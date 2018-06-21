MHP’nin kuşu

AKP gündeminde kuş var:

Zümrüdüanka!

Yandaşlar propaganda filmi­ni pek beğendi.

Zümrüdüanka gerçek değil, söylence/mitoloji…

Oysa. MHP'nin sahici bir kuşu var:

Guguk kuşu!

Bilirsiniz:

– Uzun kuyruklu, sivri kanatlı, iyi uçucudur.

– Renkleri yaşadığı orta­ma uyum sağlar.

– Kendilerini iyi gizleseler de bıktırıcı seslerinden yerleri belli olur.

En temel özelliği kuluçka asalağı olmasıdır.

Guguk kuşu dişisi yumurtası­na üvey annelik yapacak başka dişi kuşların kuluçkaya yatması­nı bekler. Bulduğunda zamanı kollar. Kuluçkaya yatmış kuş yuvadan kısa süreliğine ayrıldı­ğında, guguk kuşu yumur­talardan birini atıp yerine kendi yumurtasını bırakır!

Yuvasında yabancı yumurta bulan kuşlar, çoğu kez ya yeni yuva yapar ya da yabancı yumurtayı yuvadan atar. An­cak…

Bazı guguk kuşlarında yu­murta taklitçiliği de epey ge­lişmiştir; yumurtasını yabancı yuvadakilere benzer yapar! Böylece yumurtasının tanın­mamasını-bilinmemesi­ni sağlar!

Peki…

Guguk kuşu ilk adımda başa­rılı oldu. Yuvaya aldatmayla konan yumurta/yavru ne yapar?

– Guguk yavrusu on iki gün sonra genellikle üvey kardeşle­rinden önce doğar.

– İlk dört gün içinde (he­nüz kör ve tüysüzken) üvey ana babanın getirdiği yiyecekleri yuvanın gerçek sahibi olan yavrularla bölüşmemek için yumurtaları ve yavruları tek tek yuvadan atar!

– Üç hafta sonra üvey an­nesinden daha iri olur. Ve…

– Altı hafta beslendikten sonra doğduğu yuvayı dağı­tarak eş aramaya çıkar…

Evet, nereden çıktı MHP'de­ki guguk kuşunu anımsatmak değil mi?

Yazacağım…

Ama önce bir iki söz söyle­meliyim:

Ülkücüden Erdoğan'a oy yok

Okumuşsunuzdur:

Açıklanan kamuoyu araş­tırmalarında Erdoğan'ın oy yüzdesi, AKP-MHP-BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'ndan çok çıkıyor.

Fakat. Buna inanmayan­lar diyor ki:

Anketlerin aksine 24 Hazi­ran seçiminde Cumhur İtti­fakı'nın oyu, Cumhurbaş­kanı adayı Erdoğan'dan yüksek çıkacak!

“Çünkü” diyor kimi MHP'li­ler:

– Ülkücüler, Cumhur İttifakı'nda MHP'ye oy verecekler ama…

– Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermeyecekler!

Niye?

Bu iddiayı dile getiren­ler gerekçeyi şöyle açık­lıyor:

– Erdoğan, Anaya­sa'dan Türk sözcüğünü, kimliğini, kavramını çıkarmak istedi.

– Erdoğan, kamu binaların­dan TC ibaresini, devlet nişa­nında Türkiye adını kaldırttı.

– Erdoğan, Türk Tabip­ler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarından Türk adını kaldırttı.

– Erdoğan, okullarda Andı­mız söylenmesini kaldırttı.

– Erdoğan, ulusal bayramla­rın kutlanmasını kaldırttı.

– Erdoğan, Ortado­ğu'da BOP'çu, Kıbrıs'ta An­nan'cı, Türkiye'de açılım­cı oldu.

– Erdoğan, Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katle­dilmesine sesini çıkarmadı.

– Erdoğan, bayrak yakıldı, Atatürk heykeli tahrip edildi seyretti.

Öyle ki:

– “Milliyetçiliği, ayakları­nın altına almış bir iktida­rız” diyen bizzat Erdoğan'ın kendisi oldu!

Ülkücülerin, Erdoğan'a oy vermeme gerekçeleri uzun…

Peki:

Devlet Bahçeli, Erdo­ğan'daki “Türk alerjisi­ni” bilmiyor mu? Biliyor.

Devlet Bahçeli, bu konular­da ittifaktan önce Erdoğan'a çok ağır sözlerle muhalefet etmedi mi? Etti.

O halde… Cumhur İttifa­kı'nın kurulmasında neden canla başla uğraşı verdi?

Yeniden TBMM'de bulun­mak mı?

50 yıllık tarihe sahip MHP genel başkanının bu kadar yüzeysel gerekçesi olamaz!

Peki, asıl niyet ne?

Partiyi dağıttı

Bazı ülkücüler…

Erdoğan'ı desteklemez­ken/oy vermezken ısrarla neden MHP'ye oy veriyor?

Sebebini şöyle açıklıyor­lar:

– MHP ile tarihsel duygusal paydaşlık var.

– MHP Türkeş'in partisi.

– Genel başkan değil, parti/ teşkilat önemli.

– Nicelik/oy gücü azalsa da, nitelik/parti gücünün varlığının sürdürülmesi ülke yararınadır.

Kuşkusuz siyasi töre/gelenek gibi gerekçeler de var.

Bu sözleri edenler şu ger­çeği görmüyor:

“Erdoğan'a oy vermeyeceğiz” diyen ülkücüler, 16 yıllık AKP iktidarının sürmesine bilmeden katkı sağlıyor. Şöyle:

– MHP'ye verilen oy­lar milletvekili sayısı olarak, MHP'den fazla AKP'ye yarıyor!

– İttifaktan dağıtılacak yüzde 1 oy; MHP'ye bir milletveki­li kazandırırken, AKP'ye yedi milletvekili kazandırıyor! Yani… – AKP yüzde 40…

– MHP yüzde 6 oy alırsa…

AKP 272 ve MHP 13 millet­vekili çıkarıyor.

Bu durumda MHP Meclis'te grup bile kuramıyor.

Erdoğan'ı desteklemediği­ni söyleyen ülkücüler aslında AKP iktidarına yol döşüyor!

Soruyu tekrar sorayım:

Devlet Bahçeli tüm bu he­sapları sadece 13 milletvekili çıkarmak için mi yaptı?

Bu senaryoda bilmediğimiz oyun mu var?

MHP'ye bir guguk kuşu yu­murtası mı kondu?

Önce, yuvanın/ocağın has evlatları ülkücüleri yok eden…

Sonra, yuvayı/partiyi dağı­tan bir guguk kuşu…

Gördük… En sonunda guguk kuşu birleşeceği eş de buldu: AKP!

Konuşulması gereken….

Söylence/mitoloji zümrü­düanka kuşu değil, sahici guguk kuşu'dur!

Mesele, sadece Erdoğan'a oy vermemek değil.

Mesele 24 Haziran'da, MHP'deki guguk kuşunun “yu­vadan”/partiden gitmesine yol açacak tavır almaktır.