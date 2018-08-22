Melih Gökçek’e yeni görev

Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde en önemli projelerinden birisi “Yılda 10 milyon turist getirmeyi hedefleyen” Ankapark'tı. Gökçek, bu projeyi bitirdikten sonra görevden ayrılmak istedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna edemedi. 1 milyar 600 milyon lira harcanan, daha 750 milyon lira harcama yapılması gereken proje bir türlü işletmeye talip bulunamadığı için “ölü bir yatırım” olarak kaldı.

Gökçek'in bu projesine, yerine getirilen Belediye Başkanı Mustafa Tuna sıcak bakmıyor. Bir an önce ihaleye çıkıp kiraya vermek istiyor ama talipli yok. Aslında, Başkan Tuna'nın talipli aradığı da yok.

BÜTÇELERİ YEDİ

Ankapark tam 4 kez ihaleye çıkarıldı. Talipli yok. 5'inci ihale 6 Eylül'de yapılacak. Ankara'nın o ünlü hayvanat bahçesini dağıtıp yok ettiler, şimdi yenisini kuracaklar. Onu da, Ankapark ihalesini kazanacak olan şirkete hediye olarak işletme hakkını verecekler.

Melih Gökçek, Ankapark projesini Belediye Meclisi'nde anlatırken, Ankara'nın kaderinin bu projeyle değişeceğini öne sürüyor, en az 10 milyon turist geleceğini söylüyordu. 2013 ve 2014 yıllarında belediye bütçesinin yüzde 45'i bu proje için harcandı. Meclis toplantısında, CHP Grubu'nun projeye gerekçeler gösterip karşı çıkması bir işe yaramadı. Çünkü, AKP'nin blok oy kullanması karşısında CHP'nin yapacağı bir şey kalmıyordu.

Artık olan oldu, bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Alınan milyonlarca liralık oyuncaklar, aletler ne olacak? Yapılan bunca harcamanın hesabı sorulacak mı?

PEKİ NE YAPILMALI?

Konuyu bilenlere sordum. Söyledikleri şu: “Bu şartlarda kimse Ankapark'ı almaz.” İyi de, bunca harcama araç-gereç, oyuncaklar, 10 milyon turist hayali ne olacak? Melih Gökçek'in, Başkan Mustafa Tuna'ya şunları anlattığını öğrendim:

“Evet, bu şartlarda Ankapark'ı kimse almaz. Çünkü, bu tür yerler kendisini ancak 30-40 yılda finanse eder. Bizim yaptığımız Ankapark'ın, neredeyse dünyada eşi yok. Onların mevut oyuncakları, bizdekinin 20'i de biri kadar bile değil. Bu tip yatırımların olduğu örneğin Fransa'daki park, parasını çıkaramadığı için kapanıyordu. Kapanmaması için devlet, 1 milyar avro finanse etti. Bugün, Paris turizminin adıdır, vazgeçilmelidir Disneyland. Kazanmayı düşünen kimse, açık söylüyorum Ankapark için milyonlarca lira vermez.”

Ankapark'a talipli çıkmadıkça, değeri de giderek azalıyor. Söylenen koşulları yerine getirecek şirket bulmak da zor. Bu tür şirketleri yurtdışında aramak gerekiyor. Onların yetkililerine gidilip konuşulması, davet edilmesiyle ileri adımlar atılabilir.

HASILATTAN PAY

Ankapark'a giriş paralı olacak. Elde edilen hasılattan, Ankapark'ı işletecek olanlara pay verilmesi çözüm önerileri arasında yer alıyor. Bu şekilde bir ihale yapılması halinde talipli bulunma olasılığının da yüksek olduğu belirtiliyor.

İhale şartlarının da çok uygun olması gerekiyor. Açıkçası kimse kalkıp Ankapark için nakit para yatırmaz. Bunu Melih Gökçek de biliyor. Yapacağınız ihalede malzemeler için teminat istersiniz. Hasılattan ne kadar vereceğinizin koşulları belirlenir. Ankapark'ın elektriği de güneş enerjisinden elde edilecek. Gökçek, bu işleri “Talipli çıksın” diye yaptırmış. Zaman geçtikçe Ankapark'ın verilmesi zorlaşacak. O yüzden devlet malının en azından çar-çur edilmemesi için karar verilmeli,süreç uzatılmamalı. Ankapark bu kadar sahipsiz bırakılmamalı.

Devlet malının yok olmaması için şu saatten sonra yapılması gereken işlerden birisi, eski başkan Melih Gökçek'e, Ankapark'a işletmeci bulma görevi verilmeli. Açıkçası Gökçek de bunu seve seve kabul eder. Çünkü, o park Gökçek'in çocuğu gibi. En çok önem verdiği projedir. Gökçek'in, Ankapark'ı çıkmazdan kurtarmak da boynunun borcudur. Üzerine düşeni yapmaya da hazır olduğunu öğrendim. Eğer, çabalarına rağmen bir sonuç alamazsa da, o kararlarda imzası olanlardan hesabı sorulmalıdır.

TUNA'YA YENİ GAZETE

Mustafa Tuna, göreve başladığı günlerde Büyükşehir Belediye Bülteni ihalesini, “Çok masraf oyluyor. Tasarruf edelim” gerekçesiyle durdurmuş, çalışanların hepsine de yol verilmişti. Başkanın tasarruf gerekçesi de alkışlanmıştı. Şimdi, başkanın talimatıyla “Ankara Büyükşehir” adıyla 15 günlük gazete yayımlanmaya başlandı. Tabii ki yayımlanabilir.

15 günlük gazetenin ilk sayısı 400 bin adet basıldı. Başkanın, göreve başladıktan sonra yaptıkları anlatılıyor. Metrolarda, duraklarda ücretsiz dağıtılan gazetenin yönetmenliğini Basın Yayın Dairesi Başkanı Adnan Yuva yapıyor. Yayın kurulunda 29 isim bulunuyor.

Gazete kağıdı bulmanın bile sorun olduğu günümüzde, anlaşıldı ki Başkan Tuna'nın niyeti tasarruf değil, Gökçek döneminde gazetede çalışanları göndermekmiş. Yeni kadroyla gazeteye devam…