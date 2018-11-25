Sayılarla davalarda son durum

Mahkeme kararıyla, Fethullahçılar “Fethullahçı Terör Örgütü” kısa adıyla “FETÖ” oldu. Bir yandan FETÖ davaları, bir yandan 15 Temmuz darbe girişimi davaları yalnız Ankara'da değil, bazı illerde Ağır Ceza Mahkemelerinin yükünü alabildiğine artırmış durumda. Örneğin, Ankara'da 32 Ağır Ceza Mahkemesi'nden 22'si sadece FETÖ ve darbe girişimi ve diğer terör davalarına bakıyor.

Gizli tanıklar, itirafçıların açıklamalarından sonra davaların yerini yeni soruşturma ve kovuşturmalar alıyor. Mevcut dosyaların kapsadığı kişi sayısını öğrenirseniz “Meğer bu ülkede ne kadar çok FETÖ'cü varmış” diye şaşırırsınız.

SAYILARLA FETÖ YARGILAMALARI

FETÖ davaları ikiye ayrılıyor. Birisi FETÖ/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY), diğeri ise FETÖ Fiili Darbe Yargılamaları. Bu konuda soruşturma ve davaların ne durumda olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın 16 Kasım 2018 tarihi kayıtlarını dikkate alarak önce FETÖ/PDY dosyalarını inceleyelim:

– Soruşturma ya da davası devam eden tutuklu sayısı: 14 bin 758 kişi.

– Hükümlü yani cezası kesinleşenlerin sayısı: 16 bin 684

Bu demektir ki, cezaevlerinde FETÖ/PDY'lilerin toplam sayısı 31 bin 442 kişi. Bununla bitmiyor. Halen 96 bin 261 soruşturma aşamasında tam 188 bin 572 kişinin adı var. Halen 51 bin 369 dosyada isimleri geçen ve Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki yargılananların sayısı ise 81 bin 889 olarak belirlendi.

17 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla FETÖ'den tutuklu olanlardan bazılarının meslek gruplarını inceleyelim:

– 626 hakim-savcı.

– 6 bin 956 asker.

– 4 bin 895 emniyet mensubu.

– 71 Yargıtay üyesi.

– 21 Danıştay üyesi tutuklu.

Yapılan yargılama sonucunda 122 hakim ve savcı hakkında mahkumiyet kararı verildi. Aynı dönemde 6 hakim- savcı ise beraat etti. 44 mülki idare amiri (Vali, vali yardımcısı, kaymakam) hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2 mülki idare amiri ise beraat etti.

SAYILARLA DARBE YARGILAMALARI

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak tüm soruşturmalar tamamlandı, iddianamesi hazırlanmayan dosya kalmadı. Bu konuda toplam 289 dosya bulunuyor. O dosyalardan 59'unun davası devam ediyor, 230 dosyadaki sanıklarla ilgili de karar verildi.

Bu davaların yani darbe girişiminin şüpheli/sanık sayısı toplam 3 bin 89'dur. İşte adı bu girişime katılanlardan da bin 751'i tutuklu.

Bugüne kadar 218 dosyada isimleri yer alan kişilerle ilgili karar verildi. Bu tablo şöyle:

– 831 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bunlardan 31'i hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis öngörüldü. Bunun anlamı, bir af çıkmaması durumunda, bu kişilerin cezaevinden cenazeleri çıkacak demektir.

– 978 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

– 908 sanığa ise 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

– 2 bin 270 kişi hakkında beraat çıktı.

– 607 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı anlaşıldı.

Bu durumda darbe girişimiyle ilgili olarak 4 bin 993 kişi hakkında karar verilmiş oldu.

RÜTBEYE GÖRE DAĞILIM

Darbe girişiminden ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezalarına çarptırılanların meslek ve rütbelere göre dağılımı da şöyle gerçekleşti:

– Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: 51 general-amiral, 477 subay, 107 astsubay, 39 uzman çavuş, 60 asker öğrenci, 4 mühendis, 2 polis, 10 sivil, 1 emniyet müdürü, 1 uzman erbaş, 2 öğretmen, 11 er.

– Müebbet hapis cezası verilenler: 10 general-amiral, 210 subay, 92 astsubay, 120 uzman çavuş, 252 askeri öğrenci, 11 polis, 28 kursiyer, 24 subay adayı, 1 teknisyen, 11 uzman erbaş, 129 er, 2 emniyet amiri.

Kararları incelediğimde en dikkat çeken nokta, darbe girişiminden 2 bin 809 kişi mahkum edilirken, 2 bin 286 kişinin beraat etmesidir. Yani, her tutuklanan ya da yargılanana “Darbeci” gözüyle bakılmamalı. Beraat eden yani suçsuzluğu anlaşılanlar işlerine dönmek istiyor.

GÖREVE İADE EDİLİYORSA

Meslekten çıkarılanlardan, OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla mesleklerine dönmelerine karar verilenlerin bazıları yeni haksızlıklarla karşı karşıya. Örneğin Ankara Gazi Üniversitesi'nin ünlü onkoloji doktoru Prof.Dr. Uğur Coşkun, aynı üniversitede görevli eşi nöroloji doktoru Prof.Dr. Özlem Coşkun'un FETÖ bağlantısı olmadığı anlaşıldı ve OHAL Komisyonu kararıyla görevlerine iade kararı verildi.

Ancak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne değil, Kırıkkale Üniversitesi tıp Fakültesi'nde göreve başlatıldılar. Suçsuzluğu ortaya çıkana itibarlarının iade edilmesi, eski görev yerlerine döndürülmesi doğru olanıdır. Prof. Dr. Uğur ve Özlem Coşkun ya da benzer durumda olanların durumunun gözden geçirilmesi, haksızlığın giderilmesi de bir zorunluluk olmalı.