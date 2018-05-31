Evet, havsalamız almıyor

Yıl, 2018.
Seçim meydanlarında “yerli otomobil” tartışması yaşanıyor…
İlk otomobilin yapılış tarihi, 1789 Fransız ihtilalinden bile 20 yıl önce gerçekleşti: 1769!
Yani, ilk otomobil 250 yıl önce yapıldı!
Osmanlı'ya ilk otomobil 123 yıl önce; 1895'te geldi.
Erdoğan seçim meydanlarında hala “yerli otomobil” vaat ediyor.
Muharrem İnce'ye şöyle seslendi:
“Bana ‘20 yıl geride kalmış' diyor. Senin havsalan almaz; biz bu otomobil üretiminde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Şu anda bundan kısa bir süre önce Tesla'nın mucidi Elon Musk ziyaretime geldi. Kendisiyle konuştuk, İnce biz işi böyle götürüyoruz…”
Otomobil yapmayı ne sanıyor acaba Erdoğan?
Mesele sadece “elektrikli otomobil” yapmak mı? Öyle ise…
İlk elektrikli otomobili İngiliz Robert Davidson 1837'de üretti!
Mesele şu:
H. Ford dün -Mısır üzerinden- Türkiye pazarına neden girdi ise, E. Musk da iki yıl önce Türkiye pazarına aynı sebeple girdi: Otomobil satmak!
Erdoğan teknoloji ithalatıyla “yerli otomobil” peşinde ise, Türkiye'deki mevcut otomobil üretimine niye karşı?
Erdoğan'ın, E. Musk işbirliğiyle yapacağı otomobilin; 1966'da imalatına başlanan –İngiliz Reliant firmasına prototipini hazırlattığı ve bütün mekanik parçaları Ford'dan alınan– ilk “yerli otomobil” Anadol'dan ne farkı olacak?
Yok… Teknolojiyi biz ürettireceksek öncelikle “Silikon Vadisi” kurmamız gerekmiyor mu? Tesla nereden doğdu?
Ne demek istediğimi bir örnekle açıklayayım…
Hyundai…
1947 yılında mühendislik firması olarak kuruldu.
– Anadol'dan bir yıl önce- 1967'de otomobil sektörüne girdi.
Ve bugün dünyanın en büyük otomobil markalarından biri oldu.
Korece “modern” anlamına gelen Hyundai yılda 5 milyon otomobil üretiyor!
Piyasaya geç giren Hyundai, dünya otomobil devleriyle nasıl rekabet etti?
1986 yılında büyük fiyat kırıp, 10 yıl garanti vererek ABD pazarına girdi. Ama… Otomobilleri o kadar kalitesizdi ki alay konusu oldu.
Nerede hata yaptıklarını anladılar:
Teknoloji geliştirme/ AR-GE çalışmalarını lüks olarak görüyor; “boşa harcanan masraf” sanıyorlardı! Kazın ayağı öyle değildi…
Hyundai, dünyanın en büyük otomobil şirketleriyle baş edebilmesi için kat etmesi gereken zorlu ve uzun yolu olduğunu anladı.
Hemen otomotiv motorları konusunda ülkesindeki beş üniversiteyle iletişime geçti.
Kaza test merkezi, yol tutuş ünitesi, aerodinamik test bölümü, rüzgar ve tasarım gibi AR-GE çalışmalarına başladı. Sadece motor testleri için ilk etapta 150 laboratuvar kurdu.
Kısa zamanda buralarda çalışanların sayısı 16 bine yükseldi!
Kalitenin iyileştirilmesi çalışmasına herkesi dahil etti; yarışmalar açtı. Örneğin, montaj süresinin etkin şekilde kısaltılması için 410 bin öneri aldı!
Yetmedi.
Hyundai, dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden Davis ve Berkeley ile, “Mükemmel Hyundai Merkezi” projesi için uzun soluklu AR-GE anlaşması imzaladı. Hyundai'nin yazmakla bitmez yaptıkları; uzatmayayım…
Demem şu:
Özgür düşünce katledilerek “yerli otomobil” kurulabilir mi?
– “Devrimci” deyip biçtiniz…
– “Ülkücü” deyip biçtiniz…
– “İslamcı” deyip biçtiniz…
– “PKK'lı” deyip biçtiniz…
– “FETÖ'cü” deyip biçtiniz…
Sonuçta…
Son 50 yıldır bu ülkenin gencini yok ettiniz/yok edilmesine vesile oldunuz.
Zeki, çalışkan, idealist, romantik ve yoksul kaç kuşağın neden yok edildiğini hiç düşündünüz mü? Peki…
Yok etmenin aslında bir “gizli proje” olduğunu hiç aklınıza getirmediniz mi?
Bu sebeplerle…
Türkiye'nin kalitesizliğe mahkum edildiğini sahiden görmüyor musunuz?
Baksanıza:
Yıl, 2018.
Ve hala yol-köprü yapmakla övünmenin vasatlık olduğunu bilmeyenlerin ülkesi haline getirildik!
Muharrem İnce'ye diyor ki Erdoğan:
“‘Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptıysa, ben dördü yaparım.' Yapamazsın. Senin havsalan bunu almaz. Bak biz denizin altından Marmaray'ı geçirdik haberin var mı? Denizin altından Avrasya'yı geçirdik haberin var mı? Biz Osmangazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Ya basmaz bunların kafası…”
16 yıllık iktidarının sonunda övündüğüne bak!
Güney Kore ne yaptı:
Hyundai, Samsung, LG şirketlerini dünya markası yaptı! Yetmedi…
SK, Shinhan Financial Group, Kia Motors, KT, Lotte, KEPCO, KOGES, KB Financial Group ve GS'yi dünyanın en büyük 500 firması arasına soktu! (Bizde sadece -ilk otomobili üreten- Koç Grubu giriyor; o da 463'üncü sıradan!)
Ne diyelim…
“Saatte 160 km ile giden trenin hızını, 200 km'ye çıkarmak için niye milyar dolarlar harcıyorsun” diye sormaya gerek var mı? Aynı kafa!
Kimin parasıyla savurganlık yaptıklarının bile farkında değiller!
Çıkıp “krizi üst akıl çıkardı” diyorlar!
Üst akıl değil, akılsızlık!