Ülke paldır küldür bir yıldırım seçime gidiyor…

24 gün sonra sandık başındayız.

İktidarda bir acele, bir telaş…

Nedir bunun sebebi?

Daha önceleri “Erken seçim istemek vatana ihanet olur” diyorlardı, şimdi “Ekonomik depremin yıkma etkisine karşı seçimden başka çare yok” diyorlar. Seçimden sonra da ülkemizi zor günler bekliyor.

IMF'YE MUHTAÇ OLABİLİRİZ

Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez ile dostluğumuz çok önceki yıllara dayanır. Yalnız bakanlık değil, milletvekilliği, genel müdürlük, müfettişlikler yapmış, ekonomiyi iyi bilen bir arkadaşımızdır. Onun fikirlerine önem veririm. Ona:

“Sevgili Ufuk Bey, ekonomimiz iyi sinyaller vermiyor. İktidar sanki paniğe kapılmış gibi. Ne diyorsun buna?” diye sordum.

Ufuk Söylemez acı acı tebessüm ediyor:

“Tarzan zor durumda!”

“Ne demek bu? Anlatsana hele…”

“Durum çok ciddi! Türkiye Ukrayna ve Arjantin'den sonra IMF'ye muhtaç olacak en riskli ekonomi olarak görülüyor artık tüm dünyada…”

“Dış güçler, algı operasyonu, faiz ve döviz lobisi diyorlar…”

“Evet, bir yandan böyle konuşuyor, dış güçleri ve Batı'yı suçluyorlar. Öte yandan koşa koşa İngiltere'ye gidip ‘Ne olur bize para ve yatırım getirin' diyerek aman diliyorlar!”

ZOR ZAMANLAR GEÇİRENLER

“Türkiye'nin bugün sadece işsiz ve yoksul geniş halk kesimleri değil, iş dünyasının önde gelen, köklü firmalarının sahipleri de zor zamanlar geçiriyor.”

“Yaa? Kimler bunlar?”

“Önce Ülker Grubu'nun, ardından Doğuş Grubu'nun bilançolarına da yansıyan olumsuzluklar ve ‘borçlarının bini aşması' nedeniyle ‘yeniden yapılandırma' talepleri gündeme geldi.

“Ekonomideki teşvik paketlerine ne diyorsunuz?”

“Ne kadar teşvik paketi açıklarsanız açıklayın, ekonomiyi ısıtacak ne kadar kredi piyasaya boca ederseniz edin, iç ve dış yatırımcıların bu iklimde kaybolan güvenini geri kazanmak artık çok zor!”

“Peki ne olacak?”

“Türkiye'de büyük sanayi ve ticaret grupları (genellikle TÜSİAD çevresi) ülkenin siyasal İslâmcı, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, otoriter ve partizan bir zihniyet tarafından adım-adım ele geçirilmesini sadece seyretmekle yetindi bugüne değin… Hatta ‘Biz bunların döneminde çok çok büyük kazançlar elde ettik' diye demeçler bile verdiler.

Okullarda ‘Andımız' yasaklanırken, Milli Marşımızla uğraşılırken de görmezden gelip kafalarını kuma gömdüler.”

ÜRKEN, KAÇAN YATIRIMCILAR

“Peki, ya iktidar? Onun durumu ne?”

“İktidar da ektiğini biçiyor. OHAL (Olağanüstü hal) altında, yatırım ikliminin ortadan kalktığı, keyfiliğin, partizanlığın, ihale yolsuzluklarının ayyuka çıktığı bir ortama sürüklenen ekonomide, ürken-kaçan-gelmeyen yatırımcılara ve sermayeye ‘Bizden size takoz olmaz' lâflarıyla güya cesaret verip teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama bunlar nafile işler!”

“Ya faizler?”

“Bu şartlarda faizlerin düşmesi imkânsız hale gelir… Eğer emir-komuta ile faizleri düşürmeye kalkarlarsa döviz kurları daha da fırlar, tam bir kısır döngüye girersiniz. Görüyorsunuz. Merkez Bankası faizleri birdenbire artırıverdi… Şimdilik yüzde 16.5… Yüze 18'e kadar yükselebilecek. Böyle giderse faizler yüzden 30'lara, enflasyon yüzde 20'lere çıkma eğilimine girebilir.”

“Peki sonuç?”

“Kısacası sonuç: Tarzan zor durumda!”

AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM

İşte, bu zor durumda seçimlere gidiyoruz.

Peki, seçim dertlere deva olacak mı? Milletimiz “Ohh” deyip rahat bir soluk alacak mı?

Sevgili okurlar… Biz ulus olarak aklımızı başımıza toplamazsak ve ülkede iyi bir yönetime kavuşamazsak, hiçbir seçim dertlerimize derman olamaz!

TEBESSÜM

Şekilsiz çizgiler ve kadın!

Psikologlar askeri birlikte şekiller gösterip sorular sorarak test yapıyorlar.

Sıra Onbaşı Temel'e geliyor. Psikolog acayip şekiller gösterip:

“Bu nedir?” diye soruyor. Temel:

“Kadın” diyor.

Arap saçı gibi karmaşık başka çizgiler gösteriyor:

“Bu nedir?”

“Kadın” diyor Temel…

Psikolog ne gösterirse göstersin Temel'in cevabı hep aynı: “Kadın.”

Psikolog sonunda dayanamayıp bağırıyor:

“Yahu sana ne göstersem ‘Kadın' diyorsun! Bu şekilsiz çizgilere bakınca aklına hep kadın mı geliyor?”

Temel başını eğiyor:

“Aklımdan hiç çıkmıyor ki!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yolumuz çok karanlık! Bu çağ dışı karanlığa ne olur bir mum yakın!