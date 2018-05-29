Mazinde bir tarih yatar

Koç Holding…
Türkiye'nin en büyük milli sermayesi olarak gözbebeğimizdir.
Aydınlanmanın- çağdaşlaşmanın-üretimin gücü-simgesidir.
Koç Topluluğu…
Vehbi Koç ile Mustafa Koç'un bizlere emanetidir.
Eminim ki; Ömer Koç liderliğinde grup, Türkiye'ye daha büyük hizmetler yapmaya, değer katmaya devam edecektir…
Gelelim asıl mevzuya…
Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday oldu.
Fakat:
– Bir kez söyledi, sustum…
– İkinci kez söyledi, sustum…
– Üçüncü kez söyledi, sustum…
Her konuşmasında şunu alışkanlık haline getirdi:
“FB TV'ye taraftarımız olmayan çıkarıldı; hakkımızda konuşturuldu!”
Bugüne kadar medyaya neden çıkarılmadığımı biliyordum; FB TV'ye niçin davet edildiğimi anlamamışım! Demek Ali Bey aleyhinde konuşmak için çağrılmışım! Ben de ne safmışım! Şaka bir yana:
FB TV'ye taraftar kimliğimle değil; gazeteci kimliğimle çağrıldım. Konu, Fenerbahçe'ye kurulan 3 Temmuz FETÖ kumpasıydı. Ki…
Ali Bey'e sormak isterim:
3 Temmuz FETÖ kumpasını ele alan programa beni değil de kimi çağıracaklardı? 30 yıldır -Gladio yapılanması olan- FETÖ konusunda haberler yapan, uyarılarda bulunan, maddi teklifleri elinin tersiyle itekleyip, sonunda Silivri zindanına tıkılan beni değil de, FB TV'ye kimi davet edeceklerdi?
Gazeteci olarak ekrandaydım ben! Gazeteciliğim taraftarlığımdan çok önce gelir…
Keza:
Programda Ali Bey'in adını telaffuz etmedim. Sadece 2010-2011 sezonunda değil; öncesi ve sonrasında -rahmetli Süleyman Seba'dan Bank Asya'ya; Merkez Hakem Kurulu'ndan son maçta kaybedilen şampiyonluklara kadar- FETÖ'nün neler yaptığını örnekler vererek açıkladım.
Teşekkür etmesi gerekenlerin beni hedef yapmasını anlamakta zorlanıyorum.
Madem…
Ali Bey haftalardır saldırılara uğramama sebep olacak konuşmalar yapıyor. Ben de kafamdaki sorularımı paylaşayım…
Önce şunu belirteyim:
– Ali Koç, iyi bir Atatürkçü'dür.
– Ali Koç, FETÖ mensubu filan değildir. Hakkındaki adli dosyalar ve şikayetler önemsizdir.
FETÖ'nün iktidar olduğu o karanlık dönemde kimi işadamlarının, -AKP'yi yanında göremedikleri için- bu kötü güce boyun eğdikleri sır değil.
Kuşkusuz… İnsan korkar. Korkan kimse hakkında tek söz etmemeliyiz. Ama korku, erdemlerin önüne set çeker; bunu da bilmeliyiz.
Ali Bey'in, 3 Temmuz sürecinde iki tavrı oldu:
Önce: Aziz Yıldırım cezaevine atıldığında kahramanca durdu.
Sonra: Aziz Yıldırım 10 aydır cezaevinde iken -ailesini gerekçe göstererek- bırakıp gitti.
Sormayalım mı:
Ailesinin isteğiyle dün FB yönetiminden ayrılan Ali Bey, ailesine rağmen bugün FB yönetimine niye talip? Ailesinin görüşünün değişmediğini kendi açıklıyor!
Sakın bu sorudan Ali Bey'in adaylığına karşı çıktığım anlamı çıkmasın. Her FB'li gibi hakkıdır; çok da yakışır…
Ancak Aziz Yıldırım…
FB kumpas davası sona erdiğinde başkanlıktan çekileceğini; ve koltuğunu Ali Bey'e bırakacağını açıklamışken, Ali Bey'in Yargıtay kararını beklemeden adaylığını açıklamasının sebebi ne?
Sormayalım mı? Bu ülkede herkes dokunulmazlık zırhı istiyor!
Evet Ali Bey aday olabilir; ve fakat bunun kulüpte yarattığı sıkıntıları görmezden gelemez.
FETÖ kumpasına karşı Türkiye'nin en büyük sivil toplum dayanışması gösteren FB taraftarı bölündü!
Her zorlu dönemde “Atatürk'ün Askerleriyiz” diye bağıran taraftar, zamanla takımını ıslıklamaya, yönetimi istifaya çağırmaya başladı.
FETÖ karşısında çelikten duvar “Fenerbahçe Cumhuriyeti” son iki yıldır niye paramparça oldu?
Aziz Yıldırım en son 31 Mayıs 2015'te başkan seçildi. Yeni kongreye daha 19 ay varken Ali Bey'in adaylığını 24 Ekim 2016'da açıklaması kulübün-tribünün birliğinin bozulmasına sebep olmadı mı?
Bakınız:
Hayatımda Aziz Yıldırım ile bir kez yan yana geldim.
FB'liler ile sohbet ettiğimde niye Aziz Yıldırım'ı desteklediğimi soruyorlar! Barcelona'nın onursal başkanı Josep Sunyol'u örnek gösteriyorum. Cumhuriyet taraftarı olduğu için faşist Franco tarafından tutuklandı, öldürüldü ve kulüp bombalandı!
Büyük kulüp olmak, Başkan Sunyol gibi değerlere sahip çıkmakla mümkün ancak.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni savunduğu için cezaevine atıldı. Bu dava sonuçlanana kadar vefa -vicdan örneği göstererek, Aziz Yıldırım'ın etrafında kenetlenmesi gerekenler, salt futbol başarısı gerekçesiyle bu tarihi direnişi pasifize etti.
Benim karşı çıkışım:
– Aziz Yıldırım'ın yalnızlaştırılmasıdır.
– Aziz Yıldırım'ın tribünde yuhalanmasıdır.
– Aziz Yıldırım'ın yenilgiye uğratılma çabasıdır.
Fenerbahçe Kulübü…
Anadolu'ya/Mustafa Kemal'e silah gönderdiği için işgal kuvvetleri tarafından basılıp, kapısına kilit vurulup, başkanları Malta'ya sürülmesine rağmen yenilmedi; tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi… Bu nedenle “mazinde bir tarih yatar…”
Bugün FETÖ'yü yenen “Mustafa Kemal'in Askerlerinin” parçalanmasına; direnişin liderinin alçaltılmasına gönlüm razı olmadı.
Çıktım Fenerbahçe TV'de konuştum…
Hepsi bu Ali Bey…