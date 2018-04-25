Erdoğan çok kızgın

Türkiye'de…
Harp Okullarında…
Harp Akademilerinde…
“Tannenberg Savaşı” mutlaka irdelenirdi. Şöyle:
Birinci Dünya Savaşı'nın henüz başlarında 166 bin kişilik 8'inci Alman Ordusu -bugünkü Polonya'da- Rusya'nın 210 bin kişilik 1'inci ve 206 bin kişilik 2'nci Ordusu tarafından çembere alındı.
Almanlar için hayli zor durumdu. İlk etapta başarısız General Pritwitz görevden alındı. Yerine General Hindenburg getirildi.
Emekli olmasına rağmen görevi kabul eden Hindenburg'un tek isteği vardı: “Yarbay Walther Nikolai yanımda göreve başlasın!”
– 1926 yılında MAH (MİT) kuruluşunda da bulunan- Yarbay Nikolai'nin uzmanlık alanı psikolojik harp idi.
Yarbay, hemen biyolojik istihbarat çalışmalarına başladı. Rus 1'inci Ordu Komutanı General Rennenkamf ile Rus 2'nci Ordu Komutanı General Samsonov'un karakter raporunu yazdı:
Rennenkampf; aşırı ihtiyatlı, evhamlı, savunmacı, çekingen ve aşırı kıskançtı.
Samsonov; cesur, atak, cüretkar, enerjik ve eğlenceye düşkün çapkındı.
Yarbay Nikolai eşsiz bir psikolojik hareket başlattı:
General Samsonov'un el yazısını taklit ettirerek General Rennenkampf'ın eşine aşk mektubu yazdırdı. Ardından güya Rus posta teşkilatı bayan Rennenkampf'ı evde bulamayınca mektubu eşine gönderdi!
Yetmedi. Alman Nikolai, Rus 1'inci Ordu'nun şifrelerini çözdürüp General Rennenkampf'ın kulağına gidecek aşk dedikoduları çıkarttı. Yani…
Aşırı kıskanç Rennenkampf psikolojik olarak darmadağın edildi. Ve: Alman 8'inci Ordusu, General Samsonov komutasındaki Rus 2'nci Ordusu'na taarruza kalkıştığında yerinden kıpırdamadı! Samsonov'un yardım çağrısına kulağını kapadı; karısıyla aşk yaşadığını sandığı bir adama nasıl güvenebilirdi? Sonuçta:
200 bin askerini kaybeden Ruslar Tannenberg Savaşı'nda Almanlara yenildi.
Diyebilirsiniz ki:
“Gündemde cumhurbaşkanları adayları varken, Tannenberg Savaşı da nereden çıktı?
Tannenberg Savaşı, psikolojik harbin önemini ortaya çıkardı.
Tannenberg Savaşı, biyolojik istihbaratın önemini ortaya çıkardı.
Psikolojik harp sadece savaş meydanlarında olmaz; politikada da sık kullanılır.
Önceki gün…
TBMM oturumunu izleyen Erdoğan'ın yüzü çok asıktı.
Sadece o gün değil… Baskın seçim kararını açıkladıktan sonra Erdoğan'ın yüzü hep düşük. Gergin olduğu her halinden belli. Hele…
TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda meclis'te konuşan CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek, “Ben aşağıda olsaydım ona sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim” demesi ruh halinin çarpıcı örneği!
Erdoğan'ın psikolojisini ne bozdu/bozuyor?
Demek işler yolunda pek gitmiyor!
Peki…
Erdoğan, kendi dışında herkese kızıyor ama asıl kendine kızması gerekmiyor mu? Örneğin…
Şöyle kaba hesap yapalım:
Bir yıl önce…
Erdoğan'ın isteğiyle Cumhurbaşkanlığı referandumu yapıldı; parlamenter sistem yıkıldı.
Peki, 16 Nisan 2017 referandumu olmasaydı ve Türkiye yine 24 Haziran 2018'de genel seçime gitseydi sandık sonuçları ne olurdu:
Büyük ihtimal Meclis'te iki parti olurdu: AKP ve CHP!
Öyle yüzde 51'i arama zahmeti olmadan AKP, -tıpkı 3 Kasım 2002 seçiminde olduğu gibi- yüzde 34 oyla bile kahir ekseriyeti alıp iktidarda oturmaya devam ederdi. Erdoğan yine “tek adam” olurdu ve OHAL'i de arkasına alarak yapmadığını bırakmazdı!
O halde…
Hep sorduğumu tekrarlayayım; 16 Nisan referandumuna ne gerek vardı?
Erdoğan'ı kim kandırdı?
Erdoğan'ın sinirini bu mu bozuyor?
Erdoğan'ın yaptığı siyasi hata tek değil:
Sırf MHP için seçim pusulasını tuhaflaştırarak, muhalefete “sıfır baraj” olanağı vermesini nasıl değerlendirmek lazım?
İnsan ister istemez düşünüyor:
Önce liberaller ve sonra FETÖ ile ilişkileri bozulduktan sonra ardı ardına politik yanlışlık yapması tesadüf mü? “Akıl hocalarını” mı kaybetti?
Ya da şöyle sormalıyım:
“Üst Akıl” desteği olmayınca mı bu kadar büyük yanılgılara imza atıyor?
Tüm bunlar Erdoğan'ın sinirlerini mi bozuyor?
Bakınız:
Siyasette psikolojik harbi en iyi kullanan Saadet Partisi (SP)!
Abdullah Gül aday olur veya olmaz. Ama SP, Gül'ü öyle bir noktaya taşıdı ki, Gül “bayrak açmış” gibi görünüyor.
Ve, “Gül alternatifi” Erdoğan'ı sinirlendirmeye yetti!
Erdoğan'ın 24 Haziran'a giden süreçte “yol kazaları” yapacağının emareleri şimdiden emareleri görülüyor; soğukkanlılığını çabuk kaybediyor. Vs.
Erdoğan gururunu yenip özeleştiri yapacağına sinirlenerek daha büyük yanlışlıklara savruluyor.
Hâlâ… Herkese karşı yalnız kendisi haklı!
Erdoğan'ın bu psikolojisi muhalefetin çok işine yarayabilir.
Tıpkı…
Rus Orduları tarafından kuşatılan Alman Ordusu'nun imkansızı başarıp zafer kazanması gibi, muhalefet bloku da bu seçimde büyük başarı kazanabilir.
Yeter ki Erdoğan'ın bozulan psikolojisinden yararlanmayı akıl edebilsinler!