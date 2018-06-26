“İnce, YSK’da rehin tutuldu”

Gelecek yılın mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçiminin erkene alınması beklenirken, sürpriz bir kararla, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi erkene alındı. AKP'nin yerel yönetimlerdeki gücünü kaybetmesi durumunda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin zora gireceği dikkate alındı. “24 Haziran” seçimi de tarihe yazıldı. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan da, CHP adayı Muharrem İnce de, partilerinin oranlarından daha yüksek oy elde etti.

“İnce rüzgarı”yla birlikte İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun oyları düştü. Kazanamayacağı bilinen HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın oyları Erdoğan ve İnce'ye kaydı. Sonuçta, Erdoğan ve İnce partilerinden yüksek oy elde etti. MHP'nin ayrı bir aday çıkarmaması da, Erdoğan'a yaradı.

DEVLET BEY'İN BİLDİĞİ VAR”

Kuruluş aşamasından bu yana her türlü engellemelerle karşılaşan İYİ Parti, 43 milletvekili kazandı. MHP'nin milletvekili sayısı ise 49'u buldu. Bir yıllık partinin çıkardığı milletvekili sayısı asla küçümsenmemeli. “Bitti, bitiyor” denilen, oy oranı yüzde 6'nın üzerinde gösterilmeyen MHP'nin 49 milletvekili çıkarması şaşırttı. Aslında, MHP'liler, daha yüksek oy oranı ve daha fazla milletvekili çıkacağını bekliyordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu dönemde ağır eleştirilerde bulunuldu. Sağ seçmen, her zaman genel başkanı böyle durumlarda oyu ile korumaya alır. MHP'li olup da MHP'ye oy vermeyecek olan bile liderini yalnız bırakmaz. İşte, MHP'de olan bu. Bahçeli'nin attığı her adımı partilileri, “Devlet Bey'in bir bildiği var” diye yorumlamaktan öte gitmedi. Yıllardır, iktidardan uzak kalan, devlet olanaklarından yararlanamayan MHP'liler, bu kez tam anlamıyla güçlünün yanında oldu. MHP'ye Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, MHP'lilere bazı bakanlıkların verilmesi de sürpriz olmaz. TBMM'de, MHP olmadan, AKP çoğunluğu elde edemiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin toplam milletvekili 258'de kalırken, 293 milletvekili çıkaran AKP, 49 milletvekili bulunan MHP'ye TBMM'de hep muhtaç kalacak. Böyle bir tablo, MHP'nin isteklerinin yerine getirilmesinde etkili olacak.

CHP SEÇMENİ, HDP'YE DESTEK OLDU

Propaganda döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin, PKK'nın destekçisi olduğunu belirttiği HDP ile ilişki içinde olduğunu vurguluyor, Kürt kökenli dindar vatandaşlarımızın oylarının HDP'ye gitmemesi, CHP'den bu partiye oy kaymaması için çaba gösterdi. Çünkü, HDP'nin barajı geçememesi halinde, AKP'nin 60'ın üzerinde milletvekili çıkarabileceği öngörüldü.

CHP seçmeni stratejik bir kararla, HDP'nin yüzde 10 barajı geçmesi, TBMM'de AKP'nin tek başına çoğunluğu sağlamasını engellemek adına HDP için oy kullandı. HDP seçmeni de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye oy verdi. Demirtaş'ın oyunun düşük, HDP'nin oyunun yüksek olmasının nedeni de işte buradan kaynaklandı.

KILIÇDAROĞLU'NA BORÇLU

Seçimde, CHP'nin oy oranının, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranının gerisinde kalmasını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanacaklardır. Unutmayalım, Erdoğan da partisinden yüksek oy aldı. Diğer adayların kazanma olasılığı bulunmadığı için onların da oy oranları da, partilerinin gerisinde kaldı.

Kılıçdaroğlu, CHP adayının kazanması, partisinin oyunu yükseltmek adına her adımı attı. CHP, milletvekili çıkaramadığı illerden milletvekili çıkardı. CHP'nin, İYİ Parti, Saadet Partisi ittifakı TBMM'de çoğunluğu elde edemedi ama güçlü bir muhalefet ortaya koyacakları da kesin.

CHP'nin oy oranındaki düşüşün nedenini araştırmadan, sadece İnce'nin oy oranının artmasını dikkate alanlar, İnce'nin genel başkan olmasını, yine olağanüstü bir kurultayı gündeme getirecektir. CHP'nin içinin kavgalı görüntü vermesi, seçmeni soğutuyor, “Daha bunlar kendi aralarında bile anlaşamıyor” yorumlarına neden oluyor.

“SEÇİM BOMBASI” YALANI

Seçimlerle ilgili çok söylenti çıkarıldı ama asıl bomba İnce ile ilgili çıkarılan şu söylenrtildi: “Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) rehin tutulmaktadır. ‘Dediğimizi yapmazsan yarın kan gövdeyi götürür' denmiştir. Koruma polisi bunu merkeze iletmiştir. İnce'nin eşi de ortada yok. WhatsApp'tan zorla İsmail Küçükkaya'ya ‘Adam kazandı' mesajı attırılmış. Üstüne 7 YSK üyesine zorla dediklerini yaptırıyorlar. Meral Akşener ise tamamıyla kayıp ve hakkında kesin bir bilgi yok. FOX TV basıldı, A Haber gibi yapıldı. Yayınlar kesildi. İşte bu bir darbedir. İzmir, İstanbul'da mobese kameraları kapatılmıştır. Haberler susturulmuştur.”

Böyle bir şey olsa Muharrem İnce de, Kılıçdaroğlu da ortalığı yıkardı. İnce, “Yalan” dedi ama inananlar da inandı…