Ortaya çıkan gerçek!

Cumhuriyet'imizin 95'inci yılını kutla­dık… Fakat hâlâ neyi tartışıyoruz? Andımız'ı…

Andımız'da neler var? “Doğruluk, dü­rüstlük, çalışkanlık, vatan sevgisi.”

Bunları mı kabul edemiyoruz?

“Aklımıza mukayyet ol Tanrım!” diye bağıracağım geliyor.

Ben gençlerimize güveniyorum. Dün An­kara'da “Cumhuriyet Yürüyüşü” yapan Türkiye Gençlik Birliği'ne mensup genç­ler Andımız'ı okuyarak “Varlığımız Türk varlığına armağan olsun” diye bağırdılar.

Gençlik liderleri “Andımız'a sahip çıkmak bizim için bir namus ve şeref meselesidir” diyor.

Andımız'a kimler karşı çıkıyor? Bunu da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Halk TV'de açıklayarak “AKP ile HDP'nin nasıl ortaklık yaptığı ‘Andımız' konusunda meydana çıktı” dedi.

Özdağ'a göre, iktidar partisi yerel seçim­lere girerken kaybettiği Kürt vatandaşların oylarını geri alma çabası içinde… Rejimin fiili Başkan Yardımcısı ‘Damat' ve ülkede bir ‘Hanedan yapısı' oluşturuluyor.

Andımız'a iktidar partisi ile HDP karşı çıkıyor. Fakat… Gerçek olan şu ki “Biz her zaman Türk'tük ve hep Türk kalaca­ğız. Ne mutlu Türk'üm diyene!”