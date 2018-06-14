Gerçeği sevmek

AKP, 16 yıldır iktidarda…
İlk Kuzey Irak operasyonunu 21 Şubat 2008 tarihinde yaptı.
Üç yıl sonra…
İkinci Kuzey Irak operasyonunu 17 Ağustos 2011 tarihinde yaptı.
Dört yıl sonra…
2015 yılında 24 Temmuz ve 8 Ağustos'ta iki askeri operasyon yaptı.
Üç yıl sonra…
2018 yılında 11 Mart ve halen süren iki askeri operasyon yaptı.
Televizyon ekranlarında tartışılıyor…
Gazete köşelerinde yazılıyor…
Çünkü:
-2015 yılındaki iki askeri operasyonun…
-2018 yılındaki iki askeri operasyonun…
Seçim dönemine getirilmesi kimi kafalara; “sandık başarısı için mi askeri operasyon yapılıyor?” sorusunu getirdi!
Keza…
Kandil'e de halen büyük askeri operasyon yapılıyor.
Kandil'e ilk askeri operasyon 4 Ağustos 1991'de yapıldı. Yani, ABD'nin, Irak'a başlattığı hava saldırılarından hemen sonra.
Sonra Kürt göçü geldi…
Sonra ABD'nin Çekiç Gücü geldi…
Sonra Kandil'e askeri operasyon pek gündeme gelmedi!
Görünen:
Türk Ordusu'nun Kuzey Irak ve Kandil'e yönelik askeri operasyonları hep tartışıldı ve tartışılmaya devam edecek…
Anımsayınız:
Kandil'e yönelik ilk askeri operasyonun yapılması da basında, “20 Ekim 1991 genel seçime yönelik ANAP'ın piar çalışması” diye yazılmıştı!
Gerçeğin, en büyük dostu zaman…
Filozof Sokrates öğrencisi Platon için şöyle der:
“Platon'u severim; ama gerçeği ondan çok severim.”
Konuyu bambaşka bir yere taşıyacağım!
ABD Savunma Bakanı Robert S. McNamara'nın, Haziran 1967'deki danışmanlarından talebi üzerine bir buçuk yılda 47 cilt tutan rapor yazıldı:
“ABD'nin Vietnam Politikasına Karar Verme Sürecinin Tarihçesi.”
New York Times Haziran 1971'de bu Pentagon belgelerini yayınlamaya başlayınca ortalık karıştı. Çünkü…
Bu belgelerin çoğu kişi için ortaya çıkardığı gerçek şuydu: Aldatılma!
Bu belgeler, hem kamuoyunu hem de Amerikan Kongresi'ni kandırmaya yönelik her türlü yalanı barındıran bir bataklıktı.
-ABD ve ABD Başkanının itibarını korumak;
-Dost ve müttefiklere liderlik pozisyonunu göstermek;
-Dünya meselelerinde istediği gibi davranma arzusunda ve becerisinde olduğunu sergilenmek;
-Küresel anti komünist imajı yaratmak;
–Ve insanların zihinlerini kazanmak için neler yapılmıştı neler…
-Arama ve imha harekâtlarındaki ceset sayıları düzmece idi.
-Hava Kuvvetleri'nin yazdığı hasar tespit raporları gerçek değildi.
-Astlar, yazdıkları raporlar üzerinden performansları değerlendirildiği için askeri ilerleme raporları baştan aşağı yalandı.
Bu tür yalanlara göz yumulmuştu.
Beyaz Sarayı'ndan Pentagon'a ABD yönetiminde kasıtlı sahtekarlık söz konusuydu!
Konuyu, -Pentagon belgeleri üzerine yazan- 20'nci yüzyılın etkili düşünürlerinden birine bağlayacağım: Hannah Arendt…
Hannah Arendt (1906-1975)…
Pentagon belgeleri üzerine “Siyasette Yalan” eserini kaleme aldı:
Kasıtlı siyasi kandırmalar/ politik hakikatsizlik üzerine neler dedi:
“Hükümlerinden çok nadiren şüphe duyan, muazzam derecede özgüvenli insanlar olarak nitelendirilen ‘sorun çözücüler', tarihin ‘kazanmaya alışkın adamlar' olarak tanımladığı ordu mensupları ile birlikte çalışır. (…) ‘Nasıl yapabildiler?' sorusunu yanıtlamak için akla gelen ilk açıklama, muhtemelen kandırma ile kendini kandırmanın karşılıklı bağına işaret edecektir…”
Kandırma işi, kendini kandırmakla başlıyordu. İnsanların zihni ele geçirildikçe kandırma eyleminin “dozajı” artıyordu:
-“Yalanlar çoğu zaman gerçeklikten çok daha makul, akla çok daha yatkındır; çünkü yalancı, izleyenin ne duymak istediğini ya da nasıl bir beklenti içinde olduğunu önceden bilmenin sağladığı büyük avantaja sahiptir…”
-“Bir yalancı ne kadar başarılı ise ve ne kadar fazla insanı ikna ederse sonunda kendi yalanlarına inanma ihtimali o kadar artar…”
Arendt, meseleyi bize yabancı olmayan konuya getirir:
“Totaliter hükümdarların yalanın gücüne duyduğu korkutucu güvenden (mesela; geçmişi bugünün siyasi çizgisine uyarlamak için, tarihi sürekli yeniden yazabileceklerine ya da kendi ideolojilerine uymayan bilgileri saf dışı edeceklerine olan inançlarından) çıkarabilecek derslerden bir de budur. (…) Yalanın kendine zarar verdiği bir noktaya mutlak varılır…”
Sonunda ekler Arendt:
“Siyaset alanında kendini kandırma en önemli tehlikedir. Çünkü kendini kandıran kandırıcı, sadece onu izleyenler ile değil, gerçek dünyayla da tüm irtibatını kaybeder…”
ABD'nin Vietnam Savaşı bunun örneğiydi…
Toparlarsam:
Ülkelerin yaptığı askeri operasyonlar hep tartışma konusu oldu.
Bir gün olsun vatanı için canını-kanını vermekten geri durmayan Mehmetçik hakkında şüphe duymadım.
Ama…
Siyasi iktidarlara pek güvendiğimi söyleyemem.
Öyle ya:
Mehmetçik, Kuzey Suriye'de emperyalizme karşı savaşırken, -yalan fotoğrafları bahane edip- Suriye'yi bombalayan ABD'yi alkışlayan AKP iktidarı ne derece güven duyabilirsiniz?