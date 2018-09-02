Türkiye için hayati bir teklif!

Son zamanların en önemli haberlerinden biri nedense pek az kişinin dikkatini çekti.

Neydi bu haber?

Türk Deniz Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir deniz üssü kurmak için Dışişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.

Kıbrıs, Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıyan bir adadır.

Ülkemizi yönetenler bunun ne kadar farkındadır, bilmiyorum.

Halen Kıbrıs'ın Rum kesiminde yabancı devletlerin bir sürü askeri üssü var. Son olarak Rum yönetimi Fransa'ya da bir üs kurma izni verdi.

Amerika'nın da güçlü bir üs tesis etmek için temaslarda bulunduğu biliniyor.

İngiltere'nin Kıbrıs'ta uzun yıllardır faaliyette bulunan Dikelya ve Agratur adlı güçlü iki ayrı askeri üssü var.

Son zamanlarda Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Amerikan birlikleri hem ada çevresinde, hem de Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan ortak askeri tatbikatlar yapıyor. Türkiye ile arası açık olan Mısır da bölgede ABD ve İsrail'i destekliyor.

Türkiye yalnız!

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Türk Deniz Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs'ta güçlü bir deniz üssü kurma teklifi konusunda, bu konunun uzmanı emekli Tümamiral Soner Polat'ın görüşleri şöyle:

“Türk Deniz Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta bir deniz üssü kurulması için Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yapması son derece önemli, gerçekçi ve değerli bir girişimdir. Geleceği okumak ve buna göre şimdiden tedbir almak anlamına geliyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin takviye edilmesi ve lojistik faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için Kıbrıs'ta bir deniz üssüne ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir üs Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki harekât etkinliğini de artıracak donanmamızı bu denizdeki enerji denkleminin bir parçası haline getirecek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için de durum üstünlüğü yaratacaktır.

Her şeyden önemlisi, böyle bir üssün tesis edilmesi, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama kararlılığının emsalsiz bir göstergesi olacaktır.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki deniz sahası Türkiye için hayati yaşam alanıdır.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin teklifi makul, mantıklı ve gerçekçidir. Umarım bu teklif, Dışişleri Bakanlığı'nın koridorlarında kaybolmaz!”

İktidar kendisini kurtarma çabasında!

“Türkiye tarihten ders çıkarmadığı için kaybediyor. Bağırıp çağırmakla kazanılmaz. Ülkede yeniden hukuk, adalet ve özgürlük inşa edilir, liyakatli nitelikli insanlara görev verilirse Türkiye o zaman bölgesinde güçlü olur. Fakat iktidar ancak kendini ve yandaşlarını kurtarma çabasında…”

Yukarıdaki sözler Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'a ait…

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İktidarın, mali ve ekonomik krizi Amerika'nın saldırısı algısı yaratarak kendi tabanını sıkılaştırdığını dile getiren Tantan'a göre:

“Bu ekonomik kriz AKP'nin zaten yıllarca halkı korkutarak ayakta tuttuğu siyasi gücünü bu sefer iş çevrelerini de kendisine tabi kılma şekline dönüştürme yolunda. Sermaye değişimi sağlayarak onları da kendisine tabi kılacak. Onun için de AKP aslında kriz lâfını pek ağzına almıyor. Sanki bundan mutlu olmuş gibi bir tavır içinde… 2018 bütçesine baktığınız zaman bütçenin iflas ettiğini görürsünüz.

Muhalefetin de maalesef Türkiye'yi bu girdaptan kurtaracak projesi yok.

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Dış politika da yanlışlarla dolu. Türkiye bölgesinde hep kaybediyor. Kazanan ABD, İngiltere, Almanya ve İsrail. Bunlar da hep Türkiye'yi nasıl kullanacakları düşüncesinde… Onların menfaatleri Türkiye ile çok ters.

Amerika ve Batı'nın çıkarları Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor.”

TEBESSÜM

Eşeği düğüne niye çağırırlar?

Eşeği düğüne çağırmışlar… Eşeğin yakın arkadaşı katır çok sevinmiş ama suratı asılan eşek memnun görünmüyormuş.

Katır merakla sormuş:

“Düğüne çağırıldığına sevinmedin mi arkadaşım?”

Eşek “Hayır” demiş “Hiç memnun olmadım.”

“Neden ki?” diye sormuş katır. Eşek cevap vermiş:

“Bir eşeği düğüne niçin çağırırlar, biliyor musun? Ya odun bitmiştir, ya da su… Birinin taşıması lâzım. Yoksa beni niye çağırsınlar ki?”

GÜNÜN SÖZÜ

Gülersen herkes seninle güler. Ağlarsan yalnız ağlarsın!