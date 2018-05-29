Mazinde bir tarih yatar

Koç Holding…

Türkiye'nin en büyük milli sermayesi olarak gözbebeği­mizdir.

Aydınlanmanın- çağdaşlaşma­nın-üretimin gücü-simgesidir.

Koç Topluluğu…

Vehbi Koç ile Mustafa Koç'un bizlere emanetidir.

Eminim ki; Ömer Koç lider­liğinde grup, Türkiye'ye daha büyük hizmetler yapmaya, de­ğer katmaya devam edecektir…

Gelelim asıl mevzuya…

Ali Koç Fenerbahçe başkan­lığına aday oldu.

Fakat:

– Bir kez söyledi, sustum…

– İkinci kez söyledi, sustum…

– Üçüncü kez söyledi, sus­tum…

Her konuşmasında şunu alış­kanlık haline getirdi:

“FB TV'ye taraftarımız olmayan çıkarıldı; hakkımızda konuşturuldu!”

Bugüne kadar medyaya neden çıkarılmadığımı bili­yordum; FB TV'ye niçin davet edildiğimi anlamamışım! De­mek Ali Bey aleyhinde konuş­mak için çağrılmışım! Ben de ne safmışım! Şaka bir yana:

FB TV'ye taraftar kimli­ğimle değil; gazeteci kimli­ğimle çağrıldım. Konu, Fener­bahçe'ye kurulan 3 Temmuz FETÖ kumpasıydı. Ki…

Ali Bey'e sormak isterim:

3 Temmuz FETÖ kumpasını ele alan programa beni değil de kimi çağıracaklardı? 30 yıldır -Gladio yapılanması olan- FETÖ konusunda haberler ya­pan, uyarılarda bulunan, maddi teklifleri elinin tersiyle itekleyip, sonunda Silivri zindanına tıkılan beni değil de, FB TV'ye kimi davet edeceklerdi?

Gazeteci olarak ekranday­dım ben! Gazeteciliğim taraftar­lığımdan çok önce gelir…

Keza:

Programda Ali Bey'in adı­nı telaffuz etmedim. Sadece 2010-2011 sezonunda değil; öncesi ve sonrasında -rahmet­li Süleyman Seba'dan Bank Asya'ya; Merkez Hakem Ku­rulu'ndan son maçta kaybedi­len şampiyonluklara kadar- FE­TÖ'nün neler yaptığını örnekler vererek açıkladım.

Teşekkür etmesi gerekenle­rin beni hedef yapmasını an­lamakta zorlanıyorum.

Önce ve sonra

Madem…

Ali Bey haftalardır saldırı­lara uğramama sebep olacak konuşmalar yapıyor. Ben de kafamdaki sorularımı paylaşa­yım…

Önce şunu belirteyim:

– Ali Koç, iyi bir Atatürk­çü'dür.

– Ali Koç, FETÖ mensubu filan değildir. Hakkındaki adli dosyalar ve şikayetler önemsizdir.

FETÖ'nün iktidar olduğu o karanlık dönemde kimi işa­damlarının, -AKP'yi yanında göremedikleri için- bu kötü güce boyun eğdikleri sır değil.

Kuşkusuz… İnsan korkar. Korkan kimse hakkında tek söz etmemeliyiz. Ama kor­ku, erdemlerin önüne set çeker; bunu da bilmeliyiz.

Ali Bey'in, 3 Temmuz süre­cinde iki tavrı oldu:

Önce: Aziz Yıldırım cezae­vine atıldığında kahramanca durdu.

Sonra: Aziz Yıldırım 10 aydır cezaevinde iken -ailesini gerekçe göstererek- bırakıp gitti.

Sormayalım mı:

Ailesinin isteğiyle dün FB yönetiminden ayrılan Ali Bey, ailesine rağmen bugün FB yönetimine niye talip? Ailesinin görüşünün değişme­diğini kendi açıklıyor!

Sakın bu sorudan Ali Bey'in adaylığına karşı çıktığım anlamı çıkmasın. Her FB'li gibi hakkıdır; çok da yakışır…

Ancak Aziz Yıldırım…

FB kumpas davası sona erdiğinde başkanlıktan çekileceğini; ve koltuğunu Ali Bey'e bırakacağını açıkla­mışken, Ali Bey'in Yargıtay kararını beklemeden adaylığını açıklamasının sebebi ne?

Sormayalım mı? Bu ül­kede herkes dokunulmaz­lık zırhı istiyor!

Evet Ali Bey aday olabi­lir; ve fakat bunun kulüpte yarattığı sıkıntıları görmezden gelemez.

19 aylık süreç

FETÖ kumpasına karşı Tür­kiye'nin en büyük sivil toplum dayanışması göste­ren FB taraftarı bölündü!

Her zorlu dönemde “Ata­türk'ün Askerleriyiz” diye bağı­ran taraftar, zamanla takımını ıslıklamaya, yönetimi istifaya çağırmaya başladı.

FETÖ karşısında çelikten duvar “Fenerbahçe Cum­huriyeti” son iki yıldır niye paramparça oldu?

Aziz Yıldırım en son 31 Mayıs 2015'te başkan seçildi. Yeni kongreye daha 19 ay varken Ali Bey'in adaylığını 24 Ekim 2016'da açıklaması kulübün-tribünün birliğinin bozulmasına sebep olmadı mı?

Bakınız:

Hayatımda Aziz Yıldırım ile bir kez yan yana geldim.

FB'liler ile sohbet ettiğimde niye Aziz Yıldırım'ı destek­lediğimi soruyorlar! Barce­lona'nın onursal başkanı Josep Sunyol'u örnek göste­riyorum. Cumhuriyet taraftarı olduğu için faşist Franco ta­rafından tutuklandı, öldürüldü ve kulüp bombalandı!

Büyük kulüp olmak, Başkan Sunyol gibi değerlere sahip çıkmakla mümkün ancak.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni savunduğu için cezaevine atıldı. Bu dava sonuçlanana kadar vefa -vicdan örneği göstererek, Aziz Yıldırım'ın etrafında ke­netlenmesi gerekenler, salt futbol başarısı ge­rekçesiyle bu tarihi direnişi pasifize etti.

Benim karşı çıkışım:

– Aziz Yıldırım'ın yalnızlaştı­rılmasıdır.

– Aziz Yıldırım'ın tribünde yuhalanmasıdır.

– Aziz Yıldırım'ın yenilgiye uğratılma çabasıdır.

Fenerbahçe Kulübü…

Anadolu'ya/Mustafa Ke­mal'e silah gönderdiği için iş­gal kuvvetleri tarafından basılıp, kapısına kilit vurulup, başkanları Malta'ya sürülmesi­ne rağmen yenilmedi; tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi… Bu nedenle “mazinde bir tarih yatar…”

Bugün FETÖ'yü ye­nen “Mustafa Kemal'in Askerlerinin” parçalan­masına; direnişin liderinin alçaltılmasına gönlüm razı olmadı.

Çıktım Fenerbahçe TV'de konuştum…

Hepsi bu Ali Bey…