İşler lâfla düzelmez!

İktidar ısrarla “Ekonomik kriz yok!” diyor. Ne güzel! Keşke öyle olsa! Fakat gerçek başka…

Tüm işaretler derinleşen bir krizin içinde olduğumuzu gösteriyor.

Ekonomik krizler hastalık gibidir. Eğer teşhis doğru değilse, tedavisi de mümkün olmaz!

Önce hastalığın sebebini tespit edip, sonra etkili önlemlerin alınması gerekiyor. İlâç ne kadar acı olursa olsun kullanmaktan kaçmamalı! Aksi halde durum daha da kötüye gider.

Oysa iktidar “Kriz-mıriz yok” diye kestirip atınca iş bitiyor, tedavi imkânı kalmıyor!

Sokaktaki vatandaş bu duruma ne diyor?

CHP, bir kamuoyu araştırması yaptırmış. Yurttaşların yüzde 68'i “Tüm sorunlar ekonomik kaynaklı” diyor. Yani iktidarın “Kriz-mıriz yok” sözüne inanmıyor. Çünkü halk ekonomik krizi bizzat yaşıyor.

Peki, AKP'yi yıllardır iktidar yapan insanların düşünceleri ne? AKP'li seçmenin yüzde 29,6'sı “Ülkemizin kötüye gittiği” görüşünde…

Eğer bu kanaat değişikliği sandığa yansırsa, 31 Mart 2019 Belediye Seçimleri'nde AKP, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyip hayal kırıklığına uğrayabilir!