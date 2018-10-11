Trump’ı tuvalet kâğıdı yaptılar!

Kadim okurlarımdan Murat Bey, Amerika gezisinden Türkiye'ye dönerken ilginç bir olayla karşılaştı:

“Vay canına bu da ne?”

New York'un Kennedy Havaalanı'nda girdiği Duty Free Shop (Gümrüksüz Satış Mağazası) ilginç bir ürün satıyordu:

“Tuvalet kâğıdı”

Fakat bu tuvalet kâğıdı farklıydı ve üzerinde Amerika Başkanı Trump'ın fotoğrafı vardı.

Trump marka tuvalet kâğıdının fiyatı 6.95 dolardı (Yaklaşık 42 Türk Lirası).

Bir tuvalet kâğıdı için çok para fakat üzerinde Trump'ın fotoğrafının basılması değerini artırıyordu.

İnsanlar hatıra olsun diye Trump tuvalet kâğıtlarını kapış kapış aldılar.

Altılık bir paket tuvalet kâğıdı alan okurum Murat Bey:

“Ben hatıra olsun diye almadım. Bunları tuvaletime koyup kullanacağım. Popomu Trump'ın suratıyla her silişimde de ‘Oh' diyeceğim.” dedi.

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Sevgili okurlar… Ben Amerikan siyasetini hep eleştiririm, egoist, çıkarcı, kan akıtıcı ve hain bulurum. Amerikalı siyasetçileri hiç sevmem ama ABD'deki hoşgörü ve özgürlüğü de takdir ederim.

Amerika gerçekten söylenildiği gibi “Özgürlükler ülkesi”dir.

Mesela, Trump'a yapılan aynı işlemin Türkiye'de yapıldığını düşünelim. Ne olur? Yer yerinden oynar, bunu yapanlar kendilerini derhal bir hapishane hücresinde bulur. Hakaret suçundan yıllarca cezaevinde yatarlar.

“Yiğide vur ama hakkını ver” derler. Amerika'yı en sert şekilde eleştirelim ama bu yönden de hakkını verelim.

Ucuz taktikler!

Damat Bey'in sesi soluğu kesildi… Başka konularda bol bol konuşuyor ama Amerikan McKinsey şirketinin faziletleri hakkında ağzını bıçak açmıyor!

Ya Devlet Bahçeli? O da McKinsey'ciydi. “İktidar bu şirketle anlaşmakta haklıdır. Eleştirenler ise cahil. Bunlar cahildir. Cehalet varsa ihanet tetiktedir. Onların kafaları basmaz!” gibisinden acayip lâflar söylüyor, iktidara hararetle destek veriyordu.

Bunlar ya şimdi ne yapıyorlar? Ne siz sorun ne biz söyleyelim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, McKinsey'le ülkemizin yollarını ayırınca o beyefendiler bu konuda dut yemiş bülbüle döndüler.

Saray dalkavuğu yandaş medya da yumruk yemiş boksör gibi feleğini şaşırdı.

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“Af, af” diye tutturan Devlet Bahçeli belki de iktidarı kafaya almak için McKinsey olayını destekliyordu. Fakat neden o da cehaletten söz ediyordu. Neden?

Damat Berat Bey de öyle diyordu da ondan…

Hazine ve Maliye Bakanı beyefendi, muhalefet yapanları suçlayarak “Cehalet değilse ihanettir bu” diye çok keskin konuşuyordu.

Bakan Berat Bey “Hainlik” deyince, Bahçeli Bey de “Hainlik” diye tekrarlayarak nasıl candan bir yoldaş olduğunu gösteriyordu.

Maksat af tasarısını Saray'a kabul ettirebilsin…

Siyaset bu kadar ucuz taktiklerin oyunu mu?

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Muhalif yazarlar olarak “Türkiye'ye ekonomik ve siyasi savaş açan ABD'nin bir firmasından danışmanlık hizmeti satın almak ve onların tüm bakanlıkları denetlemesini kabul etmek ‘Yerli ve millî' olmaktan çok uzaktır. Bu tam tersine Amerika'nın kucağına oturmaktır” diyorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “McKinsey'e hiç gerek yok. Biz bize yeteriz” diye tartışmalara noktayı koyunca aklıselim galip gelmiş oldu.

Şimdi, McKinsey sevdalılarının suratları hangi renge girdi acaba?

GÜNÜN SÖZÜ

Yol ne kadar çetin ve zor olursa, başarı o derece kıymetli olur!