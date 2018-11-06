Korsanlara uyarı!

Aylardır değil, yıllardır yazıyor, “Yunanistan deniz haydutluğu yapıyor, Ege Denizi'nde Türk adalarını hayasızca işgal ediyor” diyorum.

Bizim siyasilerimizde ne bir ses, ne bir nefes var!

İktidar suspus olmuş, EGE'deki korsanlığı seyrediyor, “18 adamız gitti” diye haykırıyorum, E. Albay Ümit Yalım'dan başka kimsenin sesi soluğu çıkmıyor.

Nihayet, şahsen beni çok memnun eden ve “Oh be!” diye rahat nefes aldıran bir ses duydum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Aydınreis Denizaltısı'nın ilk kaynak töreninde yaptığı konuşmada:

“Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya EGE'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'de teröriste nasıl gününü gösterdiysek, denizdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız!” dedi.

Yıllardır özlemle beklediğim haklı bir çıkıştır bu… Dilerim EGE'de 18 adamızı işgal eden haydutlar oralardan sökülüp atılır. Ancak…

Cumhurbaşkanı'nın bu sert çıkışı lâfta kalırsa çok üzülürüm.