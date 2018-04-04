Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, “Bu iktidar (3Y) yani Yasak, Yolsuzluk ve Yoksulluk ile mücadele edeceğini ilan etmişti. Ne oldu? Gırtlağına kadar bu (3Y)ye battı” diyerek tespitlerini anlattı:

– Yolsuzlukla mücadele edecek birim-kurum kalmadı. Maliye Teftiş Kurulu'nu, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu'nu kapattılar.

– Kamu İhale Kanunu'nu 100'ün üzerinde değişiklik yaparak kevgire çevirdiler.

– Küreselleşme adı altında Türk ekonomisine ve yeraltı kaynaklarına el konuldu.

– Yeraltı kaynaklarımızın büyük bir kısmının yabancıların eline geçmesi ancak sömürge devletlerinde olur.

– Özelleştirme araç olmaktan çıkarılıp amaç oldu. Kamu ekonomisi toptan tasfiye edildi!

– Türk girişimcisini dünyaya taşıyalım derken, iç pazarımızı ithal mallara teslim ederek ‘Yerli ve milli' olmaktan çıktık.

– Milli Emlâk gelirleri yandaşlara kaynak tahsisine dönüştü. Şimdi de sıra Gökova ve Marmaris'in sit alanında kalan yerlerine ve koylarına geldi.

– Üretimimiz yabancılaştı, ihracatımızın yüzde 70'i ithal mallarından oluştu, borsamız, bankalarımız ve sigorta sektörümüz yabancılaştı, enerji, haberleşme, ulaştırma, petro-kimya tesisleri elden çıkarıldı. Ekonominin “Yerli ve milli” olma vasfı kayboldu.

– “Hortumları kestik, yolsuzluklara damardan girdik” diye yola devam eden iktidar yolsuzlukların en çok konuşulduğu bir dönem yarattı.

– Gece yarıları İsrailli işadamlarıyla görüşmeler yapılması, dev tesislerin babalar gibi satılması bu devrin karakteristik noktaları oldu.

– Özelleştirmeler sonunda işsizlik ve yoksulluk net bir şekilde ortaya çıktı.

– Türkiye'ye asrın kumpası kuruldu: İMF, Dünya Bankası ve AB'nin dayatmaları sonucunda kamu ekonomisi toptan tasfiye edildi. Bu furyaya özel sektörümüz de kendini kaptırdı. Ülkemize en büyük kumpas bu oldu.

* * *

Cumhuriyet tarihi ile gerçeği görmenizi istiyorum:

– 1923-1938 arası 94 yılın en büyük büyüme oranı yüzde 8 ile Atatürk dönemine aittir.

– Bu büyümeyle 1929 ‘Dünya Ekonomik Buhranı'nın yaşandığı, Osmanlı borçlarının ödenmeye başlandığı ve devam ettiğini unutmayalım.

– Tüm olumsuzluklara rağmen çok sayıda şeker ve mensucat fabrikalarının kurulduğu, İş Bankası, Sümerbank, Etibank gibi kuruluşların hayata geçirildiği dönemden bahsediyoruz.

– Bütün bunlar yapılırken dışarıya borçlanılmadan, yerli ve milli kaynaklara dayanıldığı da bir gerçek.

NOT: Sevgili okurlar, Tantan'ın, AKP iktidarının gerçek durumunu ortaya çıkaran daha birçok önemli tespiti var ama yer darlığı nedeniyle özetlemek zorunda kaldım.

FETÖ'nün infaz listesi!

Okurum Ayşe M. Pursel yolladığı mesajda “Aman Tanrım, ne korkunç” diyerek bana şu bilgiyi verdi:

“Prof. Ümit Kocasakal'ı YouTube'da seyrettim. FETÖ'nün darbe teşebbüsünün başarılı olması halinde infaz edileceklerin listesinde Ümit Kocasakal da varmış. Tam arkasında da Uğur Dündar… Daha sonra İnternet'ten bu listeyi buldum, daha kimler var diye?

Bir dolu SÖZCÜ yazarı da infaz listesindeymiş…

Peki, nasıl oluyor da AKP iktidarı SÖZCÜ'yü FETÖ'cü diye yargılatıyor?

Demek ki SÖZCÜ'ye, AKP'ci değil diye FETÖ'cü damgası vurmak istediler. Bunun koskoca bir yalan ve iftira olduğu FETÖ'nün infaz listesi ile bir kez daha belirlendi.

FETÖ aleyhine birçok haber yaptığı ve toplumu uyandırdığı için, hiç değilse insan SÖZCÜ'ye bir teşekkür eder. Yazıklar olsun ve Allah kurtarsın fitnecilerden… Bu kadarı da gerçekten fazla!”

TEBESSÜM

Borçlar nasıl ödenir?

Alman turistin biri Yunanistan'da tatile çıkar ve bir otele giderek odaları görmek istediğini, beğenirse tutacağını söyler, güvence olsun diye de otelciye 100 Euro bırakır.

Turist yukarı çıkıp odaları gezerken otelci apar topar kasaba gider ve geçen haftadan kalan 100 Euro borcunu öder.

Kasap koşa koşa köylüye gider ve en son veresiye aldığı hayvanlar için100 Euro borcunu kapatır.

Köylü hemen en son birlikte olduğu köyün tek hayat kadınına giderek son ziyaretinden kalan 100 Euro borcunu öder.

Hayat kadını da geçen haftadan kalan iki gecelik konaklama bedelini otelciye 100 Euro olarak öder.

Bu sırada Alman turist bütün odaları gezmiş fakat beğenmeyerek güvence olarak verdiği 100 Euro'yu alıp geldiği gibi gider.

SONUÇ: Bütün borçlar ödenmiştir.

GÜNÜN SÖZÜ

Bir yalan 4 doğruyu götürür: İyilik, güven, sadakat ve huzur!