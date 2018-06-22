“Seçim bombası” patlatılamadı

Seçim öncesinin en güncel konuları, AKP'nin seçimi kazanmak için bir takım sürprizler hazırladığı ve bunlar açıklanınca cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin oylarının sandıkları patlatacağıydı. Bu amaçla hangi hazırlıkların yapıldığı da “Çok önemli yerden duydum” denilip yayılan söylentiler siyasetçilerin ana konularını oluşturdu. Oluşturdu ama bakıyorsunuz ortada bir şey yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önce El Bab'a, sonra Afrin'e girdi. Askerimizin Menbiç'e gireceği konuşulurken, Kuzey Irak'ta sessiz-sedasız ilerleyen askerimizin, 11 üs kurduğu, o üslerden Kandil'e geçiş hazırlığı yaptığı gündeme geldi. Gerçekten, askerimiz Irak'ın 30 kilometre derinliğine indi, Kandil'e top atımı mesafesi kaldı.

HANİ, GÜLEN GETİRİLİYORDU?

TBMM'de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim kararının alınmasından sonra, AKP-MHP ittifakının oy patlaması yapabilmesi için devlette önemli hazırlıklar olduğu konuşulmaya başlandı. O günlerde konuşulanları hatırlatalım:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başı Fetullah Gülen'in, seçim öncesinde Türkiye'ye getirileceği yayıldı. Bu konuda ABD'nin ilgili makamlarıyla yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler olduğu, yakın bir gelecekte Gülen'in getirileceği öne sürüldü. Ancak, ortaya çıktı ki, ABD tarafından Türkiye'ye iadesine ilişkin hiçbir çalışma yok. Türkiye, biraz gecikmeli de olsa Fetullah Gülen'in iadesini defalarca istemiş, ancak ABD tarafı yapılan başvuruları iade için yeterli bulmamış.

Bunun bilerek böyle yapıldığı, hatta Gülen'in verilmesinin aslında istenmediği bile muhalefet tarafından dillendirildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen hakkında uluslararası yakalama ve tevkif müzekkeresi niteliğinde olan “Kırmızı bülten”in bile çıkarılmadığını anımsattı, “Zaten, usulüne göre de iadesi istenmedi” dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bürokraside pek alışık olmayan bir uygulamanın yolunu açtı, “Buyurun, yaptığımız çalışmaları inceleyin” dedi ve CHP heyeti de inceleme yaptı.

HANİ ADİL ÖKSÜZ?

ABD'nin Gülen'i vermeyeceği kesinleşti. Yerini başka bir FETÖ'cü aldı. Söylenti şöyleydi: 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz yakalandı, çok önemli itiraflarda bulundu. Adil Öksüz, seçime birkaç gün kala ortaya çıkarılacak, itiraflarıyla CHP ve İYİ Parti'de önemli bazı isimler hakkında açıklamalar yapacak ya da yaptığı açıklamaların kayıtları televizyonlarda gösterilecekti.

Seçim sürecinin başlangıcında önemli bir rüzgar yakalayan Akşener'in hedef alındığı konuşuluyordu ve onun önünün kesileceği belirtiliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Öksüz'ün yalanlarıyla kamuoyu nezdinde FETÖ'cülerle bağlantılı gibi gösterilecekti.

Devletimiz, darbe gecesinin kilit ismi Adil Öksüz'ü yakalamış, kendi elleriyle de serbest bırakmıştı. Ne zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kim bu Adil Öksüz?” diye sorunca, olay ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalardan sonra, Adil Öksüz'ün yakalanması için ekipler kurulduğu, yurtiçi ve yurtdışında arandığı söylendi. Öksüz yakalanamadı ama eşinin kaldığı ev bulundu. Sonuçta Adil Öksüz olayı da boş çıktı.

NEREDE TERÖRİST BAŞLARI?

Bölücü örgüt PKK'nın Kandil'deki liderleri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve önde gelenlerinin yakalanıp Türkiye'ye getirileceği de çok konuşuldu. Seçim dönemiyle birlikte askerimizin, terör örgütünün karargahı diye bilinen Kandil'e çıkacağı, bayrağımızın dalgalandırılacağı konuşuldu. Örgüt liderlerinin yakalanması ya da öldürülmesi için planlar yapıldı.

Erdoğan, “Kandil'de liderlerini hallettik” dedi ancak isim açıklamadı. Örgüt liderlerinden “Bahoz Erdal” kod adlı teröristin öldürüldüğü de geçmişte öne sürülmesine rağmen Erdal'ın yaşadığı, yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıkmıştı. İsimleriyle birlikte öldürüldüğü öne sürülen teröristlerin kurtulmuş olabileceği dikkate alındı ve isim açıklanmadı. İki önemli teröristin yakalandığı ve Türkiye'ye getirileceği iddiaları yayıldı. Ancak, bunlar da doğrulanmadı.

Askerimiz, Suriye'de, Irak'ta teröristlerle etkili bir mücadeleyi sürdürüyor. Seçimden önce Kandil'e bayrak dikilmesini AKP kurmayları çok istemişti. Ancak, yabancı bir ülke toprağında, yıllardır örgütün denetiminde olan yerlerde ilerlemek öyle kolay olmuyor. Önemli olan askerimizin şehit vermeden, yaralanmadan yol alabilmesidir. Ayrıca Kandil, askerimizin her zaman gidebileceği, girebileceği dağlardır. Önemli olan girdikten sonra oraların kontrol altında tutulabilmesidir.

Tabii ki dileriz ve isteriz ki Gülen de örgüt başları da darbe girişiminin içinde yer alanlar da yakalansın, hesap sorulsun. Ama tüm bunlar oy artırma hesabıyla yapılmamalı.