İşimiz Allah’a kaldı!

Ekonomi cayır cayır yanıyor.

Ciddi önlemler alınması lâzım…

Fakat bizimkiler ne yapıyor? Hâlâ iç düşman, dış düşman söylemleriyle sadece şeytan taşlıyor!

Bu arada Allah'ı da işe karıştırıyorlar!

“Onların dolarları varsa, bizim de Allahımız var” diyorlar.

Ünlü bir şarkının sözleri gibi:

“Zalimin zulmü varsa, sevenin Allahı var.”

* * *

Biz güçlü olsaydık paramız böyle tepetaklak gider miydi?

Aynı taktik devam ediyor. Hep mağduriyet edebiyatı!

Allah ne yapacak? Dolar basıp bize mi verecek?

Onların dolarları var, bizim Allahımız… Peki onların Allahı yok mu?

Ekonomik sorunlar Allah'la çözülmez. Planla, programla, üretimle, çalışmakla çözülür.

Fakat bizimkiler işin kolaycılığına sapıp konuyu Allah'a bağlayarak meseleleri hallettiklerini sanıyor, “Endişelenmeyin” diyorlar.

Nasıl endişelenmeyelim beyim?

Dolar arttıkça Türk Lirası eriyor, cebimizdeki para eksiliyor!

Artış, tüm malları etkilemeye başladı bile…

Doların yükselişi maaşlara, mutfağa, çarşıya, pazara, her yere yansıyacak.

Ülke olarak gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Birçok şirket iflas etmek üzere!

Devletin dış borcu 453 milyar dolar…

Özel sektörün dış borcu 245 milyar dolar.

Bu borçlar nasıl ödenecek? Ne üretip, ne kazanacağız da borçlarımızı ödeyeceğiz?

* * *

Ürettiğimizden çok tüketiyoruz aslında… Kuru fasulyeden mercimeğe kadar dışarıdan dolarla satın alıyoruz. Bu koca ülkede hiç toprak kalmamış gibi patatesi bile savaş halindeki Suriye'den ithal ediyoruz.

İktidarın yamaklarından biri de kalkmış “Dış kaynaklı komplo devrede” diyor. Sen güçlü olsan, ekonomik yapın sağlam olsa, ülke iyi yönetilse dış kaynak ne yapabilir ki?

“Dolar-molar bizim yolumuzu kesemez. Yastığının altında doları, Eurosu, altını olanlar varsa gitsin bozdursun, Türk Lirası'na çevirsin. Bu milli ve yerli mücadeledir” diyorlar.

Para nerede?

Daha önce de böyle bir çağrı yapılmış, insanlar gidip altınlarını, dolarlarını bozdurmuştu. Şimdi millette para mı kaldı ki aynı işlemi yapacak?

İktidarın açıklamaları ulus olarak işimizin Allah'a kaldığını gösteriyor!

“Damadınızı ve ekonomi danışmanlarınızı kovun!”

Muharrem İnce bazen doğru şeyler de söylüyor. CHP'yi ikiye bölmeseydi belki güzel işler yapabilecekti. Fakat artık tren kaçtı tabii ki…

İnce'nin yanlışlarını anlattığımız gibi doğrularını yazmak da görevimiz diye düşünüyorum.

Doların füze hızıyla yükselmesi sonucu ekonomiyi sarsan fırtına, Muharrem Bey'in seçim kampanyası sırasında söylediği sözleri hatırlattı bize.

İnce “Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur. Kavga etmediği kimse yok” demişti.

Bu gidişle İnce'nin öngörüsü gerçekleşeceğe benziyor.

Muharrem Bey önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

– Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

– Merkez Bankası'na müdahale etmeyin.

– Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

– Gecikmeden bunları yaparsanız ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz.

– Bırakın şu dış güçler palavralarını.

– Doğru olanı yapın ve ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin!”

Erdoğan, bu önerileri muhtemelen dikkate almaz ama İnce, uyarı görevini yapmanın huzuru içinde kalır.

TEBESSÜM

Zavallı bir kız !

Kanada'da yaşayan okurum Tarık Karslı'dan bir fıkra:

Kocasıyla dargın olan kadın barışmak için eve döner. Fakat kocasını genç ve güzel bir kızla yatakta yakalayınca çılgına döner.

Adam “Durumu açıklayabilirim” der ve anlatır:

“Eve dönerken bu zavallı kızı gördüm. Çok yorulmuştu. Onu arabama aldım. Karnı da acıkmıştı. Eve getirdim, yemek yedik. Kızın ayakkabısı delinmişti. Senin kullanmadığın ayakkabılarından bir çift verdim ona. Üşümüştü, o yüzden sana doğum gününde aldığım, fakat rengini beğenmediğin için hiç kullanmadığın süveteri ona verdim. Kızın pantolonu parça parça olmuştu, artık senin kalçaların sığmadığı için kullanmadığın bir pantolonu da ona verdim.”

Kadın bağırır:

“Bunlarla yatakta olmanızın ne ilgisi var?”

“Kız tam çıkmak üzereyken bana ‘Karınızın artık kullanmadığı başka bir şey var mı?' diye sordu da… Onu izah ediyordum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bazı toplumlar hiç uyanmadan tüm ömrünü harcayabilir!