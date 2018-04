Siyasi tanrılar

Edward Said (1935- 2003)…

Filistinli Hıristiyan baba ile Lübnanlı Hıristiyan annenin oğluydu.

Kudüs'te İngiliz Angli­kan St. George Koleji, Ka­hire'de -Arap dünyasının yöneticilerini yetiştiren- Vi­ctoria Koleji'nde ve ABD Massachusetts'te Norhfield Mount Hermon Okulu'nda öğrenim gördü. Ardından…

Princeton Üniversitesi'ni bitirdi; Harvard Üniversi­tesi'nde doktora yaptı. Co­lumbia Üniversitesi'nde öğ­retim üyesi olarak çalışmaya başladı. Stanford Üniversi­tesi ve Yale Üniversitesi'n­de de görev yaptı.

Çok parlak bir akade­mik kariyeri vardı. Ta ki 1967'de Arap-İsrail Sava­şı çıkana kadar…

O tarihe kadar apolikti/ politikayla pek ilgisi yok­tu. Sol görüşe sempatisi vardı.

Ünlü yazar Tarık Ali'ye 1994 yılında verdiği röportaj­da şöyle dedi:

“1967'ye kadar kendim hakkında kendi işiyle ilgile­nen biri olmak dışında bir şey düşünmedim. Savaşta bir şeylerin farkına varmaya baş­ladım. Mesela Edmund Wil­son, Isaiah Berlin, Rein­hold Niebuhr gibi kültürel kahramanlarımın çoğunun fanatik Siyonistler olması­nı kafama taktım. Yalnızca İsrail yanlısı olmakla kalmıyor Araplara karşı büyük bir düş­manlık besliyorlardı…”

Said, bu tarihten sonra Fi­listin direniş hareketiyle yakın­dan ilgilenmeye başladı. “El Fetih”/Filistin Kurtuluş Örgütü ve sürgündeki Fi­listin Ulusal Konseyi'ne katıldı.

Batı önyargısını yıkmak için “Oryantalizm/Şarkiyatçılık” kitabını yazdı.

ABD'deki akademik ve medya çevrelerinde adı “te­rör profesörü” oldu! Yılmadı.

Filistin-İsrail barış görüşme­lerine katıldı.

Yaser Arafat ile yakın çalıştı.

Şüphe öldürür

Edward Said sohbetlerinde Tarık Ali'ye Arafat konusun­da şöyle dedi:

“Onun zekasından, çabuklu­ğundan, hafızasından, şahane kişiliğinden etkilenmiştim. Ve hâlâ da etkilenmiş haldeyim. Her zaman öğrenmeye açık ol­duğu izlenimi veriyordu. Çoğu Arap liderin aksine kendisine yaklaşılabilirdi.”

Şurası çok ilginç:

“Başından beri beni Ameri­kalı görüyordu. Beni Ameri­kan temsilcisi olarak görü­yordu. Amerika'daki kişinin bağımsız olabileceğini ve kişinin kendi fikirlerini savunabileceği­ni ve benim hareketle daya­nışma içindeki bir Filistinli olduğumu ve Amerikan politikalarını eleştirdiğimi anlamıyordu. Bunu asla ka­bullenmedi. Hep bir Amerikan programı olduğumu düşündü.”

Şüphe en tehlikeli zehirdir; ilişkileri öldürür! Said ile Ara­fat'ın arasına şüphe girmişti. Keza…

– Said, askeri çözüme kar­şıydı.

– Said, Camp David görüş­mesi gibi ABD-İsrail dayatma­larına karşıydı.

Said, 2001 yılında şunu yazdı:

“Filistin halkı daha iyi­sini hak ediyor. Arafat ve emrindekilerin umut olmadığını açıkça belirtmeli­yiz. Filistinlilerin asıl ihtiyacı olan, sahada asıl mukavemeti yapan, gerçekten halkıyla beraber çalışan halktan ön­derler. Yoksa iş anlaşmalarını korumanın ve VIP geçişlerini yenilemenin peşinde koşup puro çiğneyen, her türlü edep ve güvenirliğini kaybetmiş, şişman bürokratlar değil.”

Filistin yönetimi Said'in kitaplarına yasak getirdi!

O da “Entelektüel” kitabında şöyle yazdı:

“Herhangi bir türden siya­si tanrıya inanmaya ve o tanrının saflarına katılma­ya karşıyım. İkisinin de ente­lektüel için yakışıksız davranış­lar olduğunu düşünüyorum.”

Ardından sayfalarca; tut­kuyla mücadele etmenin, risk almanın, kendini ortaya koy­manın, belli ilkelere bağlanma­nın, tartışmada yara almaktan korkmamanın ve dünyevi da­valar gütmenin bir entelektüel için taşıdığı önemi yazdı…

Ne demek istediğime geliyo­rum:

Aydın ihaneti

Julien Benda (1867-1957)…

Fransız filozof.

“Aydınların İhaneti” ki­tabıyla tanındı. Görevlerini bir yana bırakıp ilkelerinden ödün veren entelektüellere yö­nelik zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

Entelektüel; çıkar gözetme­yen, ebedi hakikat ile adalet peşinde koşan ve baskıcı otoriteye meydan okuyandı.

Entelektüel, basmakalıp sözlerle/fikirlerle, nabza göre şerbet vererek kitle dalkavuk­luğu yapmayandı…

Entelektüel, akıntıya kapıl­mayan, akıntıya karşı kürek çekendi…

Peki…

Said'in yaşamını gördük; ef­sanevi Arafat'a bile karşı çıkan aydın olduğunu anladık.

Benda'nın entelektüel tanımı­nı öğrendik.

Ve maalesef Türkiye'deki “entelektüellerin” hallerini de gördük:

– Sürekli günah çıkarma ayin­leri/tantanalı döneklikler…

– İnsanların yaşadığı acıla­rı-baskıları görmemeler…

– Konuşulması/yazılması gereken yerde susmalar/yazma­malar…

– İktidardaki pek bilmişlerin suyuna gitmeler…

Karşımıza hep çıkan, çıkarını gözeten profesyonel düzen adamları oldu!

İnsanların, “aydın/entelektüel” sözüne tiksintiyle bakmasına şaşırmamak lazım; halkı bir kenara itekleyen, “mürekkep yalamışların” durumu maale­sef hep bu oldu!

İşte…

Entelektüellerin bu hali, ülke­mizdeki düşünceyi taşlaştırdı! Zihinsel alışkanlıklar politikayı yozlaştırdı.

Siyaset, yeniden üretilemez; politik heyecan yaşanamaz oldu.

Umutsuzluk-çaresizlik toplumu ölümcül virüs gibi sardı.

Bu hal mücadele ruhunu sakatladı.

Bunların sonucunda… Çabu­cak sonuç elde edecek “siya­si mühendislik” tek mücadele biçimi haline getirildi!

Bugün sadece kimi politi­kacılar değil, sağ'dan sol'dan kimi entelektüellerin de A. Gül'ü aday olarak telaffuz etmesi bunların sonucudur.

Aydın'ımız çok eksildi.

Elimizde mumla siyasi tanrıla­ra başkaldıran E. Saidler arı­yoruz…