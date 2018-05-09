Münafıklar!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve haşin sözlerine millet olarak alıştık ama bu son suçlaması hepsinden daha acı!

Erdoğan'ın, AKP'ye oy vermeyecek olan kendi seçmenlerine bile söylediği sözler şunlar:

“Cumhurbaşkanı seçiminde bana oy verip ama parlamento seçiminde AKP'den başka partiye oy vereceklerini söyleyenler var. Bunlar münafıktır!”

Erdoğan kimleri kastediyor?

AKP'ye oy vermeyecek olan seçmenleri…

Münafık ne demek?

İki yüzlü, içi dışına uymayan, inanmadığı halde inanmış gibi görünerek Müslüman olduğunu söyleyen ‘kâfir' kimse…

Peki, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kullandığı bu ifade AKP'li seçmenlere uyuyor mu? Böyle bir suçlamayı kabul ederler mi? Onlar gerçek anlamda iman etmemiş, dışlarından Müslüman görünen kimseler mi?

* * *

Bizzat AKP Genel Başkanı'nın kızgın sözlerinden anladığımıza göre Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a oy verip, milletvekili seçiminde AKP'ye oy vermeyecek çok sayıda seçmen var. Bu da Erdoğan'ın kulağına gitmiş… “Münafık” suçlamasının sebebi bu…

O zaman durum farklı bir boyut kazanıyor.

AKP, uydusu MHP'nin desteğine rağmen Meclis'te çoğunluğu kaybediyor, CHP, İYİ Parti, Saaddet Partisi, Demokrat Parti ittifakı kazanıyor demektir.

Tabii ki, ülkenin hayrına bir gelişme olur bu…

Öyle görünüyor ki, iktidar kanadını sinirlendiren şey, kaybetme ihtimalinin her geçen gün daha da kuvvet kazanması!

“Halk bizden yüz çevirdi!”

Doğru sözlü bir bakan var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba… Ben onun AKP'deki bu görevinin uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. Neden mi?

Hiç kıvırtmadan doğruları söylüyor da ondan…

Fakıbaba, Şırnak'ı ziyaretinde toplantıda şöyle konuştu:

“Eskiden işe yaramayan bürokratlar bölgeye gönderilirdi Onlar da buraya geldikleri zaman halka üstten bakarlardı. Vali, bakan, emniyet müdürü nedir, kimse görmez, bilmezdi. Bu, devletle halk arasındaki iletişimi bozmaya başladı. Bazen eleştiriler olduğu zaman ben vatandaşa hak veriyorum. Biz devlet olarak halktan uzaklaştık. Öyle üstten baktık, öyle küçümsedik ki, halk da bizden yüz çevirdi. Bu yalan değil, bu bir özeleştiridir.”

“Senden büyük Allah var, millet var”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakip adaylar için kullandığı ağır bir ifade var.

Hani “Kavgada bile söylenmez” denilen sözler vardır. Bu da o cinsten…

Erdoğan, Ziya Paşa'nın bir taşlamasını hatırlatarak rakipleri için:

“Zer-düz palan vursan, eşek yine eşektir!” dedi.

“Zer-düz” eski dilde “altından yapılmış, altın işlemeli” demektir. Yani “Altın semer vursan da eşek yine eşektir.” demek.

Bu sözler siyasette hiç yakışık almadığı gibi ortamı da geriyor, insanlarda stres yaratıyor.

Fakat ne çare ki AKP Genel Başkanı'nın üslûbu böyle…

* * *

Meral Akşener meydanlarda Erdoğan'a cevabı yetiştirmekte gecikmedi:

“Sevgili yurttaşlar, sevgili kardeşlerim… Sizler meydanları doldurduğunuz için arkadaşın sinirleri bozuldu. Bütün adaylara ‘eşek' dedi. Kavga ettirmeye çalışıyor. Ben öyle bir kavga ederim ki, emin ol ne yapacağını şaşırırsın…

Gerdin insanları. Millet artık huzur istiyor, huzur…

‘Mağrur olma Erdoğan, bil ki, senden büyük Allah var, millet var!' sözünü unutma!”

Meydanlarda böyle dedi Meral Akşener…

Daha seçim kampanyasının başlarındayız… Sonlara doğru söylemler daha da sertleşirse hiç şaşırmamak lâzım… Gidişat öyle görünüyor!

TEBESSÜM

Tarihten yapraklar!

Dede ile liseli torunu aynı odada oturuyorlar. Torun fizik dersi çalışırken, dede de kitap okuyor. Liseli torun:

“Dedeciğim böyle merakla ne okuyorsun?” diye soruyor.

“Tarih kitabı okuyorum evladım. Ben tarihe meraklıyım da…”

Torun çaktırmadan dedesine yaklaşıyor, bir de bakıyor ki okunan dergi çıplak kadınlarla dolu tipik bir porno dergi…

Torun “Ama dede, senin bu okuduğun tarih kitabı değil ki, bildiğimiz porno!” diyor.

Dede sırıtıyor:

“Senin için porno olabilir… Fakat benim için tarih kitabıdır… Artık tarihiz evladım. Ben bu resimlere baktıkça tarihten yapraklar görüyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Toplumumuzun yarısı sürekli olarak uykudadır. Kolay kolay uyanamaz!