Siviller, teröristlerin “can simidi” oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin yolunda 44 şehit verdi ama 3 bin 381 teröristi de etkisiz hale getirdi. Terör örgütlerinin kayıplara artık tahammülleri kalmadı, “can simidi” olarak sivilleri görüyorlar. Planları Afrin'de politik ve psikolojik odaklı direniş sergilemek.

Artan terörist kayıpları nedeniyle, örgüt, Afrin şehir merkezinde direnecek yeterli teröristi bulunduramayacağı endişesi nedeniyle Afrin dışından 800 civarında teröristi şehir merkezine getirdi. Bu durum, örgütün kalan unsurlarıyla, alanda ve alandaki yerleşim yerlerinde daha fazla kayıp vermek yerine, bu unsurlarını şehir merkezine aktararak Afrin'i sıklet merkezi oluşturmak istiyor. Ama boşuna…

PSİKOLOJİK SONUCA ODAKLI DİRENİŞ

Afrin'de, diğer meskûn mahallere oranla kayıpları artırıcı yönde riskler göze alarak, politik ve psikolojik sonuca odaklı direniş sergileyecekler. O yüzden sivillere “Can simidi” olarak sarılacaklar. Afrin'de mücadeleyi kaybedeceklerini bilmelerine rağmen teröristlerin direniş nedenini Genelkurmay eski Asayiş Dairesi Şube Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'a sordum. Örgütün buradaki amaçlarını şöyle sıraladı:

– TSK'yı sözde yıpratmak, kayıp verdirmek.

– Örgüt nezdinde kaybolan prestijini tazelemek.

– Sivil kayıplara zorlayarak Türkiye'yi dünya kamuoyunda mahkum etmeye çalışmak.

Afrin'de çatışmayı göze alması durumunda, kabul edilebilir bir “kayıp”tan sonra teröristlerin büyük bir kısmının silahları bırakarak sivillerin aralarına karışıp izlerini kaybettirmeye çalışacakları beklenen bir durum olarak görülüyor.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ARZUSU

17 Şubat'ta bu köşenin okurlarına “ABD, Kandil'i çizdi” demiştik. O yazıda, PKK'nın mevcut yönetiminden rahatsız olan ABD'nin, yeni bir örgüt oluşturma planının bulunduğunu, peşmerge güçlerine karşı da kullanılacağını belirtmiştik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kantonlaşmaya dikkat çekti ve Irak'la birlikte yapılacak operasyonun işaretlerini verdi, “PKK'nın en az Bağdat kadar hatta daha çok Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IBKY) için tehdit olduğunu” belirtti. Nitekim, Sincar'ı boşaltması için bölgesel yönetimin PKK'ya süre tanıdığına ilişkin de bilgiler geliyor.

Türkiye'nin hamleleri ve Rusya'nın artan etkisi nedeniyle, ABD'nin Fırat'ın doğusuna mahkum olduğunu dikkate aldığımızda, şimdilik Akdeniz'e açılım şansını yitirdi. Gelişen bu durum karşısında ABD'nin, BOP projesi kapsamında; Fırat'ın doğusundaki varlığını pekiştirerek önce Irak'ın kuzeyi ile birleşme arzusunu (YPG üzerinden yeni PKK'yı hakim kılarak), ardından buradan Afrin'e uzanan coğrafi bölgeden Karadeniz'e çıkış senaryosu gündeme gelebilir.

ABD; YPG'nin silah-mühimmat ihtiyacı ile lojistik desteğinin büyük bir kısmını, terörist geçişlerini Irak-Suriye sınırı üzerinden sağlıyor. ABD; bir taraftan Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdide devam ederken, bir taraftan da Fırat'ın doğusu ile Irak'ın kuzeyinin entegrasyonunu içeren bir oluşumun kapısını aralamaya çalışıyor. Bu amaçla IKBY sahasında YPG/PKK'yı siyasi olarak da hakim kılmak istiyor.

AKDENİZ YERİNE KARADENİZ

ABD, YPG'nin üzerinden devşirerek düşündüğü yeni PKK'yı, Irak'ın kuzeyinde; bugüne kadar olduğu gibi yaşam alanı olarak bulundurmak değil, Suriye'de olduğu gibi kantonlaşma yoluyla siyasi yönetimde hakim kılmak istiyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tasfiye edilerek bölgede YPG/PKK'nın siyasi olarak hakim kılınması demek; Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı aynı tehdidin yeni bir yöntemle devreye alınması, Irak'ın ise yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalması anlamındadır.

Irak'la birlikte PKK'ya karşı ortak operasyonun amacı; YPG/PKK'nın yeni oluşumuna, ABD'nin Fırat'ın doğusundan IKBY bölgesine, oradan Karadeniz'e uzanan açılım ajandasına, Suriye kuzeyindeki oluşuma “Dur” demek anlamında bir operasyon olacak. Bunun için de ilk el atılacak yer Irak-Suriye hudut hattını kontrol eden Sincar bölgesi olacak.

Irak-Suriye sınır hattının kontrolü ve Sincar bölgesine harekât yapılması halinde bunun sonuçlarının ne olacağını Ünal Atabay şöyle sıraladı:

– Barzani bölgesi ile oluşabilecek coğrafi bütünlük ortadan kalkacak.

– Burada YPG/PKK'nın yeni oluşumunun önüne geçilecek.

– Kandil- YPG/PKK bağı fiziki olarak koparılacak.

– Daha sonra Irak içerisinde diğer tehdit noktalarına yapılabilecek operasyonun ön ayağı hazır hale getirilecek.

– ABD'nin, YPG'ye Irak üzerinden yaptığı lojistik destek kontrol altına alınacak.

Bölgede çok şeyler oluyor. Kimin kiminle nasıl hareket edeceği de hep değişiyor.