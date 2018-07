Çakıcı’nın 16 hastalığı ve raporda yazılanlar

Kırıkkale, AKP'nin her zaman en yüksek oyu elde ettiği bir ilimizdi. Önceki seçimlerde yüzde 70'e yakın oy alan AKP'nin, 24 Haziran seçiminde oy oranı yüzde 42'ye indi. Üç milletvekilli çıkardığı ilde bu kez bir milletvekili çıkarabildi. CHP ve MHP de birer milletvekilliği kazandı. Seçim sonrası faturanın bürokratlara kesileceği söylentisi de yayıldı.

Görevden almalar da başladı. Ancak bu durumun seçim yenilgisinden değil, Alaattin Çakıcı ile ilgili uygulamalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Şunu da hatırlatalım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, vefa örneği gösterip Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmesiyle, Başsavcının görevden alınmasının bir bağlantısı yok. Milletvekilleri, mahkumları ziyaret edebiliyorlar. Bahçeli'nin ziyaretinin başka yöne çekilmesi de haksızlık olur.

O DOSYANIN ÖZETİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın kayıtlarında Alaattin Çakıcı'nın dosya özetinde “Trabzon-Arsin nüfusuna kayıtlı, Ali-Şakire oğlu, 1953 Trabzon doğumlu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Trabzon başta olmak üzere ülkemizin bir çok şehrinde etkindir. 14 Temmuz 2004 tarihinde Başkanlığımızın koordinesinde yapılan planlı operasyon sonucu, firari olarak aranmaktayken Avusturya'da yakalanarak tutuklandı” yazıyor. Çakıcı, Kandıra Cezaevi'nde kaldı. Keskin/ Kırıkkale cezaevindeyken rahatsızlıkları arttı ve tedavi amacıyla hastanede tutuluyor.

Çakıcı, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görüyor. Uzun süre kalacağı için odasını da kendi imkanlarıyla tefriş ettirmiş. Hastane raporuna dayanarak Cumhuriyet Savcılığı, Çakıcı'yı ziyaret etmek isteyenlere izin veriyor. Ancak, Çakıcı ile ilgili rapor, hastanenin özel odası, ziyaretçiler konusu, ilde sorun olduğu anlaşılıyor. Bu olayla bağlantılı olarak görevden alınan alınana.

O RAPORDAN: 6 ÖLÜMCÜL HASTALIK

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından Alaattin Çakıcı için çıkarılan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 22 Haziran 2018 tarihli “Süresiz Sağlık Kurulu Raporu”nda, Çakıcı'nın sağlık durumu şöyle belirtiliyor:

“Hastanemizde yatarak tedavi gören mahkum Alaattin Çakıcı'nın 16 tane değişik türde hastalığın 6 tanesi ölümcül düzeyde olup, ölümcül risk taşımaktadır. Zamanını koyamadığımız; ‘8 ay da olur bir senenin üzerinde de olur' her an ölüm riski taşıdığından hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09:00 ile 20:00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi sayı adedi koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir.”

Çakıcı'nın hastalıklarıyla ilgili başta Başhekim Uzm. Dr. Tekin Akça, Kalp Damar Cerrahı Operatörü Dr. Sabür Zengin, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Karacan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim İleri, KBB Uzmanı Operatör Dr. Halil Akgün, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özkan Ağralı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş'in Başsavcılığa bu kurul raporunun işleme konulup İl Sağlık Müdürlüğüne, hastaneye ivedilikle bilgi verilmesi aynı zamanda Keskin T tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi kararlaştırılıyor. Gereğinin yapılması isteniyor ve 7 doktor raporu imzalıyor.

CEZASI, 2022 DE BİTECEK

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Tokat'ta görev yaptığı dönemde mülki idarede FETÖ soruşturmasını yaptırdı. Sonra, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na alındı, oradan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştı. Önceki gün de, HSK 1. Dairesi kararıyla Ankara'ya düz savcı olarak verildi. Bitmedi, raporda imzası bulunan İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş alındı, yerine Dr. Adem Yeni vekalet etmeye başladı. İmzası olanlardan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Tekin Akça görevden alındı, Dr. Sabür Zengin vekalet etmeye başladı. (Zengin'in de imzası var.) Yani, olayın “seçim yenilgisi”yle ilgisinin olmadığı anlaşılıyor. Avukatı da, Sağlık Bakanlığı yetkilisi de, raporun gerçek olduğunu doğruladı.

Çakıcı'nın “örgüt liderliği, öldürmeye azmettirme” gibi suçlarından mahkumiyeti 26 Mayıs 2018'de bitti. Avukatı Gökhan Kılıç, Çakıcı'nın şu anda Cumhurbaşkanına hakaret, cezaevinde basit yaralama, hakaret suçlarından mahkum olduğu cezaları çektiğini belirtiyor. Eğer, yeni bir mahkumiyet gelmezse, 2022 yılının Haziran ayında tahliye edilecek.

Cezaevi koşulları kolay değil. 15 yıldır cezaevinde tutulan Çakıcı'nın sağlık raporuna göre durumu çok ciddi. MHP Genel Başkanının “Af” önerisi de aslında buna dayanıyor.