diyelim. Bahçeli ve adamları, iktidar partisine sığınarak Saray'ın yanaşması olmayı büyük başarı zannediyorlar!

Eski dönemin Devlet ve Sağlık Bakanlarından Rifat Serdaroğlu'ndan e-posta aldım. Serdaroğlu'nun mailini (özetle) okuyalım:

* * *

“Minareden düşenin parçası bulunur da, gönülden düşenin parçası bulunmaz” der, Hz. Mevlana!

Seçmenlerinin gönlünden düşen bir siyasetçinin ise manevi ölümü gerçekleşir!

Gerçi, çoğu siyasetçi manen öldüğünün farkında bile olmaz ve kendisini vazgeçilmez zanneder.

Son dönemde Türk Milleti'nin gözünden düşen ilginç bir siyasetçi var!

Dr. Devlet Bahçeli…

Dr. Devlet Bahçeli'nin tüm hayatı “Türk Milliyetçiliği” üzerine geçmiştir.

Ömrü, Türk Milliyetçilerine ve Ülkücü camiaya liderlik yaparak geçen Bahçeli'nin gözden düşmesinin en büyük sebebi, Erdoğan ve AKP gibi Türk Milliyetçiliğine düşman bir parti ile ittifak yapmasıdır.

Bahçeli'nin bir yıl öncesine kadar Erdoğan ve AKP hakkında söyledikleri, herkesin hafızalarındadır.

Bahçeli-Erdoğan işbirliği, geçici olarak MHP'ye oy olarak yaramıştır ama saygınlıkta MHP, Türk Milleti'nin gözünden sonsuza dek düşmüştür.

Dr. Devlet Bahçeli eğer hâlâ Türk Milliyetçisi olduğunu iddia ediyorsa ve AKP'yi desteklemeye devam edecekse;

* AKP'nin göz yummasıyla kırılan, saldırıya uğrayan ATATÜRK büst ve heykellerini tekrar yerine koydurtsun.

* AKP'nin kaldırdığı MİLLİ ANDIMIZIN, tekrar tüm okullarımızda okunmasını sağlasın.

* Görüntü kirliliği yapıyor diye her yerden kaldırılan “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” yazılarını tekrar aynı yerlere astırsın.

* Kamu Kurumlarından AKP tarafından kaldırtılan (T.C) ibaresi tekrar aynı yerlere yazdırsın.

* * *

İşte bu kadar basit! Bir emirle, bir günde yapılacak bir iş!

Dr. Devlet Bahçeli, eğer Türk Milliyetçisi olduğunu iddia ediyorsan, Cumhuriyeti ve devletimizi kuran Atatürk'e saygılıysan, bunları yaptırırsın. Yaptıramazsan ne mi olur?

Türk Milleti'nin gözünden bir daha düşersin!

Fakat bu kez yere değil, dibi çok derin olan “esfel-i safilin”e (cehennemin en alt katına) kadar gidersin. Tercih senin Doktor…”

Yenilmeye mi hazırsınız?

“Yenilen pehlivan güreşe doymaz” derler… Bazı CHP'lilerin demeçlerini okudukça aklıma bu söz geliyor…

Şimdi, belediye seçimlerinin erkene alınıp kasım ayında yapılması konuşuluyor.

AKP yandaşı medya “erken belediye seçimlerini” pompalayarak CHP'yi kafaya almaya çalışıyor. Çünkü yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılması Anayasa emri… Cumhur ittifakı tek başına anayasayı değiştiremediği için CHP oylarına muhtaç.

Erdoğan yanlıları, genel seçimin hızıyla belediye seçimlerini de kazanacaklarını düşünüyorlar…

İktidarın seçim çağrısına CHP'den “Hodri meydan… Biz her seçim için her zaman hazırız” diye cevap geldi.

Ankara Milletvekili Levent Gök “Bir çekincemiz yoktur. Her zaman her türlü seçime varız” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Çalışmalarımızı bir yıl öncesinden başlattık. Hazırız.” diye konuştu.

Neye hazırsınız beyler? Bilmem kaçıncı defa yenilmeye mi?

Bırakın, belediye seçimleri zamanında (yeni yılın mart ayında) yapılsın. O zamana kadar çalışıp iyi hazırlanın.

TEBESSÜM

“At yerine eşek olmaz mı?”

2015 yılında kaybettiğimiz ünlü komedi sanatçısı Levent Kırca başrolünü oynadığı bir oyunun heyecanlı bir sahnesinde rolü gereği seçim gezisine çıkacaktır. Uşaklarına “Hemen atımı getirin!” diye seslenir.

Uşaklar harekete geçip atı getirmeye koşarlarken ön sırada oturan karşı partiden bir aday gülerek alay eder:

“Eşek olsa olmaz mı yaa?”

Levent Kırca durur, gayet sakin bir şekilde seyircisine döner:

“Neden olmasın?” der “Hay hay, buyurun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kur'an “OKU” diye başlar. Okumak dünyaya açılmayı sağlayan bir pasaporttur!