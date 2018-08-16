Bu iktidar 16 yıl içinde Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırıp, yavaş yavaş Arap ülkeleri arasına sürükledi…

Artık tüm dünya bize “Bir Ortadoğu ülkesi” olarak bakıyor.

İktidar, Ortadoğulu olmaktan memnun… Öyle ki saatlerimizi bile ileri saat uygulamasıyla yaz-kış Arabistan'la eşit hale getirdi.

Bu uygulama “Elektrik tasarrufu” bahanesiyle yapıldı ama işin garibi dişe dokunur bir tasarruf olmadığı gibi kış aylarında elektrik sarfiyatı daha da arttı. Gecenin kör karanlığında kalkıp uykulu bir şekilde yollara düşmek, özellikle minik öğrencilerimizin yanına kâr (!) kaldı.

Arap hayranlığı başımıza bin bir dert açmaya devam ediyor ama hatalardan dönüş işareti de görünmüyor.

Neden bütün bunlar?

Araplarla din kardeşiyiz ya, ondan!

* * *

Şimdi Amerika ile papaz olduk… Demokratik bir ülke olan Amerika'da dengesiz bir despot olan Trump, Türkiye'ye karşı haysiyetsizce saldırılar yapıyor.

Ekonomik kriz kapımızda…

Peki, bizim Müslüman kardeşlerimiz nerede? Ne yapıyorlar?

Arap ülkeleri Türkiye'ye destek oluyor mu?

Amerika'nın yaptığı haysiyetsizlikleri kınayan, protesto eden bir Arap ülkesi var mı?

Dünyadaki 56 İslâm ülkesi arasında Türkiye'nin yanında yer alan bir Pakistan var. Bizim ezeli ve ebedi dostumuz bu ülke…

Pakistanlılara hayranım. Kurtuluş Savaşımızdan bu yana hep Türkiye'nin yanında yer almışlardır.

O yıllarda Pakistan Devleti kurulmamıştı. İsimleri “Hindistan Müslümanları” idi. Türkiye'nin İstiklâl Savaşı'nı kazanıp bağımsızlığını elde etmesine yardımcı olmak için bize ellerindeki altınları yollamışlardı.

Şimdi de Türkiye'den yana olan tek İslâm ülkesi Pakistan…

Ya Arap ülkeleri?

Güzel Türkçe'mizde “Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü” diye bir söz vardır.

Aynen öyle… Suratlarını şeytan görsün!

* * *

Hristiyan ülkeler Arap ülkelerinden daha insancıl…

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilâve çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrı meşru ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirten Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri Amerika'ya karşı çıktı.

Bu arada Rusya, Çin ve İran da Türkiye'den yana…

Din kardeşlerimiz Araplar ise tam siper!

Ne yapalım biz böyle din kardeşliğini?

TEBESSÜM

Esrarengiz vapur!

Güzel, sarışın bir kadın Boğaz Köprüsü'ne çıkmış “Kendimi denize atacağım!” diye bağırıyor… Fakat etrafta köprüden vızır vızır geçen otomobillerden başka kimse yok!

Tam o sırada bir otomobil kenara yanaşıp duruyor ve aracın içindeki genç adam inip kadının yanına koşuyor:

“Durun, yapmayın!”

Kadın inliyor:

“Ölmek istiyorum!”

Adam yatıştırıcı bir sesle soruyor:

“Neden canınıza kıyacaksınız hanımefendi? Neden ölmek istiyorsunuz?

“Çok borcum var” diyor kadın ve ekliyor:

“Üstelik borçlarım dolarla… Dolar da malûm arttıkça arttı. Borçlarımı ödeyemeyeceğim için perişan haldeyim…”

Adam:

“Bakın hanımefendi” diyor “Hiçbir para, hiçbir dolar hayattan kıymetli değildir. Her şeyin çaresi bulunur. Neden öleceksiniz ki? Bakın ben makine mühendisiyim. Yarın gemiyle Amerika'ya gidiyorum. Dilerseniz sizi de kaçak olarak gemiye sokar, Amerika'ya götürürüm. Orada çalışıp kazanır, sonra borçlarınızı ödersiniz.”

Bu teklif, çaresiz kadının hoşuna gidiyor ve adamın otomobiline biniyor.

Ertesi gün genç adam gerçekten kadını gizlice gemiye bindirip küçük bir kamaraya saklıyor.

Sonra günler geçiyor… Gemi duruyor, kalkıyor, duruyor, kalkıyor…

Adam kadına gizli gizli yemekler, çeşitli yiyecekler getiriyor. Kadın da yapılan bu iyiliği karşılıksız bırakmamak için geceleri adamla birlikte oluyor.

Aradan bir ay geçiyor… İki ay geçiyor… Fakat gemi Amerika'ya bir türlü varamıyor…

Günün birinde geminin kaptanı, etrafı kolaçan ederken kadını saklandığı kamarada buluyor:

“Sen de kimsin hanım? Ne yapıyorsun burada”

Kadın başından geçenleri anlatıyor ve “Hayatımı kurtaran geminin makine mühendisi beni buraya gizlice getirdi, Amerika'ya götürüyor” diyor.

Kaptan gülmeye başlıyor:

“Yahu kızım… Bu gemi Amerika'ya gitmez ki! İstanbul'un iki yakası arasında gidip gelir. Kadıköy-Eminönü vapuru bu…”

GÜNÜN SÖZÜ

Gemisiz denizlerde İskenderiye feneri olsan ne yazar!