Sevgili okurlar… Yukarıda İngiltere'nin en ciddi siyasi gazetelerinden biri olan The Guardian'ın dünkü sayısında tam sayfa yayınladığı bir röportajın başlığını görüyorsunuz:

“Turkey's iron lady”

Türkçesi: Türkiye'nin demir leydisi”

Alt başlık:

‘Now it's time, for them the men in power, to feel fear'

Türkçesi: ‘Şimdi iktidardaki erkekler için korkma zamanıdır'

Ünlü İngiliz gazetesi “Demir leydi” diye kimden bahsediyor?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i anlatıyor.

Eski yıllarda İngiltere'de de bir demir leydi vardı. Kadın Başbakan Margaret Thatcher… İngiltere'yi uzun yıllar yönetip, büyük başarılara imza atarak adını tarihe yazdırmıştı…

The Guardian Gazetesi “Demir leydi” sıfatı ile Meral Akşener'i, Margareth Thatcher'e benzetiyor.

Gazete “61 yaşındaki Meral Akşener'e Türkiye'de ‘Asena' diyorlar. Asena ‘She wolf”tur, yani ‘Dişi kurttur' diye yazıyor.

Dişi kurt Asena tarihte Türklerin kurtuluş efsanesidir.

Meral Akşener yalnız Türkiye'de değil Batı basınında bile böyle ilgi görüyor.

Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa'nın gözü 24 Haziran seçimlerinde…

The Guardian Gazetesi Meral Akşener'in ülkede büyük kalabalıklar topladığını fakat Kürt seçmenlerin ona soğuk baktıklarını belirterek özetle “Demir leydi Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan insanlar için de plan ve projeler geliştirmeli. Onlardan oy almak için bu şart” diyor.

Akşener'e gözdağı!

Yukarıda okudunuz. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, mücadele ettiği kişiler üzerinde korku yarattığı İngiliz gazetelerine bile konu oldu.

İşte bu korkunun bir yansıması İstanbul'da yaşandı.

Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara gece yarısı sprey boya ile “Her an her şey olabilir” diye yazıldı. “Başına her şey gelebilir” demek bu…

Kimler yazdı? Bu meçhul!

Amaç belli: Gözdağı vermek!

Meral Akşener'de korkacak göz yok tabii ama her türlü önlemi almak da ihmal edilmemelidir.

Polis bu tehditkâr yazıyı yazan rezilleri bulur mu?

İsterse bulur tabii… Etrafta kameralar vardır. Bunlardan birinin o ahlâksızları tespit etmiş olması gerekir. Araştırılmalıdır.

Şu ana kadar hiçbir ses seda yok… Bunlar faşist, saldırgan, antidemokratik kafalar…

Polis suçluları yakalamazsa daha büyük eylemlere yönelebilirler.

Şunu da belirtmekte yarar var:

Böyle mafyavari edepsizlikler yapıldıkça Meral Akşener daha da büyüyor ve güçleniyor. Salakların haberi olsun!

TEBESSÜM

İthal malı biftek!

Ülke olarak kendi kendimize yetmiyoruz.

Samanımız, kuru fasulyemiz, etimiz bile dışarıdan geliyor. İthalat olmasa millet aç kalacak! Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba “Et ithal etmekle” övünüyor ama halk ithal malı etlerden pek memnun değil… Anlayışlı bir siyasetçi olan Fakıbaba “Bazen eleştiriler olduğu zaman ben vatandaşa hak veriyorum. Biz devlet olarak halktan uzaklaştık” diye özeleştiri yapıyor.

Şu fıkra o eleştirilerden birini yansıtıyor:

Bir lokantada garson ithal bifteği güçlükle kesmeye çalışan müşteriye pişkin pişkin gülerek soruyor:

“Nasıl buldunuz?”

Müşteri yarı kızgın, yarı alaylı bir şekilde cevap veriyor:

“Bizim meslekte buna birinci kalite denir.”

“Yaa, siz kasap mısınız?”

“Hayır, ben kösele tüccarıyım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bazılarında panik havası var. Panik, şaha kalkmış korkudur!