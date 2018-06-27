Seçim sonucu: Azalma değil, yerinde sayma

Bir konuyu gündeme getirirken, olayın geçmişini de hatırlamamız gerekiyor. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayıydı. Aynı seçimde AKP'den Recep Tayyip Erdoğan, HDP'den Selahattin Demirtaş vardı. İhsanoğlu, her ne kadar CHP ve MHP'nin adayı olsa da açıkçası iki partiden de yeterli destek görmedi. Seçime, yine eşit koşullarda gidilmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kimse “tembel”, “proje üretmiyor” diyemez. İYİ Parti'nin TBMM'ye girmesi, hiç milletvekili çıkarılamayan illerle ilgili kritik kararları önemliydi. Bir önceki seçime göre CHP'nin oy oranındaki düşüşte ise HDP'nin barajı aşması için giden oylar olduğunu da hatırlayalım. Hani her aileden “Bir oyun HDP'ye verilmesi” yolundaki çağrıları ve verilen oyları da unutmayalım.

İNCE, HAKSIZLIK YAPMASIN

CHP tarihiyle, seçim dönemleriyle ilgili kafanıza bir şey takılıyorsa, aramanız gereken kişi, partinin eski Genel Sekreter Yardımcısı ve CHP'li eski Bakan Erol Tuncer'dir. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aldığı yüzde 30.6 oy oranı için partisinin 41 yıl sonra yüzde 30 bandını aştığını söyleyince Erol Bey'i aradım.

O bant, İnce'nin dediği gibi 41 yıl değil, tam 45 yıl önce aşılmıştı. CHP yüzde 27 civarında oy alırken, ilk kez 1973 seçiminde yüzde 33.3 oy aldı. Yani, yüzde 30 bandı 45 yıl önce aşılmıştı. 41 yıl önce, 1977 seçiminde CHP'nin aldığı oy yüzde 41.44'e ulaştı. İnce'nin “41 yıl sonra yüzde 30'u aştık” sözlerini tarihe haksızlık edilmemesi için düzeltmiş olduk.

Eşit koşullarda yapılmayan seçimden sonra, “CHP'nin oyları düştü” gibi gösterilse de aslında CHP'nin oyu düşmedi. CHP'nin oyunda azalma değil, mevcudu korumak var. Yani vefalı oylar. CHP'nin oylarındaki yüzde 2 civarındaki azalma, HDP'nin barajı geçmesi için CHP'lilerin verdiği oylardan kaynaklandı.

CHP'nin yılladır milletvekili çıkaramadığı 32 il var. Bunlardan 11'inde milletvekili çıkarıldı. İşte o vekillere büyük görev düşüyor. Çünkü, oy oranları öyle yüksek değil, “kılpayı” farkla seçildiler. İşte bunu kalıcı yapacak olan milletvekillerinin, parti örgütlerinin daha çok çalışması, bunu tabanda yürütmesidir.

İNCE'YE YAPILAN VEFASIZLIK

Seçimlerde adettir, liderlerin seçim bölgesinde, köyünde aldığı oylar merak edilir. İnce'nin köyü Elmalık'ta Muharrem İnce'ye 458 oy çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 814 oy aldı. Erdoğan'ın memleketi olan Rize'nin Güneysu İlçesi'nde ise Muharrem İnce'ye yüzde 5.6 oranında oy çıkarken, Erdoğan'a yüzde 90.9 oranında oy çıktı.

Elmalık muhtarı Melih Boz'a sordum, “Burada geçmişte de AKP birinci parti oluyordu. Bu seçimde de değişmedi. Aslında, sayın İnce'ye, köyümüzden daha fazla oy çıkacağını tahmin ediyorduk ama olmadı. Seçim sonuçlarıyla ilgili köyde genel bir sessizlik var. İnsanlar yorum yapmıyor” dedi. Erdoğan'a, memleketinde gösterilen vefa, yıllardır kendilerini TBMM'de temsil eden, köylerinden çıkan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye gösterilmeliydi. Bu, aralarından çıkan, peşine milyonlar takılan köylüsünün yanında olmamaları da hayret edilecek durumdu.

BUNUN YÜZDE 38.44'Ü DE VAR

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığını CHP'de içine sindiremeyenler oldu. Bu yüzden sandığa gitmeyen, oy vermeyen de geniş bir kitle vardı. Son seçimde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye, hem HDP, hem de İYİ Parti'den destek geldi. Sonuçta İnce'nin oy oranı 30.6 olarak gerçekleşti. “CHP'nin oyu düşük, İnce'nin oyu yüksek” derken, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu dinliyorum:

“Cumhurbaşkanı adaylığım her fırsatta gündeme getiriliyor. Adaylığımı, siyasi argüman bulamayanlar, siyasette argüman olarak kullanıyor. Manasız bir şey. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 38.44'ünü aldım. Acaba, adaylığımı eleştirenler kendi kafalarında düşündükleri kişinin aday olması halinde 38.44'ün üzerinde oy alabileceğine inanıyor mu?

Bu oyu, 100 üzerinden değil, 40 üzerinden aldım. Çünkü, oyların yüzde 50'lik kısmının nerede olduğu belli. Yüzde 10 HDP oyları var. Yüzde 10 HDP'ye gitti. Geriye kaldı yüzde 40 civarında oy. Ben, oyların yüzde 40'ının yüzde 38.44'ünü aldım.

Benim adaylığım üzerinden sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bazı CHP'lilerle konuştuğumda, adaylığım, aldığım oylarla ilgili niçin eleştiride bulunduğunu sorduğumda, sonunda bana ‘haklısınız' deyip özür diliyorlar. Bunların isimlerini söylemem uygun olmaz Ama gerçek böyle.”

Kılıçdaroğlu, “tabanın sesini” dinledi ve Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Parti olarak da her mitingi için her türlü destek verildi. İnce'nin mitingleri, gündeme getirdiği konular halktan önemli destek gördü. AKP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm hesabı, ikinci tura kalınırsa, Akşener'le değil, İnce'yle kalmaktı. MHP desteğiyle, ikinci tura ihtiyaç kalmadı.

Bir seçim geride kaldı. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen siyasilerin de partiye ne verdiğini gözden geçirme zamanıdır.