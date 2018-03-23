Saçı-sakalı kestirip paralı terörist oldular

Suriye'nin Halep kenti sınırları içinde bulunan Karakozak Köyü'ndeki Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi, Türkiye'ye aitti. Dinci terör örgütü IŞİD'in tehditleri sonucu karakolumuz 21 Şubat 2015 tarihinde boşaltıldı, türbedeki emanetler alındı, orada bulunan binalar ise askerlerimiz tarafından bombalandı, kullanılamaz hale getirildi. Süleyman Şah Türbesi'nin boşaltıldığı haberi sanki büyük bir başarıymış gibi gösterildi.

TSK'ya bağlı tankların ve kara unsurlarının katıldığı operasyonla Süleyman Şah Saygı Karakolu'nda görev yapan bordo bereli askerlerimizin “Şah Fırat” adı verilen operasyonla Türkiye'ye getirilişi “müjde” gibi verildi.

TAŞINDIĞI YERE GÖTÜRÜLECEK

Aslında bu operasyon, askerimizin içinde bir yaradır. O bölgeye gidiş, dönüş için çok şeyler söylendi, yapılan görüşmelerle ilgili iddialar gündeme getirildi. Bunların ne kadarı doğru bilemiyorum. Ama sonuçta toprağımız dinci bir terör örgütünün eline geçmişti. Bayrağımızın dalgalandığı, Süleyman Şah'ın türbesinin de bulunduğu yerden alınışı çok hazin olmuştu. Toprak kaybedişimiz, bir terk ediş bile “başarı” gibi gösterildi.

Ancak bu olay Türk Milleti'nin içinde bir yaradır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyu sıkça gündeme getiriyor, AKP döneminde Türkiye'nin toprak kaybettiğini belirtiyor. Artık, Başbakan bu durumun sıkça gündeme getirilmesi nedeniyle Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun tekrar faaliyete geçeceğini belirtiyor. Suriye'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Eğer, Menbiç konusu çözümlenirse, askerimizin ilk hedefi, Karakozak Köyü yakınında bulunan toprağımızı geri elde etmek, belli bir süre sonra da Süleyman Şah Türbesi'ni yeniden buraya taşımak olacak.

PKK'NIN PARALI TERÖRİSTLERİ

Biz sınırımızda bulunan teröristleri uzaklaştırmak için çalışırken, terör örgütleri PKK-YPG ile çatışan dinci terör örgütü IŞİD'in militanları nerede? Onların önemli bir kısmı şimdi YPG-PKK saflarında. Aşiret mensubu olan IŞİD'cilerin bir kısmı aileleri tarafından örgüte para verilerek kurtarıldı, bir kısmı IŞİD'te oldukları için pişmanlık duyduklarını, kendilerine bir şey yapılmayacağı güvencesi aldıktan sonra sakallarını kesip YPG'nin adamı oldu.

ABD, dünyanın silahını YPG-PKK'ya verdi. Bu örgütlerin, silahları kullanacak elemana ihtiyacı var. Çatışmalar konusunda epey bir deneyim kazanmış olan IŞİD'cilerin, artık YPG'nin “Paralı teröristi” olduğunu öğreniyoruz. IŞİD'ten katılan teröristler davaları için değil, büyük bir bölümü aldıkları paraya bakıyor. Bugün, terör örgütü içinde önemli bir sayıyı, “paralı teröristler” oluşturuyor. Aylıkları 170-200 dolar arasında değişiyor.

Örgütte yönetici konumunda olanlar kaçakçılık ve rüşvetten büyük pay alıyor. Teröristlere verilen paranın kaynağı ise petrol gelirleri. Rakka ve Deyrizor, Suriye'nin petrol bölgesidir. Suriye yönetimi, petrol ihtiyacını geçmişte IŞİD'e para vererek karşılarken şimdi de YPG-PKK'lılara ödeme yapıyor.

GELELİM MENBİÇ'E

Menbiç'i, PKK'nın Kandil kadrosundan PKK elebaşlarından İsmail Direk yönetiyor. Askeri sorumlu ise Cemil Mazlum. Menbiç'te 7 bin civarında PKK'lı bulunuyordu. Afrin'den kaçanlardan ne kadarının buraya geldiği ise henüz bilinmiyor. ABD'nin, Menbiç'te 3 askeri noktası var. Birincisi Menbiç'in kuzeyinde, Sacur Çayı'nın batı kıyısındaki Ayn Dadat beldesinde, ABD özel kuvvetleri konuşlanmış durumda. İkinci nokta, Ayn Dadat'ın batısındaki Uşariye beldesinde konuşlu ABD özel kuvvetleri noktası. Menbiç merkezde de ABD askerleri bulunuyor. Menbiç'te Arime bölgesi ile Lübnani Çiftliği bölgesinde de ABD askeri timleri var. Buradaki toplam sayı 200 civarında. Teşrin Barajı bölgesinde oluşturulan ABD üssündeki 300 civarında askerden, yaklaşık 100'ü “Fırat Kalkanı' yönündeki PKK noktalarında bayrak asarak alanı bekliyor.

Askerimiz, Afrin'de düzeni sağlamak, yağmayı önlemek için de çabalıyor. Sanki kazanılmış haklarıymış gibi bazı ÖSO mensupları yağmanın içinde yer aldı. 130'a yakın kişi askerimiz tarafından gözaltına alındı ya da bunlar Afrin'den çıkarıldı. 2. Ordu Komutanı da, Afrin'e gittiğinde en çok bu konunun üzerinde durdu. Üzerlerine en küçük bir leke kondurulmaması için askerimiz zaten titiz davranıyor.

Afrin'de 49 şehit verdik. TSK, “Zeytin Dalı” harekatını başlattığı günlerde Menbiç'te hendekler kazıldı, geçiş noktalarına tahkimat yapıldı. Hükümet, Menbiç konusunda kararlılığını vurguladı ama şimdilik sessiz bir bekleyiş var.