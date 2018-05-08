Hadi gülümse

Umberto Eco'nun ilk roma­nı:

“Gülün Adı”

1980 yılında yayımlandı. Çok ilgi gördü. Kısa zamanda çağdaş klasik romanlar arasın­da yerini aldı.

Roman…

Başkervile'li William adlı araştırmacı-keşişin ya­nında genç çömezi Melk'li Dom Adso ile, 1327 yılında İtalya'da bir manastırda geçen cinayet soruşturmasını an­latıyor.

Soruşturmacı William, Be­nedict manastırı başrahibi Ab­bonne'ten, rahipleri sorgu­lama ve manastırda serbest dolaşma yetkisi alır. Ama sadece bir yer hariç, manas­tır kütüphanesi!

Labirent tarzındaki bu kitap­lığa, kütüphaneci rahip ve yetiştirdiği yardımcısından başka kimse giremez. Çün­kü:

Onlara göre bazı kitap­lar sapkın'dır; ve yalan bilgi­ler içermektedir! Okunması kesinlikle yasaktır. (Romanda engizisyonun yasakladığı bu kitaplardan biri de; -Müs­lümanların büyük tepkisini çeken- Kuran-ı Kerim'dir!)

Sonuçta…

Rahip William katili bulur: Gözleri görmeyen yaşlı bilgin Burgos'lu Jorge!

Cinayete sebep bir ki­taptır:

Filozof Aristoteles'in “Poe­tika” eserinin ikinci cildi. Bu kitapta engizisyonun yasak­ladığı bir konunun teorisi yapılmaktadır: Gülmek!

Rahip Jorge için gülmek, imanın tersidir, günahtır. Aklın eylemi olup, kuşkuya yol açtığı için tehlikelidir.

Şöyle diyor Jorge:

“Gülme bedenimizin güçsüzlüğüdür, yozlaşması, yavanlığıdır. Köylünün eğ­lencesi, sarhoşun özgürlüğü­dür…” Ardından Aristo'nun kitabını işaret ederek, “burada gülmenin işlevi ter­sine dönüyor, sanat düzeyine yükseltiliyor, bilginler dünyası­nın kapıları gülmeye açılıyor; böylece gülme felsefenin ve eksiksiz tanrıbiliminin konusu oluyor” diyor. Yani…

Gülmek, iman için bü­yük bir tehlike idi.

Romanın (1986 yılında yapılan filmin) sonunu söyle­meyeyim.

Gelelim bizim konumuza…

Tehlike yok

İnsan ilk ne zaman güldü?

İnsan, 10 ila 16 milyon yıldır gülüyor!

Evrimci biyologlara göre gülme eylemi, gruptaki diğer üyelere bir tehlike olmadı­ğını işaret etmekti! İnsanın, başka insanlarla birlikte oldu­ğunda daha çok gülmesi bu nedenle mi?

Gülmenin sosyal işlevi var:

– Topluluk içindeyken, o topluluğun bir parçası olduğu­muzu diğerlerine işaret etmek için,

– Şakanın kurbanından ken­dimizi üstün göstermek ve bu üstünlüğü paylaşmak için,

– Rahatsız edici bulduğumuz unsurlarla -şakacıktan- hesap­laşmak için,

– Karşımızdakine değer verdiğimizi göstermek için gü­lüyoruz…

Evet…

Evrimci bilim insanlarına göre gülmek, “tehlike yok” mesajı! Bu sebeple tüm dillerde iletişimin or­tak dili'dir; gülümsemek. Diyor ki:

“Benden sana zarar gel­mez!”

Gülmek, psikolojinin de alanına girdi. Gelotoloji, gül­meyi inceleyen bilim dalı.

Gülmek, tıbbi açıdan da yararlı. İnsanın gülmesi/ gülmesini sağlayan durumlar biyolojik olarak olumlu etkiler yapıyor çünkü.

Örneğin…

Hastalıkların tedavisi için gülme yogası/ gülme meditasyonu bile yaptırılır! Ne derler; kahkaha en iyi ilaç.

Uzatmayayım…

Gülme felsefeden politikaya kadar çok alanın konusu artık.

Konuyu siyasete bağla­mak istiyorum…

Siyasi iletişim

Hep anlatılır:

ANAP'ın 1991 yılında seçim kampanyasını yöne­ten Fransız reklamcı du­ayen Jacques Seguela, o kadar ısrarına rağmen Mesut Yılmaz'a tebessüm ettire­medi!

1.500 reklam ve 20 büyük seçim kampanyası yapan Fransız iletişimci Seguela gülümsemenin önemini iyi biliyordu.

Gerçek ya da -tıpkı ge­lişkin şempanzelerde olduğu gibi- “sahte gülüş” politika­da önemli iletişim- imaj ça­lışmasıydı:

Samimiyet göstergesi!

– Kitlelere “tehlike yok” me­sajı veriyor; insanları rahatla­tıyor.

– Kitlelere umut aşılıyor; korkuyu yeniyor.

Araştırmalar şunu gös­teriyor:

Seçmenin büyük çoğunlu­ğu akılcı değil, duygusal sebeplerle oy veriyor!

Yüze kondurulan bir gülüm­semeyle, “seni seviyorum bana oy ver” iması çoğun­lukla kazançlı çıkıyor!

Gülümsemek önem­li… Çoğu seçmen “oy vermem” dediğinin gü­lümsemesine veya kendini güldürmesine kanıveriyor!

Gülme/ gülümseme siyasi avantaj sağlıyor. Ve genellik­le…

Asık surat/ kaş çatmak ise oy kaybettiriyor.

Çok laf etmeye gerek yok: Artık günümüzün bü­yük propaganda aracı olan sosyal medyada en çok paylaşılan videolar po­litik hiciv içerenler değil mi? Çünkü, mizahsız-hi­civsiz yani gülümsemeden siyaset olmaz!

Zarif, etkili ve sanatkarca yapılan nükte'siz bir politika olur mu?

Son yıllarda…

– AKP'nin dayattığı gerginlik politikası sonu­cunda- siyasi kültürümüz­de somurtkanlık revaçta! (“Kadınlar herkesin içinde kahkaha atmamalı” diyen B. Arınç'ın, Rahip Jorge'nin takipçisi olması şaşırtıcı mı?)

Bu çatışmacı hal-dil mu­halefeti de etkiliyor; Erdo­ğan'ı taklit ediyorlar! Oysa…

Bilinir ki:

Toplum kendisine yapılanın öcünü gülerek alır!

Sempatik liderlere ihtiyacı­mız var…

24 Haziran seçimi bu açıdan da önemli olacak:

Gülümseyen mi?

Somurtan mı?

Kazanacak hep birlikte göreceğiz!

Umarım:

Yobazlık değil, aklın eylemi gülmek kazanır.