Korku ülkesinde miyiz?

Nereye gidiyoruz? Bir bilen varsa söylesin lütfen…

Bu gidişle, ülkemizde huzurlu bir gelecek için beslediğim umutlar yavaş yavaş sönecek!

Her gün yeni bir tatsız olayla sarsılıyoruz!

Burak Akbay, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz gibi güvenilir, yurtsever gazetecilerden sonra, özü-sözü doğru Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal da hedef tahtası yapıldı ve…

Şimdi de Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'a sıra geldi.

Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri savunan bu iki büyük sanatçı da “Sanatçı müsveddeleri” ve “Düşman” ilan edildi.

Hakaretler, bağırmalar gırla gidiyor, ülke ayrıştırılıyor!

Farklı düşüncelerdeki insanlarımız birlikte yaşayamaz hale getiriliyor!

Hain Feto'ya “Gel hocam, bitsin bu hasret! Ne istedin de vermedik?” diyenler kahraman, demokrasi ve özgürlük isteyenler düşman oldu.

Yaman bir çelişki!

“Sanatçı müsveddesi” denilen Müjdat Gezen, kurduğu sanat okulunda aydın, yurtsever, çağdaş, Atatürkçü gençler yetiştiriyor.

İktidar, Atatürk ve İnönü'ye bile “İki ayyaş” dedikten sonra artık tüm bu olanlara şaşırmamak gerekiyor!