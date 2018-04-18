Seçimden önce bu skandalları giderin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmişte de erken seçim çağrısı yapmış ve isteği yerine getirilmişti. AKP ile seçim ittifakı yapan Bahçeli, tarih vererek erken seçim çağrısında bulunmadan önce AKP kurmaylarıyla görüştü. Ancak tarih konusunda uzlaşma olmayınca ön aldı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugüne kadar hep seçimin zamanında yapılacağını söylüyordu. Acaba bu açıklamalar “danışıklı durum mu?” sorusunu akla getiriyor. Bugün Erdoğan-Bahçeli buluşmasıyla bu konu netleşecek.

Nüfus kütüklerinde ölen insanların “sağ” olarak gösterildiğini biliyorduk. Gelecek seçimde de ölüler adına oy kullanılacağına ilişkin çok önemli kuşkular var. Geçen seçimde oy kullananların durumları incelendiğinde, yıllar önce vefat etmiş kişiler adına oy kullanıldığı anlaşıldı. 1900 yılından önce doğan, ancak seçimlerde oy kullandığı anlaşılanlarla ilgili araştırmalar da acı gerçeği ortaya koyuyor.

ONLARIN YERİ REKORLAR KİTABI

Rekorlar kitabına göre Dünyanın en yaşlı insanı olma unvanını Endonezyalı 146 yaşındaki Mbah Gotho taşıyor. Herhalde dünyanın, rekorlar kitabına girecek en yaşlı seçmenleri de bizdedir. Nereden mi biliyorum. Çünkü, ölü olanlar sağ görünüyor ve oy kullanıyor. İşin daha bir ilginç yanı “ölü seçmenler”in çoğunun ninelerden oluşmasıdır. Seçim kütüklerinde ölülerin sağ gösterildiğini SÖZCÜ, CHP'nin hukukçu Milletvekili Haluk Pekşen'in elindeki belgelere dayanarak kamuoyuna açıklamıştı. Seçimin erkene alınmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Pekşen yaptırdığı önemli bir çalışmanın sonucunu bize anlatıyordu. Ölmüş olmalarına rağmen seçmen kayıtlarında sağ olarak yer alan ve adına oy kullanılanların bazılarının doğum tarihlerini sıralayayım:

Liste uzuyor. Sadece birkaç örnek verdim. Bunlar, basit bir araştırmayla ortaya çıkıyor çıkmasına ama İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ölü insanlar kayıtlarında sağ görünmesine rağmen bunu düzeltmek için kılını bile kıpırdatmıyor. Bu genel müdürlüğün veri tabanı TBMM'de kurulacak bir komisyon eliyle araştırılmalı. Sağ gözüken ve seçmen olarak kayıtlarda yer alanların sayısının 2.5 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor. Eğer kayıtlar sağlıklı bir hale getirilmezse, biz yine “Atı alan Üsküdar'ı geçti” hikayesini dinleriz.

ALT YAPISI FELAKET

Yine öğrendik ki SEÇSİS denilen seçim sisteminin altyapısı bir felaket. UYAP üzerinden çalışan sisteme YSK seçim sonuçlarını giriyor. Havelsan, teknik, bakım ve destek için girebiliyor. İçişleri Bakanlığı girebiliyor. Seçmen kayıtları yüklenmek için giriliyor. Acaba bu elektronik oy yüklemesiyle bilgisayar ortamında oluşturulan ve bunları oluşturan kişiler dışında hiç kimsenin görme ya da erişim olanağı bulunmayan sahte sanal seçmenlere oy mu kullandırılıyor.

Bütün bu olasılıklar giderek haklılık kazanıyor. 2006 yılında yapılan yasal değişikliklere rağmen 1800'lü yıllarda doğmuş olanlardan özellikle büyük ninelerimiz nüfusta sağ gözüküyor. Neden ölü oldukları bilinmesine rağmen bunlar kayıtlardan düşürülmedi ve sağ gözükmeye devam ediyorlar. Ya da bunların çoğunluğu neden nineler?

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bugün sağ gözükenlerin ölüm kaydı için gerekli prosedürün uygulanacağını belirtiyorlar. Peki nüfus kayıtlarında, geçmişte ölü olan bu insanlar, nasıl sağ oldu? İşte bu soru, tüm soruların cevap anahtarıdır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bilgisayar kayıtları veri tabanında uzmanlar inceleme yapmalı ve kuşkular ortadan kaldırılmalıdır.

15 TEMMUZ'A DİKKAT

Deneyimli siyasetçiler, koşulların erken seçimi zorladığı görüşünde. Ekonominin giderek daha kötüye gideceğine ilişkin yorumlar, işsizliğin giderek artması, dış politikada yaşanan olumsuzluklar, mahalli seçimlerde AKP'nin büyük şehirleri kaybedeceğine ilişkin araştırma sonuçları, ittifak ortağı Devlet Bahçeli'yi “Erken seçim çağrısı”na yöneltti. Aslında zaten erken seçim AKP'nin de gündemindeydi. Bunu Bahçeli'ye söylettirdiler ve gündeme getirilmesini sağladılar. Erken seçimin gündeme gelmesi değil, Bahçeli'nin seçim tarihi olarak 26 Ağustos'u açıklaması sürpriz oldu. Çünkü, AKP'lilerin gönlünde 15 Temmuz yatıyor. Neyse, bugün yapılacak görüşmeyi bekleyelim.