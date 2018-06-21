MHP’nin kuşu

AKP gündeminde kuş var:
Zümrüdüanka!
Yandaşlar propaganda filmini pek beğendi.
Zümrüdüanka gerçek değil, söylence/mitoloji…
Oysa. MHP'nin sahici bir kuşu var:
Guguk kuşu!
Bilirsiniz:
– Uzun kuyruklu, sivri kanatlı, iyi uçucudur.
– Renkleri yaşadığı ortama uyum sağlar.
– Kendilerini iyi gizleseler de bıktırıcı seslerinden yerleri belli olur.
En temel özelliği kuluçka asalağı olmasıdır.
Guguk kuşu dişisi yumurtasına üvey annelik yapacak başka dişi kuşların kuluçkaya yatmasını bekler. Bulduğunda zamanı kollar. Kuluçkaya yatmış kuş yuvadan kısa süreliğine ayrıldığında, guguk kuşu yumurtalardan birini atıp yerine kendi yumurtasını bırakır!
Yuvasında yabancı yumurta bulan kuşlar, çoğu kez ya yeni yuva yapar ya da yabancı yumurtayı yuvadan atar. Ancak…
Bazı guguk kuşlarında yumurta taklitçiliği de epey gelişmiştir; yumurtasını yabancı yuvadakilere benzer yapar! Böylece yumurtasının tanınmamasını-bilinmemesini sağlar!
Peki…
Guguk kuşu ilk adımda başarılı oldu. Yuvaya aldatmayla konan yumurta/yavru ne yapar?
– Guguk yavrusu on iki gün sonra genellikle üvey kardeşlerinden önce doğar.
– İlk dört gün içinde (henüz kör ve tüysüzken) üvey ana babanın getirdiği yiyecekleri yuvanın gerçek sahibi olan yavrularla bölüşmemek için yumurtaları ve yavruları tek tek yuvadan atar!
– Üç hafta sonra üvey annesinden daha iri olur. Ve…
– Altı hafta beslendikten sonra doğduğu yuvayı dağıtarak eş aramaya çıkar…
Evet, nereden çıktı MHP'deki guguk kuşunu anımsatmak değil mi?
Yazacağım…
Ama önce bir iki söz söylemeliyim:
Okumuşsunuzdur:
Açıklanan kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'ın oy yüzdesi, AKP-MHP-BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'ndan çok çıkıyor.
Fakat. Buna inanmayanlar diyor ki:
Anketlerin aksine 24 Haziran seçiminde Cumhur İttifakı'nın oyu, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dan yüksek çıkacak!
“Çünkü” diyor kimi MHP'liler:
– Ülkücüler, Cumhur İttifakı'nda MHP'ye oy verecekler ama…
– Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermeyecekler!
Niye?
Bu iddiayı dile getirenler gerekçeyi şöyle açıklıyor:
– Erdoğan, Anayasa'dan Türk sözcüğünü, kimliğini, kavramını çıkarmak istedi.
– Erdoğan, kamu binalarından TC ibaresini, devlet nişanında Türkiye adını kaldırttı.
– Erdoğan, Türk Tabipler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarından Türk adını kaldırttı.
– Erdoğan, okullarda Andımız söylenmesini kaldırttı.
– Erdoğan, ulusal bayramların kutlanmasını kaldırttı.
– Erdoğan, Ortadoğu'da BOP'çu, Kıbrıs'ta Annan'cı, Türkiye'de açılımcı oldu.
– Erdoğan, Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katledilmesine sesini çıkarmadı.
– Erdoğan, bayrak yakıldı, Atatürk heykeli tahrip edildi seyretti.
Öyle ki:
– “Milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız” diyen bizzat Erdoğan'ın kendisi oldu!
Ülkücülerin, Erdoğan'a oy vermeme gerekçeleri uzun…
Peki:
Devlet Bahçeli, Erdoğan'daki “Türk alerjisini” bilmiyor mu? Biliyor.
Devlet Bahçeli, bu konularda ittifaktan önce Erdoğan'a çok ağır sözlerle muhalefet etmedi mi? Etti.
O halde… Cumhur İttifakı'nın kurulmasında neden canla başla uğraşı verdi?
Yeniden TBMM'de bulunmak mı?
50 yıllık tarihe sahip MHP genel başkanının bu kadar yüzeysel gerekçesi olamaz!
Peki, asıl niyet ne?
Bazı ülkücüler…
Erdoğan'ı desteklemezken/oy vermezken ısrarla neden MHP'ye oy veriyor?
Sebebini şöyle açıklıyorlar:
– MHP ile tarihsel duygusal paydaşlık var.
– MHP Türkeş'in partisi.
– Genel başkan değil, parti/ teşkilat önemli.
– Nicelik/oy gücü azalsa da, nitelik/parti gücünün varlığının sürdürülmesi ülke yararınadır.
Kuşkusuz siyasi töre/gelenek gibi gerekçeler de var.
Bu sözleri edenler şu gerçeği görmüyor:
“Erdoğan'a oy vermeyeceğiz” diyen ülkücüler, 16 yıllık AKP iktidarının sürmesine bilmeden katkı sağlıyor. Şöyle:
– MHP'ye verilen oylar milletvekili sayısı olarak, MHP'den fazla AKP'ye yarıyor!
– İttifaktan dağıtılacak yüzde 1 oy; MHP'ye bir milletvekili kazandırırken, AKP'ye yedi milletvekili kazandırıyor! Yani… – AKP yüzde 40…
– MHP yüzde 6 oy alırsa…
AKP 272 ve MHP 13 milletvekili çıkarıyor.
Bu durumda MHP Meclis'te grup bile kuramıyor.
Erdoğan'ı desteklemediğini söyleyen ülkücüler aslında AKP iktidarına yol döşüyor!
Soruyu tekrar sorayım:
Devlet Bahçeli tüm bu hesapları sadece 13 milletvekili çıkarmak için mi yaptı?
Bu senaryoda bilmediğimiz oyun mu var?
MHP'ye bir guguk kuşu yumurtası mı kondu?
Önce, yuvanın/ocağın has evlatları ülkücüleri yok eden…
Sonra, yuvayı/partiyi dağıtan bir guguk kuşu…
Gördük… En sonunda guguk kuşu birleşeceği eş de buldu: AKP!
Konuşulması gereken….
Söylence/mitoloji zümrüdüanka kuşu değil, sahici guguk kuşu'dur!
Mesele, sadece Erdoğan'a oy vermemek değil.
Mesele 24 Haziran'da, MHP'deki guguk kuşunun “yuvadan”/partiden gitmesine yol açacak tavır almaktır.