Zihniyete bak!

Kur'an Allah'ın kelâmıdır ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk kelâmı “Oku!”dur.

“Oku” diye başlayan Allah'ın sözleri insanlığı doğruya yönlendiren buyruklardır.

AKP iktidarı dindar geçinir ama Kur'an'ın ilk emrini bile uygulamaz, az okunması için kitaplara vergi koyar!

Meclis'te 2019 bütçesi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Milletten kopuk bütçede vatandaşı ferahlatacak bir şey olmadığı gibi üstelik yeni vergiler var.

E-Kitap'ta yüzde 1 olan KDV yüzde 18'e çıkartıldı. Elmas, pırlanta gibi mücevherlerin vergisi sıfır iken kitaba yüklenilmesi ilginçtir.

E-Dergi'de yüzde 8 olan vergi yüzde 18'e yükseltildi. Kâğıda basılı kitapta yüzde 8 olan vergi devam ediyor.

Uygar Batı'da kitaba vergi ya hiç yoktur ya da çok azdır. Onların hükümetleri halkı okumaya teşvik eder. Bizde ise insanların okuması istenmiyor!

İktidar yanlısı bir akademisyen dokuz ay önce bir TV programında:

“Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor. Ben cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede!” demişti. Zihniyet bu işte!

Yunan siyasetçilerinin eski huyudur, durup dururken kaşınırlar, ille de sopa yemek isterler!

“Sırtı kaşınan koyunlar çoban sopasına sürtünürler” denir ya, onun gibi!

Yunanistan Savunma Bakanı Kommenos ile Genelkurmay Başkanı Apostolakis birkaç gün önce Türkiye'ye meydan okuyup:

“Türkler Ege'de kayalık adalarımıza çıkarsa, onları dümdüz ederiz. Egemenlik haklarımıza saygısızlık edenleri ezeceğiz!” diye küstahça tehdit etmişlerdi.

Genelkurmay Başkanı Apostolakis, İsrail, Mısır ve Kıbrıs'la ittifak anlaşması yaptıklarını açıklayıp, “Üyesi olduğumuz Avrupa Birliği de bizi destekliyor” demişti.

Bu şımarık adamlar sırtlarını birilerine dayamazsa zaten böyle ötemezler! Biraz yüz bulunca da böyle babalanırlar!

Atatürk'ün 96 yıl önce İzmir'de denize döktüğü Yunan ordusu da böyleydi. Sırtını o dönemin en güçlü ülkesi olan İngiltere'ye dayamış, Anadolu'yu utanmazca işgal etmişti! Hazin sonları malûm! Zavallılar!

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Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, önceki gün bu densizlere gereken cevabı verdi:

“Bedeli ağır olur!”

Daha önceleri bizimkiler Yunanistan'ın küstahlıklarına karşı sessiz kalıyorlardı.

Sabır, sabır! Nereye kadar?

Demek ki artık sabır taşımız çatladı!

Hulusi Akar'ın sert cevabı bunu gösteriyor. Haklı ve doğru bir cevap.

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Ege adaları, Akdeniz ve Kıbrıs'taki provokasyonlardan söz eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği Afganistan'dan Yunanlara seslenerek:

“Aklınızı başınıza toplayın. Ciddi tavsiyemiz budur” dedi ve ekledi:

“Haklarımızdan ödün vermemiz, olupbittiye müsaade etmemiz söz konusu olamaz. Yunanistan'ın bu tür davranışlardan uzak durması kendi yararına. Akıllarını başlarına toplamalarını bir kez daha dile getiriyorum!”

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Özellikle Ege'de işgal edilen Türk adaları sorununu defalarca yazdım.

Bizimkilerde ne bir ses vardı, ne bir nefes…

Yunanistan karşısında boynu bükük gibi duruyorduk…

Bir Türk vatandaşı olarak bu benim gücüme gidiyordu.

Nihayet bizimkilerden de tepki sesleri yükselmeye başladı.

Bu bakımdan, Hulusi Akar'ın “Bedeli ağır olur!” sözüne önem veriyorum.

Tabii ki bu işle, lâfla olmaz. Bekleyelim. Ciddi olup olmadığımızı zaman gösterecek.

Emir tepeden geldi!

Ankara'da Mansur Yavaş rüzgârı esiyor. İYİ Parti'nin de desteklediği CHP adayı Mansur Yavaş karşısında AKP adayı Mehmet Özhaseki'nin şansı olmadığı konuşuluyor.

Ankara'nın nabzını iyi tutan gazeteci arkadaşım Orhan Uğuroğlu, Mehmet Özhaseki'nin emirle aday olduğunu yazdı. Uğuroğlu'na göre, Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oluşunu şöyle anlatıyor:

“Cumhurbaşkanımız özel görüşmek istedi benimle… ‘Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım' dedim. ‘Arkadaşlarla istişare ettim, seni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına koymak istiyorum' dedi. ‘Bu bir emir mi, şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. ‘Emir' dedi. Bir aya kadar eşime bile söylemedim. Kimseye açıklamadım.”

Bu sözlerden anlaşılıyor ki, Özhaseki'nin Ankara'ya hizmet etmek hiç aklında değildi. Önce şaka zannetti. Bu konuda heyecanı da talebi de projesi de yok!

“Zoraki yenilen aş, ya mide ağrıtır, ya da baş!” denir. Bu da sanırım öyle!

TEBESSÜM

Asker, alkol ve ölüm!

Temel asker olmuş… Akşamları asker arkadaşlarıyla birlikte rakı faslı yapıyorlarmış.

Taburda içki içildiğini öğrenen komutan çok kızmış ama bunu askerlere medeni bir şekilde anlatmaya karar vererek, eğitim alanına giden yolun kenarındaki büyük ağaca, “Alkol öldürür!” yazılı bir plaka çaktırmış.

Ertesi sabah herkes, plakanın altına Temel'in gizlice eklediği şu cümleyi görmüş:

“Asker ölümden korkmaz!”

GÜNÜN SÖZÜ

Zaman deryasında kitaplar deniz feneri gibidir, yol gösterirler.