İstanbul Havalimanı!

İstanbul'un yeni havaalanı açıldı. İktidar, en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nı boşverip havalimanını ön plana alarak “Bu, Cumhuriyet'in zafer anıtıdır” dedi.

İstanbul'un maliyeti çok yüksek böyle bir havaalanına ihtiyacı var mıydı, tartışılır!

“Dünyanın en büyük havaalanına sahip olduk” diye övünmek yanlış! Çünkü halen en büyük havaalanı ABD'nin Atlanta Havalimanı'dır. Yıllık 104 milyon yolcu kapasitesi var.

Dünyanın ikinci büyük havaalanı Çin'in Bejing Havalimanı'dır. Yıllık 94 milyon yolcu kapasitesi var.

90 milyon yolcu kapasitesi olacağı belirtilen İstanbul Havaalanı onlardan sonra geliyor. Ayrıca, Çin'de ve Suudi Arabistan'da 220 milyon yolcu kapasiteli iki dev havaalanının inşaatına başlandığını da belirtelim.

Yapılan eser büyük, güzel ve modern olabilir. Bundan memnuniyet duyarız. Fakat devlete getireceği muazzam yükü de düşünmek gerekiyor. Milletin “A..sına koyan” müteahhit ile yandaşlar iyi kazandılar ama… Sonuçta, savrulan milyonları yine sıkıntı içindeki bu millet ödeyecek!

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) bu yıl “Örnek ve Seçkin İnsan” olarak 9 kişi ve bir kuruluşu ödüle lâyık gördü.

SÖZCÜ mensubu olarak iki kişi ödül aldı. Uğur Dündar ve ben…

Basın üzerindeki baskıların arttığı bu dönemde TÜTAV'ın üç medya mensubuna, Uğur Dündar'a, bana ve Halk TV adına Şaban Sevinç'e ödül vermesi ilgiyle karşılandı.

Ankara'da hizmete yeni giren TÜTAV Merkez Binası'ndaki törende, ödülümün Necati Zincirkıran tarafından verilmesi benim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.

Necati Zincirkıran, Babıâli'nin efsane Genel Yayın Yönetmenlerinden biridir ve gazetecilik alanında bana önemli katkıları olmuştur.

Törene katılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da ödül verenler arasında yer aldı.

28 Ekim'de gerçekleşen “Ödül gecesi” görkemli oldu. Her biri çeşitli operalarda başrolleri oynayan Çiğdem Önol, Esin Tanlı ve Funda Saltaş Ateşoğlu'ndan oluşan soprano grubunun verdiği konser tüm davetlilerin beğenisini kazandı.

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Kimler ödül aldı?

* Muazzez İlmiye Çığ,

* Hüsamettin Cindoruk,

* Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen,

* Rahmi Turan,

* Çetin Doğan,

* Uğur Dündar,

* Prof. Dr. Mehmet Haberal,

* Prof. Dr. İlber Ortaylı,

* Murat Karahan,

* HALK TV adına Şaban Sevinç.

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TÜTAV Başkanı Kemal Baytaş, Atatürk hayranı büyük bir yurtseverdir.

Yaşı 90'ı aşmıştır ama o hâlâ dinamik ve enerjik bir genç gibidir. Türkiye'nin iyiliği ve mutluluğu için mücadeleye devam eden Kemal Baytaş, açılış konuşmasında ülkemizin tablosunu çizerek (özetle) şunları söyledi:

“Bugün Büyük Atatürk'ün ismini, halkın yüreğinden ve kafasından silmek için akla ne geliyorsa yapıyorlar. ‘Atatürk camileri ahır yaptı' diye iftira bile ediyorlar.

Ancak… Atatürk'e olan sevgi ve saygıyı Türk halkından silmek mümkün olmuyor.

Yıllar önce İsmet İnönü “Bir ülkede dürüst, namuslu ve yurtseverler, namussuzlar kadar cesur olmadıkça bir yere varamayız” demişti.

Ancak… Üzülerek görüyoruz ki namuslu vatandaşlar namussuzlar kadar cesaret gösteremiyor!

Gerçek şu ki; ülkeyi içinde bulunduğu üzücü durumdan kurtarmak için Atatürk ilkelerini, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi ve parlamenter sistemi ihya etmek gerekiyor.”

Aykurt Nuhoğlu'ndan mektup

İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri olan Kadıköy'ün CHP'li Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'ndan bir mektup aldım. Özetle şöyle diyor:

“2014 yılında göreve başladığımdan bu yana Kadıköy'deki sivil toplum örgütlerinden muhtarlara, derneklerden sendikalara, Kadıköy'de yaşayan ve çalışan herkesin dahil odluğu, fikirlerini özgürce ifade ettiği bir katılım süreci yaşadık… Ve Kadıköy'lülerin talepleri ve katkıları ile 50'nin üzerinde projeyi hayata geçirdik.

Kadıköy gibi kentsel rantın en yüksek olduğu bir bölgede kamusal alanlarımıza sahip çıktık. Hizmetlerimiz sadece bina ile sınırlı olmadı. Yüz binlerce insanı bir araya getirdiğimiz, dayanışmayı artırdığımız etkinlikler düzenledik.

Yerel seçim dinamikleri ile genel seçim dinamikleri oldukça farklıdır. Buna rağmen 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde 68,4 olan oy oranı, benim aday olup Belediye Başkanı seçildiğim 2014 yılında yüzde 72,5 olmuştur.

Atatürk'ün, ülkenin geleceğini sanat, kültür, spor ve edebiyatla yükselten çizgisini devam ettiriyoruz. Bu ülkenin geleceğinin ancak bu şekilde aydınlanabileceğini düşünüyorum.”

TEBESSÜM

Mıgırdıç Bey'in zifaf gecesi!

Okurum İlyas Mehmet Gözücü'nden bir fıkra:

Zengin işadamı Mıgırdıç Bey, 80 yaşında iken genç bir kıza âşık olur. Sürpik adındaki kız henüz 18 yaşındadır. Mıgırdıç Bey “Ben bu kızla evleneceğim” diye tutturur.

Yakınları “Aranızda 62 yaş fark var” diyerek ona itiraz ederler ama adam dinlemez, kızı ailesinden ister, yaşlı damat adayı çok zengin olduğu için de aile bu evliliğe razı olur.

Fakat talihsizlik bu ya… Zifaf gecesi Mıgırdıç Bey amacına ulaşamadan ölür ve bu dünyaya veda eder. Olaya el koyan komiser, taze gelin Sürpik'e:

“Anlat bakalım kızım, nasıl oldu bu iş?” diye sorar. Genç gelin, kendi şivesiyle anlatır:

“Vallaha komiser beyciğum. Malûmunuz zifaf gecesidir. Mıgırdıç Bey birden titremeye başlamıştır. Ben zannetmişim ‘Gelooor'… Meğer o ‘Gidooormuş!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllı olan bugünü kaçırmaz, çünkü yarın çok geç olabilir!