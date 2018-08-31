Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adayı

CHP Parti Meclisi, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını seçimin üzerinden 66 gün geçtikten sonra değerlendirdi. Aslında bu daha da erken yapılabilirdi. Ancak, seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması ve bunun sonuçlarının alınması beklendi. Bu çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı ve üyelere sunum yapıldı.

Seçimlerden önce seçime hile karışacağına ilişkin iddialar gündeme getiriliyordu. O dönem CHP Trabzon Milletvekilliği görevinde bulunan ve halen Parti Meclisi Üyesi olan Haluk Pekşen, yıllar önce hayatını kaybetmiş, ama nüfus kayıtlarında “yaşıyor” gözüken yüz binlerce kişi bulunduğunu belgelerle ortaya koymuştu. 120-130 hatta 140 yaşında gözükenler hayattaymış gibi kayıtlarda yer alıyordu.

ÇOK ÇARPICI SONUÇLAR

Son seçimlerle ilgili CHP'lilerin kuşkuları çok. Hele, Parti Meclisi'ne verilen bilgiden sonra o kuşkular daha da arttı. Yapıldığı öne sürülen seçim hilelerini kanıtlayacak yeterli dayanak olmadığı için açıklama yapılmıyordu. İşte, bu konuda bir uzman grubu görevlendirildi. Parti Meclisi üyelerine yapılan sunumda çarpıcı bilgiler de yar aldı. Çalışmalar henüz tam sonuçlanmadı ama sunumdan birkaç örnek verelim:

– 24 Haziran seçimi, demokratik ve doğru bir seçim değildir. Seçim sonuçları bilimsel sınırları içerisinde açıklanamaz.

– Doğu ve Güneydoğu'da bir siyasi partinin (Parti ismi de belirtiliyor) elde ettiği oy oranı, 3 milyarda bir olasılıkla çıkması mümkündür.

– İlk aşamada 100 binin üzerinde mükerrer vatandaşlık numarası belirlendi. İncelemeler devam ettikçe bu sayı daha da yükselecek.

– Benzerlikler için bir kişinin 7 kıstasta tanımlanması lazım. Ana, baba adları, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il gibi. Ancak bir örnekte bile 38 ayrı yazılış yapılmış. Söz gelimi Doğubeyazıt yazarken kimisinde “D. Beyazıt”, kimisinde (a) harfi yerine (e) yazılmış, kimisinde (ı) yerine (i) yazılmış. Oysa bütün veriler aynı olmasına karşın yazım hileleri kullanılmış.

– Sadece Şanlıurfa'da 7 bin kişi seçim kütüğüne mükerrer yazılmış.

Yapılan kısa sunum bile CHP Parti Meclisi üyeleri tarafından hayretle karşılandı. Tabii daha bu çalışmalar devam edecek ve son şekli verildikten sonra “seçim hileleri” kamuoyuna açıklanacak. Bu konuda edindiğim bilgi şimdilik bu kadar.

“GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADI GEÇMEDİ”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da o koltuktan kalkmasını aslında en çok isteyen de AKP'lilerdir. Çünkü, yaptığı açıklamalar, kararlı duruşu, olayları belgelerle ortaya koyuşu büyük rahatsızlık yaratıyor. CHP içinde genel başkanlık kavgası tartışması başlayınca, AKP'nin bir şey yapmasına gerek kalmadı. Onlar sadece izliyor, bu arada ekonomik sorunların sorumlusu olarak bile Kılıçdaroğlu'nu gösterebiliyorlar.

Parti Meclisi'nde, Kılıçdaroğlu'nun “24 Haziran seçiminden sonra ben yerimi Muharrem İnce'ye bırakacaktım. Ancak, sonraki yapılanlar güven vermedi” dedi. Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanlığı İnce'ye bırakacağını”, o dönem TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de söylediğini belirtti.

Böyle bir konuşma yapılıp yapılmadığını Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e sordum. Tüzün, “Kesinlikle böyle bir cümle geçmedi” dedi ve şunları ekledi:

“Genel Başkan'a, nezaket ziyaretinde bulundum. Orada, Cumhurbaşkanlığı seçim konusu açıldı. ‘Seçim kampanyası döneminde benim söylediklerimi Muharrem Bey söylemesin' dedi. Bunun dışında, ‘Genel başkanlığı Muharrem Bey'e bırakacağım ya da bu anlama gelen herhangi bir konuşma ve Muharrem Bey'in adı geçmedi.”

İNANÇLI, İMANLI, SABIRLI

Kılıçdaroğlu, dost sohbetlerinde “CHP'de genel başkanlık çok zor” diyor. Bunu, Parti Meclisi toplantısında açtı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmaya karar verirse, o genel başkan adayında hangi özellikler arayacağını da şöyle anlattı:

“Bu koltukta oturmak için deli olmak lazım. Ne aile ne özel hayatınız kalıyor. Binlerce sorun. Yerimi bırakacağım kişinin yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefesi, ahlaki olarak duruşu olacak. Aynı zamanda inançlı, imanlı, sabırlı, mücadeleci olmalı. O kişi gelip bana ilkelerini söylediğinde o değil, genel başkan seçilmesi için ben çalışacağım.”

Parti Meclisi'nde, küskünler, gelecek seçimde partisi için oy kullanmaya gitmeyeceğini söyleyenlerin durumu da konuşuldu. “Sandığa gitmeyeceğim, oy vermeyeceğim” diyenler nedense hep CHP'den çıkıyor. Sonra, sonuçlar açıklandığında o oy kullanmayanlar en çok partilerine verip-veriştiriyor.

CHP'de yaşanan her dalga, her söz AKP'ye yarıyor. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin bir araya gelip ortak akılla bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Aksi halde bu kavgalı görüntü, yerel seçimlerde, var olan başkanlıkların kaybedilmesine de yol açar. Onları bir daha elde etmek kolay olmaz.