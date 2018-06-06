Yazdıklarıyla hayatımıza renk katan Gülse Birsel, “Jet Sosyete” dizisinde oy­nadığı “Gizem” karakteriyle harikalar yaratıyor…

Dizide eski man­ken “Gizem” sürekli, “Bu kim?” diye soruyor!

Buradan hareketle ben de bu yazımda size sorayım…

Bu kim?

Dikkatli okuyunuz, bilene ödül var!

Başlıyorum:

-O bir muhafazakar…

-Ama hiçbir zaman net si­yasi görüşü/ inancı/ çizgisi/ duruşu yok…

-Döneme göre değişiklik gösteriyor politik tutumları; son derece pragmatist-popü­list…

–Çok çalışkan, kazan­mak için yılmadan mücadele veriyor…

-İyi sonuç almak için kav­gacı, acımasız ve ahlak­sız oluveriyor…

-Kazanmak için herkesle işbirliği yapabiliyor…

-Biraz akıllı, biraz iyi, biraz becerikli…

–Çokça cahil, içgüdülerine güveniyor. Rahat kandırıla­biliyor…

-Zekasına hakaret edilme­sine çok kızıyor. Çevresinde herkes biliyordu ki o çok bil­gisiz. En acıklısı bilmediğini bilmiyor. Her konuya atlıyor…

-Stratejilere göre değil, ta­kıntılarına göre hareket ediyor…

-Hep haksızlığa uğradığını düşünüyor, söylüyor…

-Her taşın altında düşman arıyor; “Ülke tarihinde düşmanların ondan önce hiçbir kişiyi mahvetmek için bu kadar uğ­raşmadıklarını” düşünüyor…

-Ruh hali genelde bozuk…

–Kibirli… Konuşmaların­da mutlaka hakaret unsuru bulunuyor…

-Hayatı boyunca hiçbir toplumsal görgü edin­memiş; düzgün davranmayı yalandan bile olsa beceremi­yor…

-Gözünde pırıltı, ruhunda hırsızlık var…

Nasıl?

Tanıyabildiniz mi? Zor.

Sanırım biraz daha bilgi/ ipucu vermem gerekiyor.

Hep kişiselleştiriyor

Sahi…

Bu kim?

-Her şeyi inanılmaz kişi­sel algılıyor…

-Sürekli övülmek- alkışlan­mak istiyor. Eleştiriye taham­mülü yok…

-Karşıdan ilgi bekliyor ve fakat ilgi gördüğünde karşı­dakinin zayıf karakterli olduğu­nu düşünüyor…

-Miting-toplantı yapıp söy­lev çekmeye bayılıyor. Dü­şüncelere değil, hislere hitap ediyor…

-Konuşmalarında gerçekle­ri çarpıtıyor. Asla doğruları konuşmayan ve yanlış söyledi­ğini kabul etmeyen biri…

–O bir yalancı; çevre­sinde bulunanlar bile şöyle diyor: “Böyle bir saçmalığı istersen uyduramazsın!”

-Çalıştığı yardımcılarını hep beceriksiz görüp haka­ret ediyor. Ona göre, etrafın­daki herkes geri zekalı…

-Ekibini sıklıkla değiştiriyor…

-Hayat boyu memurluk yapan bürokratları küçüm­süyor: “Kaç para kazanıyor ki bunlar?”

-Onun kafasında herkes gözüne girmeye çalışan bir yağcı…

-Yasa-yönetmelik tanımı­yor; herkesi kovabileceğine inanıyor…

-Kontrolsüz öfke patlamaları yaşıyor.

–Kindar…

-Acımasız…

-Tipik bir kadın düşma­nı. Hatta tacizci…

–Aydınları sevmiyor; onla­rı “kendini beğenmiş” gö­rüyor; tahammül edemiyor tek birine bile, aşağılıyor…

-Düşünsel değerlere saygı duymuyor…

-Şeytani hilekarlıktan hoşla­nıyor…

–Medyaya çok önem veri­yor. Hakkında çıkan olumlu makaleler o gün yüzünde gül­ler açılmasına sebep oluyor…

–Haberlere inanmıyor; bütün haberler önceden planlanmış, manipüle edilmiş ve tasarlanmıştı! Yani hepsi sahte…

–Dedikodu dışında bilgi sev­miyor, dinlemek istemiyor…

–Toplantılardaki konuş­malardan sıkılıyor, tepki veriyor. Dikkatini bir konuya verme süresi çok kısa. Ne ka­dar çok konuşursanız, o kadar az dinliyor…

-Konuşan hep kendisi olsun istiyor. Sonsuza kadar konu­şabilir…

-Pek göstermese de epey korkak…

Sağ kolu damadı

Sanırım…

Bir fikriniz olmaya başladı.

Evet, bu bir devlet adamı!

Devleti yönetme konusunda da bazı notlar sıralayayım:

-Yönetim ve siyasette asır­lardır görülmemiş büyük bir değişim yapmak istiyor; ama ne vizyonu ne de fikri var bunu yapabilecek…

–İnşaat yapmanın ötesin­de hiçbir konuda bilgi sahibi değil…

-Dış politika görüşleri ve seçe­nekleri konusunda tek bir bilgisi yok…

–Okumuyor. Yazılı herhangi bilgiye şöyle bir bile bakmıyor. Kimilerine göre disleksi/oku­yamama sorunu var. Algılama becerisinin kısıtlı olduğunda her­kes hemfikir… (Hayatı boyunca okulu sevmedi. Fırsat buldukça okula gitmedi zaten. Bir ders kitabı almamaktan hep gurur duydu.)

-Ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yö­netmeyi seviyor. Kanun, Meclis tanımaz biri…

-Yönetiminde hep aile birey­lerine görev veriyor…

–Sağ kolu damadı… (Ki da­madın babası bir dönem hapiste yattı.)

–Kızı her şeyi; hayatta onu anlayan tek kişi. Özel toplantıla­ra bile girmesine izin veriyor…

-39 ve 33 yaşındaki iki oğluna ailenin ticari işlerini yaptırıyor…

-Ailesi dışında kimseye güvenmiyor. Ailesine tek söz edene kaplan kesiliyor…

–Para ve gücü çok seviyor.

-Otoriter adamlara hayranlık duyuyor. Bu nedenle Putin'i beğeniyor. Generaller ile sohbetten hoşlanıyor, ünifor­malarına bayılıyor. Bir generalin göğsünde ne kadar madalya varsa, o kadar iyi olduğunu sanıyor…

-Suçu hep ondan önce­ki yöneticilere atıp, onları sürekli kötülüyor. Ülkedeki “tüm sorunların kaynağı onlar” diyor…

-Kendini kusursuz sanı­yor…

Uzatmayayım…

Evet, kim bu?

Size bir gün düşünme süresi…